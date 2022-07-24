Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка, погиб мужчина

Житель Кировского района Донецка погиб в результате удара Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"ВСУ атаковали Кировский район Донецка, на улице Абакумова погиб мужчина", — сказано в сообщении в телеграм-канале.