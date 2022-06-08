Чем известен на Украине лидер обновлённого подразделения "Азова" Денис Сокур После разгрома батальона "Азов" в Мариуполе украинские власти собирают в регионах его вторую версию. В отряд потянулись и люди из криминального мира. Один из них — Денис Сокур. Чем он знаменит? 25994 25994 Коллаж © LIFE. Фото © Sergii Kharchenko / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

— Сокур Денис у меня лично требовал 100 тысяч долларов. Написал сумму на телефоне. Сказал: если вы исправите эти недостатки, мы больше с вами не увидимся, — ещё в прошлом году харьковский бизнесмен Александр Марченко безрезультатно жаловался на беспредел нацистов, отобравших у него хлебозавод.

На днях тот самый 30-летний Сокур, являющийся известным сумским нацистом, объявил в своём телеграм-канале, что при его участии создано новое подразделение — Силы специальных операций (ССО) "Азов Сумы". Туда прежде всего вошли местные радикалы из запрещённого в России "Национального корпуса" Андрея Билецкого. Но нужны и добровольцы: Сокур уже заявил, что "Азов" набирает сапёров и парамедиков.

Боевик Жабы

Сокур в 2015 году принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе 15-го отдельного мотопехотного батальона "Сумы". По данным российских спецслужб, Сокур был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и даже участвовал в диверсиях и похищениях ополченцев на территории России.

Также с 2016 по 2018 год Сокур возглавлял сумское отделение "Восточного корпуса" (укр. "Східний корпус") — ещё одной нацистской организации, созданной под патронажем скандально известного бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова. Украинские журналисты называли "Східний корпус" младшим братом "Азова". Ещё Сокур является главой Военно-патриотического движения Сумщины.

О реальной общественной деятельности организаций Сокура ничего не известно. Всё это похоже на прикрытие для криминальной группировки. Его самого считают членом бацманской ОПГ, возглавляемой авторитетом Сергеем Семенниковым по прозвищу Жаба. На груди Сокура вытатуирован орёл с двумя латинскими буквами S, держащий в когтях "мёртвую голову" из нацистской дивизии СС. Это своеобразный герб бацманских. Помимо принадлежности к эсэсовцам эти буквы также означают "Сила Сумщины" и инициалы главаря.

Сокур часто фотографируется с волком Семенникова, которого он приручил и держит в своём поместье под Сумами. Жаба практически неуязвим для местных силовиков. По информации источника Лайфа, группировку могут крышевать областной прокурор и начальник Сследственного управления ГУНП в Сумской области — друг детства Семенникова.

Сергей Семенников (Жаба). Фото © Данкор онлайн

66-летний Жаба имеет три судимости и, по некоторым данным, является держателем общака и правой рукой другого известного вора в законе — 67-летнего Сергея Лысенко (Лёра Сумской).

Как криминал стал властью

Теневая экономика приграничных с Россией областей Украины связана с контрабандой. Через границу уходят горюче-смазочные материалы, сигареты и наркотики. Этим издавна промышляют украинские ОПГ. Особенно в этом преуспели контрабандисты Сумской области.

Ещё до возвращения Крыма, в 2013 году, будущий гауляйтер Луганщины Геннадий Москаль, бывший тогда народным депутатом, заявлял следующее:

— Сумской областью руководит не губернатор, а криминальный авторитет Лёра Сумской. Начальник милиции, прокурор, СБУ, главы администраций не могут решить те вопросы, которые по плечу ворам в законе.

Лёра Сумской. Фото © Rusevik.ru

И действительно, ни в одном городе Украины, пожалуй, не произошло столь значительного сращивания власти и криминалитета. По некоторым данным, мэр Сум Александр Лысенко является родным братом Лёры. Поэтому в создавшихся условиях контрабандисты приграничной Сумской области практически легализовались.

Теперь члены близких к Лёре ОПГ вступают в ряды территориальной обороны, на это их открыто благословил сам Лысенко.

Бандиты бацманской ОПГ не только получили на руки оружие, но и претендуют на зарплату, которую с недавнего времени выплачивают бойцам территориальной обороны. При этом на фронт не спешат, предпочитая заниматься привычными криминальными делами.

Новый глава ССО "Азов Сумы" Денис Сокур проживает в самом центре Сум по адресу: улица Герасима Кондратьева, 165, корпус 8, квартира 29. С ним можно связаться по следующим телефонным номерам: +380953199929, +380953407186, +380956274990, +380950273707. В последние годы Сокур вступил в борьбу с активистами сумского отделения "Правого сектора"*, за что его даже внесли на известный сайт "Миротворец".

В качестве главы общественных организаций Сокур публиковал свои декларации. В 2020 году его доход составил 1200 гривен соцпомощи. При этом на его счетах лежало 30 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 360 тысяч гривен. Официально он нигде никогда не работал. Это говорит о том, что Сокур придерживался блатных понятий и метил в воры в законе.

P.S.

Можно не сомневаться в том, что обновлённый "Азов" настигнет судьба старого. Российские силовики смогут добраться до всех лидеров и участников нацистского подразделения и призвать их к ответственности за убийства мирных жителей Донбасса.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Фото © Celestino Arce / NurPhoto via Getty Images Зачем Украина реанимирует батальон "Азов"? 0 Украина планирует реванш за Мариуполь. Нацисты и бандиты хотят сохранить за собой знаменитое название. Новоиспечённый "Азов" — хорошее прикрытие для регионального криминалитета. Чтобы поддержать упаднические настроения в ВСУ.

Авторы Станислав Сенькин