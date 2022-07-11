В Крыму сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе
Крымский политолог Бальбек назвал пиаром приказ Зеленского отвоевать юг Украины
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы с тем же успехом дать приказ своим войскам высадиться на Марсе, как и отвоевать "юг Украины". Такое мнение в беседе с РИА "Новости" озвучил крымский политолог Руслан Бальбек.
"С таким же успехом Зеленский мог дать команду высадиться на Марсе: вроде теоретически всё возможно, а практически — неисполнимо. Но зато какой пиар!" — отметил он.
По словам эксперта, на сегодняшней Украине врать о якобы грядущем разгроме Российской армии — это "необходимый политический тренд".
Напомним, что о приказе Зеленского отвоевать юг Украины сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников. По его словам, чтобы выполнить эту и другие задачи командования, украинские войска располагают примерно миллионом бойцов. В Госдуме уже назвали эти заявления агонией.