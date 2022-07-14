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Опубликовано 14 июля 2022, 13:23

Автовокзал в Донецке обстреляли из американской гаубицы М777

Пушилин: ВСУ обстреляли автовокзал в Донецке из американской гаубицы М777

ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке из американской гаубицы М777 калибра 155 мм. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин: ВСУ обстреляли автовокзал в Донецке из американской гаубицы М777. Видео © Telegram / Телеканал "Звезда"

"Это американское вооружение, М777. Пока двое погибших и трое раненых. Как мы видим, здесь в округе никакой военной целесообразности совершать обстрелы не было", — сказал он.

Пушилин отметил, что ВСУ, по сути, вновь целенаправленно уничтожают мирное население и гражданские объекты.

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Напомним, сегодня стало известно об атаке украинскими войсками Донецка. Снаряды попали в место массового скопления людей на автовокзале.

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Telegram / Телеканал "Звезда"

Варвара Романова
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