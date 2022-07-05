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Чем знаменит организатор поджога Дома профсоюзов одесский нацист Демьян Ганул

Демьян Ганул — один из влиятельных нацистов Одессы. За восемь лет при поддержке спецслужб он стал королём улиц. Что о нём известно?

Опубликовано 4 июля 2022, 21:40
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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Андрей Боровский

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Андрей Боровский

На днях на сайте президента Украины Зеленского появилось предложение ввести в школьную программу предмет русофобия (или заменить им русский язык и литературу), которое уже набрало 1250 подписей. Автор петиции — известный одесский нацист 29-летний Демьян Ганул.

На Украине есть жаргонный термин — "рагуль", который обозначает селянина, не усвоившего городские обычаи и культуру. Два главных одесских нациста — Сергей Стерненко и Демьян Ганул — относятся к таким. Именно из рагулей в Одессе формировали костяк "Правого сектора"* и других националистических организаций.

Демьян Ганул Фото © VK / Людмила Казанцева

Демьян Ганул

Фото © VK / Людмила Казанцева

Все эти годы, пользуясь пресловутым законом о декоммунизации, Ганул участвовал в демонтаже мемориальных досок советским государственным деятелям, к примеру, Михаилу Калинину. В апреле этого года Ганул и вовсе пытался разбить кувалдой памятник советскому маршалу Григорию Котовскому, о чём вандал отчитался в своих соцсетях. И Стерненко, и Ганул срывали концерты российских артистов, избивали неугодных и добивались увольнения с работы сотрудников вузов за преподавание на русском языке.

Нацисты разбивали витрины магазинов, решая, кто может иметь бизнес в городе, а кто нет. Пророссийски настроенных бизнесменов Стерненко и Ганул преследовали, мешая вести дела. За это на самого Ганула несколько раз нападали неизвестные, а в 2020 году и вовсе сожгли его авто.

Сейчас Ганул активно ведёт соцсети, тщательно отслеживает и с сарказмом комментирует каждый случай гибели российских военных.

Как одесский блогер Сергей Стерненко построил на Украине карьеру нациста
Как одесский блогер Сергей Стерненко построил на Украине карьеру нациста

Бандеровец из села

Ганул родился в 1993 году в небольшом хуторе Новоселицкое под Кировоградом (Чехова, 59). После окончания школы переехал в Одессу, поступив на истфак Одесского педуниверситета имени Ушинского. Крымская весна застигла его на третьем курсе в "Артеке", где он проходил практику вожатым.

В 2014-м Ганул вернулся в Одессу, где был участником различных неонацистских формирований, в том числе главой силового блока "Правого сектора" в Одессе. Он создал и свою организацию "Уличный фронт", которая активно участвовала в уличных акциях и беспорядках. Ганула считают одним из организаторов поджога Дома профсоюзов.

Фото © ТАСС / Максим Войтенко

Фото © ТАСС / Максим Войтенко

Я не считаю сгоревших там людьми, я не вижу в этом преступления, — Ганул и сам довольно откровенно высказывал в своих интервью своё отношение к погибшим в Доме профсоюзов 2 мая. Также нацист неоднократно приходил на Куликово Поле на годовщину трагедии и ел шашлыки, позируя на камеру, намекая на сгоревших людей.

Ганул не скрывает, что имел отношение к трагедии в Доме профсоюзов.

В тот день я вернулся в общежитие около 23:30, всё же попросил охранника открыть дверь. Я был максимально измотан от уличных боёв, но счастлив, что Одесса это Украина, — так сам Ганул вспоминает 2 мая 2014 года.

Демьян Ганул демонстрирует шашлыки 2 мая 2020 года Фото © Facebook / Демьян Ганул

Демьян Ганул демонстрирует шашлыки 2 мая 2020 года

Фото © Facebook / Демьян Ганул

Нацист неплохо зарабатывает на акциях, исполняя приказы кураторов из СБУ. Но деньги Ганул предпочитает вкладывать в родное село. Так у него на Кировоградщине появилось 5,3 га земли, которые нацист ради хайпа готов был отдать под базу НАТО. За землями присматривает его отец Вадим Ганул, который полностью разделяет экстремистские идеи сына.

В Одессе Ганула считают провокатором и осведомителем СБУ. В Сети появилось фото доноса с его подписью на преподавателя исторического факультета ОНУ им. Мечникова, профессора Александра Пригарина за поздравление с Днём Победы. Ганул часто просит своих подписчиков делиться информацией о сепаратистах в Одессе и их адресами.

Фото © E-news

Фото © E-news

У украинских нацистов к нему есть вопросы — они считают, что Ганул присваивает большинство пожертвований, которые жители страны собирают на ВСУ. Его также обвиняют в обмане своего бывшего приятеля и брата по оружию Стерненко на $5 тыс., которые тот внёс за него в качестве залога, когда в 2017 году их обвиняли в участии в массовых беспорядках у Летнего театра в горсаду.

Несмотря на то что Ганул любит позировать с оружием, на передовую он не стремится, объясняя это состоянием здоровья — один глаз у него искусственный. Интересно, что такая же проблема есть и у Стерненко. Впрочем, инвалидность не мешает Ганулу ездить пьяным за рулём. Недавно его задержала под градусом на дорогом внедорожнике Cadillac Escalade одесская тероборона, после чего с ним разбиралась полиция.

Нациста можно услышать по телефонам +380978763372, +380961851608 и +380733400229.

P/S

Российский Следственный комитет продолжает расследование обстоятельств трагического пожара в Доме профсоюзов в Одессе, где погибло 48 человек. Президент России Владимир Путин сказал, что силовики знают поимённо всех преступников, которые причастны к этой акции, и сделают всё, чтобы их "покарать и предать суду". Можно не сомневаться в том, что и Демьян Ганул понесёт справедливое наказание.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Станислав Сенькин
Станислав Сенькин
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