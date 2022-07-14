ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке, есть жертвы
Украинские военнослужащие совершили обстрел автовокзала "Центр" в Ворошиловском районе Донецка. Два человека погибли, ещё трое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР.
ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке. Видео © Telegram / Inside 🅉 Donetsk
На кадрах видно, что снаряды попали в место массового скопления людей на автовокзале. Видны множественные повреждения автомобилей и зданий. Прохожие пытаются оказать первую помощь пострадавшим прямо на дороге. Очевидцы также запечатлели идущий после обстрела дым со стороны объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее Лайф рассказывал, что половина Новой Каховки оказалась уничтожена из-за обстрелов ВСУ. Ранее в городе была практически восстановлена мирная жизнь, люди готовились к новому учебному году.
Скрин из видео Telegram / Inside 🅉 Donetsk