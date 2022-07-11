В Крыму сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы с тем же успехом дать приказ своим войскам высадиться на Марсе, как и отвоевать "юг Украины". Такое мнение в беседе с РИА "Новости" озвучил крымский политолог Руслан Бальбек.

"С таким же успехом Зеленский мог дать команду высадиться на Марсе: вроде теоретически всё возможно, а практически — неисполнимо. Но зато какой пиар!" — отметил он.