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Опубликовано 22 июля 2022, 17:14

Глава ДНР Пушилин наградил 54 военнослужащих, отличившихся в боях за республику

Глава ДНР Денис Пушилин наградил 54 военнослужащих, отличившихся в боях за республику. Об этом событии политик написал в телеграм-канале.

"В сложных боях совместно с союзными войсками бойцы одиннадцатого отдельного мотострелкового полка развивали наступление в северо-западном направлении от города Попасная. Благодаря им в ходе ожесточённых боёв была взята Врубовка и осуществлён успешный штурм укрепрайона противника", — написал Пушилин.

Также, по его словам, особо отличились бойцы второго мотострелкового батальона, танкового батальона и стрелкового батальона. Таким образом, всего награды от главы республики получили 54 человека.

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Ранее Лайф писал, что глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и военкоры привезли технику бойцам 100-й бригады Народной милиции ДНР на передовую в районе Попасной (ЛНР).

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ТАСС / AP

Анатолий Симоненко
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