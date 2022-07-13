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Регион
Опубликовано 13 июля 2022, 14:05
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На Украине вновь помечтали о возвращении южных и восточных территорий

Глава МИД Украины Кулеба назвал целью Киева возвращение контроля над всеми утраченными территориями

Власти Украины всё ещё надеются вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге страны. Об этом в ходе брифинга в среду заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он назвал это "окончательной переговорной позицией Украины", отметив, что сейчас диалог между Киевом и Москвой по поводу мирного урегулирования заморожен.

"Цель Украины — освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины", — сказал Кулеба.

Для чего министр обороны Украины Резников делает заявления о наступлении на Херсон
Для чего министр обороны Украины Резников делает заявления о наступлении на Херсон

Напомним, что на прошлой неделе глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг страны. В Госдуме назвали эти заявления агонией, а политологи высказали мнение, что у ВСУ больше шансов высадиться на Марсе, чем реализовать эту задачу. После этого выступил сам Зеленский, который заявил, что ждёт от военных возвращения не только юга Украины, но и всех утраченных территорий.

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flickr.com / Tatyana Tkachuk

Алексей Берковиц
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