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Опубликовано 14 июля 2022, 07:19

Пленный командир нацбата заявил, что Россия как противник не по зубам Украине

Пленный командир нацбата "Медведи SS": РФ не по зубам Украине даже с учётом поставок оружия

Россия на поле боя как противник не по зубам Украине, даже при условии финансирования и поставок западного вооружения. Такое заявление сделал пленный командир украинского нацбатальона "Медведи SS" Александр Кравцов в беседе с РИА "Новости".

"Уже давно должно было всё закончиться диалогом, оно должно было изначально всё начинаться с диалога, противник нам не по зубам", — сказал он.

По словам командира нацбата, входящего в состав ВСУ, то, что западные страны предоставляют Украине финансовую помощь и вооружение, фактически командуя украинскими военными, — всем известный факт. Кравцов считает, что спецоперация является "заранее проигрышной войной" для Украины.

"У меня родственники на территории Российской Федерации <...> Если это не заканчивать, то это нехорошо, это будет точка невозврата", — отметил пленник.

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Ранее командир нацбатальона "Медведи SS" рассказал, как его сослуживец зарезал пленного, к которому остальные "относились нормально". По его словам, это произошло, "когда выходили на прорыв".

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Кадр из видео Telegram / РИА "Новости"

Евгения Колесникова
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