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Опубликовано 23 июля 2022, 18:38

Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ населённого пункта Спартак

Украинские силовики открыли огонь по населённому пункту Спартак в Донецкой Народной Республике, в результате чего пострадал местный житель. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела с позиций ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) по улице Октябрьской ранен мирный житель 1962 года рождения", — говорится в сообщении.

Как уточнили в штабе, пострадавший был госпитализирован в местную больницу.

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Ранее украинские боевики открыли огонь по освобождённой территории Запорожской области. Как сообщил член главного совета администрации региона, сработала система ПВО. Согласно его данным, силовики вели обстрел со стороны южного пригорода Запорожья, подконтрольного ВСУ. При этом целью ударов были населённые пункты, находящиеся недалеко от линии разграничения.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Николь Вербер
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