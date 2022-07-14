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Опубликовано 14 июля 2022, 12:55
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ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке, есть жертвы

Украинские военнослужащие совершили обстрел автовокзала "Центр" в Ворошиловском районе Донецка. Два человека погибли, ещё трое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР.

ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке. Видео © Telegram / Inside 🅉 Donetsk

На кадрах видно, что снаряды попали в место массового скопления людей на автовокзале. Видны множественные повреждения автомобилей и зданий. Прохожие пытаются оказать первую помощь пострадавшим прямо на дороге. Очевидцы также запечатлели идущий после обстрела дым со стороны объекта гражданской инфраструктуры.

  • ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке. Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"
    ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке. Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"
  • ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке. Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"
    ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке. Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"
  • ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке. Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"
    ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке. Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"

ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке. Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"

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Скрин из видео Telegram / Inside 🅉 Donetsk

Григорий Воронцов
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