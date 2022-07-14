Военный стратег высмеял тактику Украины против превышающей её по силе России

Украина придерживается заранее проигрышной для себя тактики военных действий против значительно превышающей её по силе России, заявил израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд.

"Танк против танка, орудие против орудия, самолёт против самолёта. И всё это, по-видимому, со вполне серьёзным намерением не просто остановить наступление россиян, но и понемногу вытеснить их с украинской территории. Но если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне пока что отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе, чем "рецептом для поражения", не назовёшь", — написал ван Кревельд в колонке для газеты Welt.

Стратег указал, что Киев всерьёз решил, что может победить Россию на поле боя. Однако подавляющая мощь Российской армии оставит мечты украинских политиков выйти на границы 1991 года несбыточными, подчеркнул он.

Ван Кревельд отметил, что Киев мог бы вести партизанскую войну, однако даже в этом случае существуют факторы, которые приведут Россию к успеху в спецоперации. Один из них — устойчивость российской экономики и проблемы со снабжением у украинской стороны, объяснил эксперт.