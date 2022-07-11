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Опубликовано 11 июля 2022, 15:35

В ГД внесли законопроект о статусе ветерана для сотрудников ФСБ – участников "Операции Z"

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому предлагается присвоить статус ветерана боевых действий сотрудникам ФСБ, отражавшим вооружённое вторжение в Россию в ходе спецоперации на Украине. Об этом говорится в думской электронной базе.

"Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, с 24 февраля 2022 года", отмечается в пояснительной записке.

Также предлагается присвоить статус инвалида сотрудникам ФСБ, которые получили ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении указанных задач.

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Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в спецоперации на Украине. Документ предусматривает для них меры социальной поддержки и условия, обеспечивающие достойную жизнь.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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