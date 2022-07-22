ВСУ обстреляли Запорожскую область из тяжёлой артиллерии

Украинские боевики открыли огонь по освобождённой территории Запорожской области. Как сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, сработала система ПВО.

"Был осуществлён массированный обстрел освобождённой территории Запорожской области из РСЗО и тяжёлой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны", — сообщил Рогов.

Согласно его данным, боевики вели обстрел со стороны южного пригорода Запорожья, подконтрольного ВСУ. При этом целью ударов были населённые пункты, находящиеся недалеко от линии разграничения. Рогов также добавил, что информации о разрушениях и пострадавших пока нет.