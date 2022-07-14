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Регион
Опубликовано 14 июля 2022, 07:21
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Половина Новой Каховки оказалась уничтожена из-за обстрелов ВСУ

Обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины последних дней уничтожили не менее половины площади Новой Каховки. Об этом сообщил в четверг глава Военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в эфире "России 24".

"В Новой Каховке мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилётов", — отметил он.

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Напомним, что в ночь на 12 июля по Новой Каховке был нанесён мощный удар со стороны ВСУ. В результате обстрела погибло по меньшей мере два человека, однако власти считают, что жертв может быть гораздо больше. Под завалами по-прежнему остаются люди. За медицинской помощью обратилось почти 190 человек, а 270 остались без жилья. А накануне поздно вечером по городу вновь нанесли ракетный удар в районе завода "Сокол".

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flickr.com / Kyryl Savin / Heinrich-Böll-Stiftung

Алексей Берковиц
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