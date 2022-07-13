На Украине вновь помечтали о возвращении южных и восточных территорий
Глава МИД Украины Кулеба назвал целью Киева возвращение контроля над всеми утраченными территориями
Власти Украины всё ещё надеются вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге страны. Об этом в ходе брифинга в среду заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он назвал это "окончательной переговорной позицией Украины", отметив, что сейчас диалог между Киевом и Москвой по поводу мирного урегулирования заморожен.
"Цель Украины — освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины", — сказал Кулеба.
Напомним, что на прошлой неделе глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг страны. В Госдуме назвали эти заявления агонией, а политологи высказали мнение, что у ВСУ больше шансов высадиться на Марсе, чем реализовать эту задачу. После этого выступил сам Зеленский, который заявил, что ждёт от военных возвращения не только юга Украины, но и всех утраченных территорий.