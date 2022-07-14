Половина Новой Каховки оказалась уничтожена из-за обстрелов ВСУ

Обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины последних дней уничтожили не менее половины площади Новой Каховки. Об этом сообщил в четверг глава Военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в эфире "России 24".

"В Новой Каховке мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилётов", — отметил он.