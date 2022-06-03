Для чего на Украине собрали новый нацистский батальон "Азов" и кто им командует После позорной сдачи в плен нацистов с "Азовстали" властям Украины пришлось срочно перезапускать их бренд. Новое подразделение называется ССО "Азов Харьков", его командир — Анатолий Сидоренко. 108224 108224 Обложка © t.me / azovsof

Новая инкарнация, старые лица

На замену разбитому и пленённому в Мариуполе неонацистскому полку "Азов" на Украине создали новое подразделение Сил специальных операций "Азов Харьков". Пока туда вошло около 60 человек. Они вооружены украино-американскими штурмовыми винтовками M4-WAC-47 и бельгийскими автоматами FN F2000.

Торжество по поводу основания нового "Азова" прошло в центре Харькова. где теперь дислоцируется подразделение нацистов.

— Мы формируем новое подразделение на тех же принципах и идейном фундаменте. Новая инкарнация должна отомстить за наших павших братьев и достойно продолжить дело героев с "Азовстали". Мы готовы дальше **** русаков! — кричал с трибуны Максим Жорин, бывший командир мариупольского "Азова", а ныне начальник штаба правой радикальной партии "Национальный корпус".

Помимо него на мероприятии выступили главари печально известного подразделения "Кракен Азов" Сергей Чили Величко и Константин Немичев. Это настоящие отморозки, которые в первые же дни военной операции участвовали в пытках и расстреле русских солдат в селе Малая Рогань.









На сайте партии "Нацкорпус" объявлен набор в обновлённый "Азов", от соискателей требуют гражданство Украины, соответствие возрасту 18–60 лет, отсутствие судимостей и хронических болезней. Говорится, что принятые в подразделение бойцы уже выполняют боевые задачи в Харьковской области. Они выявляют и уничтожают прорусски настроенных украинцев, утверждает источник Лайфа в Харькове.

— Название для нового отряда выбрано в медийных целях после того, как ассоциация "Азова" с "Азовсталью" перестала быть героической. Как и "Кракен Азов", подразделение "Азов Харьков" будет карательно-разведывательно-диверсионным. Есть гипотеза, что навязчивая реклама этих палачей связана с передачей им Харькова "на кормление". Косвенно это подтверждается недавней отставкой начальника местного СБУ. Он обвинял азовцев в дестабилизации ситуации ради политического пиара и был уволен лично президентом Зеленским, — прокомментировал источник.

Азовцы застеснялись "чёрного солнца"

Нацисты пытаются отмыть свою репутацию, в том числе и внешней атрибутикой. Об этом пишет британская газета The Times. Так, с формы харьковского "Азова" убраны гитлеровский знак вольфсангель ("волчий крюк") и неонацистское "чёрное солнце". Новые шевроны теперь представляют собой синий щит с тремя мечами жёлтого цвета.

Англичане сослались на фотосессию "Азова Харьков", но заметили, что один из карателей забыл содрать с плеча старую нашивку дивизии СС "Мёртвая голова".

Одновременно британский таблоид The Sun сообщил, что американская компания Apple запустила эмодзи с новой эмблемой полка "Азов".

Слева статья в британской газете The Times, справа фотосессия, на которую сослались английские журналисты. Фото © Скриншот thetimes.co.uk, t.me

На "Ютубе" появился первый видеоролик о ССО "Азов Харьков". На всём его протяжении новобранцы доказывают, что они "всего лишь" националисты, а не нацисты.

— Вместе с нами воюет куча других рас и наций! Нацизм — про ненависть к другим, это в России. Здоровый национализм — про любовь к своей стране, это на Украине! — по очереди они отчеканили заранее заученный текст.

Главарь с опытом

Командиром нового подразделения стал 29-летний Анатолий Сидоренко, бывший лидер ультраправого движения "Схидный корпус" и одноимённой роты МВД, орудовавшей в Донбассе в 2014–2015 годах. Эта организация знаменита своими военными преступлениями, в том числе убийствами и похищениями мирных донбассовцев.

— На войне есть чёрное и белое, есть враг и есть друг. Но сейчас у нас в Харькове непонятная ситуация, сложнее, чем было в зоне АТО. Есть внутренние, так сказать, сепаратисты, — уже заявил журналистам Сидоренко.

Андрей Сидоренко покрыт татуировками с нацистской символикой. Фото © VK / Анатолий Александрович

Анатолий Сидоренко — коренной харьковчанин. Он прописан в панельном доме на проспекте Победы, 64, квартира 468. Также у него есть дача в близлежащем городке Дергачи на улице Сечевой, 9. С ним можно связаться по трём номерам телефонов: +380932401488, +380933314929 и +380934060167. В соцсетях Сидоренко неактивен. Его профиль "ВКонтакте" давно заброшен. Свою страницу в "Фейсбуке"* он не обновлял с начала военной операции.

Ещё в школьном возрасте Анатолий Сидоренко примкнул к банде футбольных хулиганов клуба "Металлист". Её члены прославились нетерпимостью к другим национальностям и жестокостью в драках. Вернувшись в 2016-м с фронта, Сидоренко снова пополнил её ряды.

Андрей Сидоренко по центру. Фото © VK / Анатолий Александрович

В 2017–2021 годах каратель дрался на футбольных стадионах, ездил по контракту в Донбасс, блокировал российские банки в Харькове, путешествовал по Европе. Он выглядит обеспеченным человеком, но непонятно, откуда у него деньги. Скорее всего, Сидоренко получил их в качестве приданного, женившись на девушке из состоятельной семьи — 25-летней Юлии Лаштабеге. Она тоже придерживается теории превосходства белой расы. Её адрес — улица Гвардейцев Широнинцев, 15/46, кв. 231, телефон — +380939920155, страницы в соцсетях "Фейсбук"* и "ВКонтакте".

Слева: Андрей Сидоренко и Юлия Лаштабега. Справа: Андрей Сидоренко с сестрой жены. Фото © VK / Юлия Сергеевна, OK / Наталия Сидоренко

Андрей Сидоренко воспитывался без отца. Его растила мать — 47-летняя Наталья Анатольевна. По профессии она маляр-штукатур, но подрабатывала продавцом. Судя по соцсетям, она популярна у мужчин. Среди них байкер, профессиональный футболист и сотрудник спецслужб (это лишь те, кто засветились с ней в обнимку на фотографиях). Она тоже отметилась русофобскими постами ещё в далёких нулевых годах. Её номер телефона: +380953034503.

Мать Андрея Сидоренко. Фото © VK / Наталия Сидоренко

P.S.

Несмотря на ребрендинг, новую форму и лозунги "Азов" так и остался сборищем нацистов и отморозков. Российские следователи знают поимённо всех, кто пытал и убивал мирных жителей Донбасса и военных. Можно не сомневаться в том, что нацисты будут уничтожены или призваны к ответу за жестокие преступления.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, и запрещена на территории РФ.

Фото © t.me / azovsof Почему власти Украины делают ставку на "Азов"? 0 Потому что нацисты выполняют самую кровавую работу. Чтобы запугивать население Украины. Потому что власти сами боятся нацистов.

Авторы Егор Пережогин