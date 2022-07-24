ВС РФ ударами по складам вооружения в Николаеве уничтожили свыше 50 бойцов ВСУ
Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 50 украинских бойцов в Николаеве
Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по складам вооружения ВСУ в Николаеве. В результате уничтожено более 50 украинских бойцов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В Николаеве высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода. Уничтожено более пятидесяти человек личного состава", — сказал он в ходе брифинга.
Также, по словам генерал-лейтенанта, было уничтожено свыше трёх тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники противника.
А ранее в Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского военного корабля и склада американских ракет Harpoon на территории морского порта Одессы. Кроме того, по данным ведомства, были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Незалежной.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine