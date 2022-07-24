Минобороны: ВС РФ поразили авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово
Вооружённые силы России ударами высокоточного оружия поразили военный аэродром Канатово, где находилась авиационная техника Воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника Воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области", — сказал он в ходе брифинга.
А ранее в Минобороны сообщили, что боевики установили РСЗО в школе Нью-Йорка в ДНР и обстреливают ВС России. При этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве живого щита, указали в ведомстве.
ТАСС