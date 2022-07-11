Зеленский заявил, что ждёт от военных возвращения не только юга Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался раскрывать план по "деоккупации" юга страны по просьбе журналистов. Заявление прозвучало на брифинге по итогам переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте. На вопрос сотрудников СМИ, разрабатывается ли план контрнаступления и есть ли у него конкретные сроки, Зеленский ответил уклончиво и неубедительно.

"Могу сказать лишь, что задание у всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Деталями тех или иных планов, если не против, делиться не буду", — сказал он.