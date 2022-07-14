Пленный командир нацбата заявил, что Россия как противник не по зубам Украине
Пленный командир нацбата "Медведи SS": РФ не по зубам Украине даже с учётом поставок оружия
Россия на поле боя как противник не по зубам Украине, даже при условии финансирования и поставок западного вооружения. Такое заявление сделал пленный командир украинского нацбатальона "Медведи SS" Александр Кравцов в беседе с РИА "Новости".
"Уже давно должно было всё закончиться диалогом, оно должно было изначально всё начинаться с диалога, противник нам не по зубам", — сказал он.
По словам командира нацбата, входящего в состав ВСУ, то, что западные страны предоставляют Украине финансовую помощь и вооружение, фактически командуя украинскими военными, — всем известный факт. Кравцов считает, что спецоперация является "заранее проигрышной войной" для Украины.
"У меня родственники на территории Российской Федерации <...> Если это не заканчивать, то это нехорошо, это будет точка невозврата", — отметил пленник.
Ранее командир нацбатальона "Медведи SS" рассказал, как его сослуживец зарезал пленного, к которому остальные "относились нормально". По его словам, это произошло, "когда выходили на прорыв".
Кадр из видео Telegram / РИА "Новости"