Автовокзал в Донецке обстреляли из американской гаубицы М777
Пушилин: ВСУ обстреляли автовокзал в Донецке из американской гаубицы М777
ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке из американской гаубицы М777 калибра 155 мм. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Пушилин: ВСУ обстреляли автовокзал в Донецке из американской гаубицы М777. Видео © Telegram / Телеканал "Звезда"
"Это американское вооружение, М777. Пока двое погибших и трое раненых. Как мы видим, здесь в округе никакой военной целесообразности совершать обстрелы не было", — сказал он.
Пушилин отметил, что ВСУ, по сути, вновь целенаправленно уничтожают мирное население и гражданские объекты.
Напомним, сегодня стало известно об атаке украинскими войсками Донецка. Снаряды попали в место массового скопления людей на автовокзале.
Telegram / Телеканал "Звезда"