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Регион
Опубликовано 24 июля 2022, 05:30

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка, погиб мужчина

Последствия обстрела. Обложка © Telegram-канал Штаба теробороны ДНР

Последствия обстрела. Обложка © Telegram-канал Штаба теробороны ДНР

Житель Кировского района Донецка погиб в результате удара Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"ВСУ атаковали Кировский район Донецка, на улице Абакумова погиб мужчина", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Кроме того, по улице Сорочинской ранена женщина, добавили в штабе.

Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли школу посёлка Александровка в ДНР
Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли школу посёлка Александровка в ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что украинские военные выпустили по Донецку семь ракет из "Града". Пострадали Петровский и Киевский районы.

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Артур Лапсаков
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