На Украине вновь помечтали о возвращении южных и восточных территорий

Власти Украины всё ещё надеются вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге страны. Об этом в ходе брифинга в среду заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он назвал это "окончательной переговорной позицией Украины", отметив, что сейчас диалог между Киевом и Москвой по поводу мирного урегулирования заморожен.