Юрист рассказала, какие привилегии и льготы получают участники СВО и их семьи

Участникам спецоперации на Украине положены такие преференции, как внеочередная установка стационарного телефона, покупка без очереди билетов на все виды транспорта, преимущественное право пользования всеми видами услуг в организациях связи, культуры и физкультурно-спортивных организациях. И это далеко не весь список привилегий, которыми обладают российские военные, принимавшие участие в освобождении Донбасса, рассказала Лайфу адвокат Надежда Колотович. Она указала и на льготы, предусмотренные для членов их семей. Это касается, к примеру, поступления в вузы.

"Дети российских граждан – участников военных действий в ДНР, ЛНР и на Украине получат право поступать в российские университеты по специальной квоте. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Вузы должны зачислять детей военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти, госорганов, где предусмотрена военная служба, без вступительных испытаний, если участник военных действий погиб или получил увечья", — рассказала Лайфу Колотович.

Дети погибших или раненых военнослужащих, по словам адвоката, смогут поступить в ряд военных училищ без вступительных испытаний. В Указе президента РФ отдельно обговариваются выплаты в случае гибели волонтёров, помогавших в период проведения СВО, а также гражданских лиц, командированных в ДНР и ЛНР, в том числе госслужащих и работников организаций, помогавших в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры на территориях республик Донбасса.

Если же военнослужащий погиб, то члены его семьи — жена, дети, родители — имеют право на получение страховой суммы в размере 2 968 464 рублей и единовременного пособия в размере 4 452 696 рублей. Президент подтвердил и единовременную выплату в размере 5 млн рублей в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей в ходе СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины, Сирии и 3 млн рублей — лицам, получившим увечье в рамках спецоперации. Также речь идёт о тех, кто скончался уже дома от ран и травм, полученных в ходе службы.