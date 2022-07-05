Чем знаменит организатор поджога Дома профсоюзов одесский нацист Демьян Ганул Демьян Ганул — один из влиятельных нацистов Одессы. За восемь лет при поддержке спецслужб он стал королём улиц. Что о нём известно? 42796 42796 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Андрей Боровский

На днях на сайте президента Украины Зеленского появилось предложение ввести в школьную программу предмет русофобия (или заменить им русский язык и литературу), которое уже набрало 1250 подписей. Автор петиции — известный одесский нацист 29-летний Демьян Ганул.

На Украине есть жаргонный термин — "рагуль", который обозначает селянина, не усвоившего городские обычаи и культуру. Два главных одесских нациста — Сергей Стерненко и Демьян Ганул — относятся к таким. Именно из рагулей в Одессе формировали костяк "Правого сектора"* и других националистических организаций.

Демьян Ганул Фото © VK / Людмила Казанцева

Все эти годы, пользуясь пресловутым законом о декоммунизации, Ганул участвовал в демонтаже мемориальных досок советским государственным деятелям, к примеру, Михаилу Калинину. В апреле этого года Ганул и вовсе пытался разбить кувалдой памятник советскому маршалу Григорию Котовскому, о чём вандал отчитался в своих соцсетях. И Стерненко, и Ганул срывали концерты российских артистов, избивали неугодных и добивались увольнения с работы сотрудников вузов за преподавание на русском языке.

Нацисты разбивали витрины магазинов, решая, кто может иметь бизнес в городе, а кто нет. Пророссийски настроенных бизнесменов Стерненко и Ганул преследовали, мешая вести дела. За это на самого Ганула несколько раз нападали неизвестные, а в 2020 году и вовсе сожгли его авто.

Сейчас Ганул активно ведёт соцсети, тщательно отслеживает и с сарказмом комментирует каждый случай гибели российских военных.

Бандеровец из села

Ганул родился в 1993 году в небольшом хуторе Новоселицкое под Кировоградом (Чехова, 59). После окончания школы переехал в Одессу, поступив на истфак Одесского педуниверситета имени Ушинского. Крымская весна застигла его на третьем курсе в "Артеке", где он проходил практику вожатым.

В 2014-м Ганул вернулся в Одессу, где был участником различных неонацистских формирований, в том числе главой силового блока "Правого сектора" в Одессе. Он создал и свою организацию "Уличный фронт", которая активно участвовала в уличных акциях и беспорядках. Ганула считают одним из организаторов поджога Дома профсоюзов.

Фото © ТАСС / Максим Войтенко

— Я не считаю сгоревших там людьми, я не вижу в этом преступления, — Ганул и сам довольно откровенно высказывал в своих интервью своё отношение к погибшим в Доме профсоюзов 2 мая. Также нацист неоднократно приходил на Куликово Поле на годовщину трагедии и ел шашлыки, позируя на камеру, намекая на сгоревших людей.

Ганул не скрывает, что имел отношение к трагедии в Доме профсоюзов.

— В тот день я вернулся в общежитие около 23:30, всё же попросил охранника открыть дверь. Я был максимально измотан от уличных боёв, но счастлив, что Одесса — это Украина, — так сам Ганул вспоминает 2 мая 2014 года.

Демьян Ганул демонстрирует шашлыки 2 мая 2020 года Фото © Facebook / Демьян Ганул

Нацист неплохо зарабатывает на акциях, исполняя приказы кураторов из СБУ. Но деньги Ганул предпочитает вкладывать в родное село. Так у него на Кировоградщине появилось 5,3 га земли, которые нацист ради хайпа готов был отдать под базу НАТО. За землями присматривает его отец Вадим Ганул, который полностью разделяет экстремистские идеи сына.

В Одессе Ганула считают провокатором и осведомителем СБУ. В Сети появилось фото доноса с его подписью на преподавателя исторического факультета ОНУ им. Мечникова, профессора Александра Пригарина за поздравление с Днём Победы. Ганул часто просит своих подписчиков делиться информацией о сепаратистах в Одессе и их адресами.

У украинских нацистов к нему есть вопросы — они считают, что Ганул присваивает большинство пожертвований, которые жители страны собирают на ВСУ. Его также обвиняют в обмане своего бывшего приятеля и брата по оружию Стерненко на $5 тыс., которые тот внёс за него в качестве залога, когда в 2017 году их обвиняли в участии в массовых беспорядках у Летнего театра в горсаду.

Несмотря на то что Ганул любит позировать с оружием, на передовую он не стремится, объясняя это состоянием здоровья — один глаз у него искусственный. Интересно, что такая же проблема есть и у Стерненко. Впрочем, инвалидность не мешает Ганулу ездить пьяным за рулём. Недавно его задержала под градусом на дорогом внедорожнике Cadillac Escalade одесская тероборона, после чего с ним разбиралась полиция.

Нациста можно услышать по телефонам +380978763372, +380961851608 и +380733400229.

P/S

Российский Следственный комитет продолжает расследование обстоятельств трагического пожара в Доме профсоюзов в Одессе, где погибло 48 человек. Президент России Владимир Путин сказал, что силовики знают поимённо всех преступников, которые причастны к этой акции, и сделают всё, чтобы их "покарать и предать суду". Можно не сомневаться в том, что и Демьян Ганул понесёт справедливое наказание.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Станислав Сенькин