Половина Новой Каховки оказалась уничтожена из-за обстрелов ВСУ
Обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины последних дней уничтожили не менее половины площади Новой Каховки. Об этом сообщил в четверг глава Военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в эфире "России 24".
"В Новой Каховке мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилётов", — отметил он.
Напомним, что в ночь на 12 июля по Новой Каховке был нанесён мощный удар со стороны ВСУ. В результате обстрела погибло по меньшей мере два человека, однако власти считают, что жертв может быть гораздо больше. Под завалами по-прежнему остаются люди. За медицинской помощью обратилось почти 190 человек, а 270 остались без жилья. А накануне поздно вечером по городу вновь нанесли ракетный удар в районе завода "Сокол".