Зеленский заявил, что ждёт от военных возвращения не только юга Украины
Зеленский отказался раскрыть план "контрнаступления", но проговорился, что одного юга Украины ему будет мало
Президент Украины Владимир Зеленский отказался раскрывать план по "деоккупации" юга страны по просьбе журналистов. Заявление прозвучало на брифинге по итогам переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте. На вопрос сотрудников СМИ, разрабатывается ли план контрнаступления и есть ли у него конкретные сроки, Зеленский ответил уклончиво и неубедительно.
"Могу сказать лишь, что задание у всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Деталями тех или иных планов, если не против, делиться не буду", — сказал он.
Напомним, что о приказе Зеленского отвоевать юг Украины сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников. По его словам, чтобы выполнить эту и другие задачи командования, украинские войска располагают примерно миллионом бойцов. В Госдуме уже назвали эти заявления агонией. А политологи и вовсе сочли, что у украинской армии больше шансов высадиться на Марсе, чем отвоевать юг страны.