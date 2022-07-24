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Опубликовано 24 июля 2022, 07:19

ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС

Глава администрации Леонтьев: В результате обстрела ВСУ был повреждён мост Каховской ГЭС

Украинские военнослужащие вновь обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу районной администрации Владимира Леонтьева.

"В очередной раз наша инфраструктура повреждена. Били в район гидроэлектростанции. Били по мосту и дорогам. Это был обстрел гражданской инфраструктуры", — сказал он.

По словам Леонтьева, в ходе атаки пострадал мост, проходящий по дамбе электростанции. Он добавил, что ГЭС пока что продолжает функционировать, но невозможно предугадать, как долго она сможет работать с учётом агрессивных действий со стороны ВСУ.

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Ранее Лайф рассказывал, что в результате обстрела ВСУ населённого пункта Спартак пострадал мирный житель. Он был госпитализирован в больницу Донецкой Народной Республики.

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ТАСС / Максим Тищенко

Григорий Воронцов
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