Как уголовник из Измаила Стас Домбровский стал символом украинской Одессы Русофобию на Украине широко продвигают журналисты и блогеры с нацистскими взглядами. Один из них — эпатажный поэт Стас Домбровский. Что о нём известно? 57715 57715 Стас Домбровский. Коллаж © LIFE. Фото © kakogo.live

— Русню надо пугать так, чтобы у них поджилки тряслись, потому что единственное, что может остановить животное, — это чувство страха. А это не люди, это животные. Всё, что ими руководит, — это животный страх, жажда выжить и нажиться за чужой счёт... — так известный одесский активист — 43-летний Стас Домбровский отреагировал на ролик, где харьковские нацисты Немичев и Величко простреливали ноги российским военнослужащим.

— Никаких полумер. Отдайтесь ненависти целиком. Творите в ней. Пишите и снимайте, готовьте еду, уничтожайте русских. И не бойтесь, что ненависть поглотит вас. Поглотить может только чувство, не до конца позволенное себе, спрятанное, подавленное. Отпустите себя... — проповедует Домбровский в своих соцсетях.

"Актёр, журналист, блогер, поэт и общественный деятель" (так Домбровский называет себя) — люто ненавидит русских. Он рассказывает на камеру, как он может выкалывать глаза. Чем больше треша, тем лучше. Понимая риски, с первых дней специальной операции Домбровский с семьёй спешно покинул Одессу. Теперь он вещает из другой страны и на фронт, как и большинство подобных русофобов, не рвётся.

Его 66-летняя мать Эльжбета Домбровская (Дегурская) после событий 2014 года получала российское гражданство, о чём свидетельствует регистрация ИП на её имя. Это ателье по пошиву одежды. В 2018-м Домбровская закрыла ИП и переехала к сыну в Одессу.

Уголовник из творческой семьи

Родился русофоб зимой 1979-го в Измаиле. Возможно, причиной будущей ненависти к русским стал отец блогера по фамилии Каляпин (Домбровский — фамилия отчима). По некоторым данным, он был алкоголиком и покончил с собой. В семье постоянно скандалили, и подросток убегал на улицу, которая в конечном итоге его и воспитала. С самого детства он хотел стать криминальным авторитетом. В итоге подсел на тяжёлые наркотики и промышлял мелким криминалом.

К 35 годам у Домбровского диагностировали весь наркоманский букет: гепатиты, ВИЧ, туберкулёз. По словам самого блогера, его освободили из тюрьмы в терминальной стадии СПИДа. После этого Домбровский перестал употреблять наркотики.

В 2015 году, будучи от природы одарённым актёром и манипулятором, Домбровский соблазнил 15-летнюю Соню Кулагину, с которой сначала тайно сожительствовал около года, имея жену с маленьким ребёнком. После того как ситуация получила огласку, он бросил жену и ушёл к девочке, которая на сегодня уже успела родить ему трёх детей.

Домбровский и Кулагина. Фото © stihi.ru

12 шагов к русофобии

Вся жизнь Домбровского от 2014 года — это перебежки от скандала к скандалу, благодаря которым русофоб увеличивал свой медийный вес. Будучи ВИЧ-инфицированным, блогер плевал в своих оппонентов, резал себе на суде горло. Почти все скандалы Домбровский сопровождал приправленными матом стихами.

31 октября 2018 года в Доме клоунов (Одесса) с аншлагом состоялась премьера спектакля "Лысая певица". Фото © fotofact.net / Fanatoly

По мере роста популярности Домбровский стал своего рода символом новой украинской Одессы. Правда, зарабатывать на этом особо не получалось. Известно, что за $1000 Домбровский готов был исполнить любое пожелание заказчика, даже если оно шло вразрез с его убеждениями. Например, блогер за деньги преследовал и обличал своего бывшего приятеля — нациста и лидера "Правого сектора"* Одессы Сергея Стерненко. Также Домбровский сотрудничал с известным пророссийским блогером Анатолием Шарием. Богатств это ему не принесло, и Домбровский постоянно побирается в соцсетях, клянча деньги на семью.

Он был официальным кандидатом в мэры Одессы, запомнившись своей предвыборной речью, где рассказывал о гомосексуальном опыте.

После бегства в Европу Домбровский стал частым гостем федеральных украинских каналов из-за русофобской позиции. Однако, вряд ли он уже рискнёт вернуться в Одессу. Российские силовики сделают всё, чтобы найти и привлечь его к уголовной ответственности за призывы к насилию.

* Запрещена на территории РФ.

Фото © Wikipedia Почему Домбровский стал русофобом? 0 Повлиял русский отец-алкоголик Ненавидеть русских и Россию на Украине было модно Русофобия на Украине является социальным лифтом

Авторы Станислав Сенькин