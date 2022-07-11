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Опубликовано 11 июля 2022, 15:43

В Крыму сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе

Крымский политолог Бальбек назвал пиаром приказ Зеленского отвоевать юг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы с тем же успехом дать приказ своим войскам высадиться на Марсе, как и отвоевать "юг Украины". Такое мнение в беседе с РИА "Новости" озвучил крымский политолог Руслан Бальбек.

"С таким же успехом Зеленский мог дать команду высадиться на Марсе: вроде теоретически всё возможно, а практически — неисполнимо. Но зато какой пиар!" отметил он.

По словам эксперта, на сегодняшней Украине врать о якобы грядущем разгроме Российской армии — это "необходимый политический тренд".

Киву насмешил приказ Зеленского отвоевать юг Украины
Киву насмешил приказ Зеленского отвоевать юг Украины

Напомним, что о приказе Зеленского отвоевать юг Украины сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников. По его словам, чтобы выполнить эту и другие задачи командования, украинские войска располагают примерно миллионом бойцов. В Госдуме уже назвали эти заявления агонией.

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flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Берковиц
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