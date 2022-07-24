ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС

Украинские военнослужащие вновь обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу районной администрации Владимира Леонтьева.

"В очередной раз наша инфраструктура повреждена. Били в район гидроэлектростанции. Били по мосту и дорогам. Это был обстрел гражданской инфраструктуры", — сказал он.

По словам Леонтьева, в ходе атаки пострадал мост, проходящий по дамбе электростанции. Он добавил, что ГЭС пока что продолжает функционировать, но невозможно предугадать, как долго она сможет работать с учётом агрессивных действий со стороны ВСУ.