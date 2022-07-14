Автовокзал в Донецке обстреляли из американской гаубицы М777

ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке из американской гаубицы М777 калибра 155 мм. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Это американское вооружение, М777. Пока двое погибших и трое раненых. Как мы видим, здесь в округе никакой военной целесообразности совершать обстрелы не было", — сказал он.