Минобороны: ВС РФ поразили авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово

"Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника Воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области", — сказал он в ходе брифинга.

А ранее в Минобороны сообщили, что боевики установили РСЗО в школе Нью-Йорка в ДНР и обстреливают ВС России. При этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве живого щита, указали в ведомстве.