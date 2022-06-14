Как одесский блогер Сергей Стерненко построил на Украине карьеру нациста Несмотря на доказанные похищения, пытки, вымогательство и убийства, экс-лидер одесских правосеков — 27-летний Сергей Стерненко — оказался на свободе. Теперь он воюет. Чем он знаменит? 70254 70254 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Спринчак Валентин, Wikipedia

— Уважаемые кураторы СБУ, вы не понимаете, что Серёжа предаст вас так же, как он предал до этого всех своих учителей и отца. Вы помните, как Сергей Стерненко отказался от своего отца потому, что он работал в советской милиции? — обращался к эсбэушникам известный одесский блогер и русофоб Стас Домбровский, несмотря на негласное правило современной Украины — ветеранов АТО и уличных нацистов не сажать ни за какие преступления.

Сергей Стерненко в территориальной обороне. Фото © Telegram / НемеZида

Сегодня Стерненко — один из наиболее известных украинских нацистов, которого охотно зовут на эфиры и который раздаёт пафосные интервью. История главного правосека Одессы полна тайн и загадок. Было время, когда Стерненко — уроженец небольшого села в Одесской области — в солдатской форме и с георгиевской ленточкой выходил 9 Мая с родителями на Парад Победы.

С отцом у будущего главаря нацистов были довольно сложные отношения, поэтому в 18 лет Стерненко-младший ушёл из дома. Он жил где придётся, зарабатывал на раскрутке групп в соцсетях. Читал гангста-рэп под псевдонимом Sergey Esdabes. Хотел даже устроиться в автомойку.

Когда начался Евромайдан, Стерненко стал ходить к памятнику дюку, где собирались националисты. Он быстро обратил на себя внимание своим красноречием и хорошим владением украинским литературным языком. Тогда смышлёный юноша понял, что может построить карьеру патриота Украины.

После того как Стерненко присоединился к одесскому Евромайдану, он сразу же стал одним из его главных активистов. Одесский "Правый сектор"* был создан 5 февраля 2014 года, Стерненко сначала назначили заместителем руководителя, а уже через месяц он возглавил областное отделение, где на тот момент насчитывалось около ста человек.

Стерненко в центре. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации)

У него появился странный для украинского националиста позывной — Берия, поскольку исторический глава Госбезопасности СССР Лаврентий Берия уничтожал украинских националистов. Сам Стерненко это никак не объяснял: — Тут нет никакого объяснения, оно само приклеилось во время Майдана.

На самом же деле Лаврентий Берия — ник, под которым Стерненко администрировал свои группы, где пропагандировал АУЕ* и тюремную тематику.

Фото © Vk

Берия начал развивать "Правый сектор"* и внедрять так называемую народную люстрацию, в рамках которой пытался посадить в мусорный бак депутата-регионала Нестора Шуфрича. Далее Стерненко стал главным активистом одесской улицы. Правосеки под его командованием срывали в Одессе концерты российских и украинских поп-звёзд. В том числе Ани Лорак, Светланы Лободы и Ирины Билык. При этом Стерненко не разгонял марши ЛГБТ-сообществ и не срывал феминистических акций.

Стерненко также занимался гражданской активностью, борясь с наркоточками и незаконными застройками. Не забывая и о собственном интересе. Его бывший товарищ Эдуард Панченко заявлял, что активист работает на известного одесского предпринимателя сирийского происхождения Аднана Кивана:

— Он сначала кошмарил стройки Аднана Кивана, но в 2015 году на него вышел сын Аднана Руслан. Состоялась беседа, переросшая в деловое предложение. Стерненко все свои акции протеста проводит исключительно за деньги.

Деятельность Стерненко вызывала вопросы даже у русофобских властей Украины — в отношении активиста было открыто уголовное дело о крышевании наркоторговцев. Активист попал в СИЗО.

Стерненко вскоре выпустили, и он с подельниками продолжил беспредел. Например, похитил главу одесской ячейки партии "Родина" Сергея Щербича, которому в подвале вгонял иголки под ногти и пытал при помощи плоскогубцев, принуждая отказаться от депутатства. Якобы именно Щербич гнал автобусы с одесскими титушками на Киев, чем навлёк на себя гнев Стерненко. Дело о похищении и пытках было возбуждено лишь в 2020 году и благополучно прекращено.

Сергей Стерненко. Фото © politnavigator.net

В судьбе нациста были и особо тяжкие преступления. В мае 2018-го Стерненко повздорил на улице с двумя безоружными мужчинами, а затем порезал их ножом. Один из них умер на месте, а второй после лечения в больнице уехал из страны. Интересно, что тело погибшего обнаружили за 100 метров от места стычки — Стерненко гнался за ним, а затем убил. У мужчины осталось трое детей: старшей девочке семь лет, среднему мальчику четыре года и младшей дочери всего десять месяцев от роду.

Во время самого нападения Стерненко вёл стрим, где говорил, что успел достать собственный нож. Впоследствии он изменил показания, якобы отобрал нож у самих напавших. После инцидента было возбуждено два дела — об умышленном убийстве и нападении на Стерненко, последнее дело расследовала СБУ.

В прошлом году дела против Стерненко развалились. А 10 февраля 2022 года с нациста сняли последнюю судимость. Теперь он абсолютно чист перед законом. И даже планирует подавать заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Стерненко прописан по адресу Приморская, 37, там находится Одесский отряд морской охраны, подчинённый СБУ. Когда-то суд определил этот адрес для домашнего ареста нациста. Затем какое-то время Стерненко проживал на улице Михаила Грушевского, 3, в квартире 26.

Активиста можно найти по этим номерам телефонов: +380632537390, +380931083371. В настоящее время Стерненко живёт в Киеве и служит в местных отрядах территориальной обороны. Судя по видео в Сети, он причастен к пыткам и издевательствам над жителями Донбасса и российскими военнослужащими. Также нацист ведёт свой видеоблог, пользующийся популярностью у радикалов Украины.

* Запрещено на территории Российской Федерации.

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Авторы Станислав Сенькин