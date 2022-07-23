Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ населённого пункта Спартак

Украинские силовики открыли огонь по населённому пункту Спартак в Донецкой Народной Республике, в результате чего пострадал местный житель. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела с позиций ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) по улице Октябрьской ранен мирный житель 1962 года рождения", — говорится в сообщении.

Как уточнили в штабе, пострадавший был госпитализирован в местную больницу.