Нацистка, антифемка и порноактриса: Как жёны нацистов из "Азова" используют своих мужей для хайпа Пока азовцы выживают в подземельях завода "Азовсталь", их супруги активно пиарятся на трагедии Мариуполя. Несмотря на образ страдалиц, они также исповедуют нацизм и русофобию. 227788 227788 Юлия Федосюк, Екатерина Прокопенко, Ольга Малюченко. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / julia.menada, © ТАСС / ANSA via ZUMA Press, © rektmag.net / Maria Shkavera

Екатерина Прокопенко — супруга нациста и командира "Азова" Дениса Прокопенко (позывной Редис), активно пытается спасти мужа, появляясь подчас в самых неожиданных местах. Например, на днях она вместе с Юлией Федосюк — супругой азовца Арсения Федосюка — оказалась в Риме. Вместе со скандально известным продюсером панк-группы "Пусси райот" Петром Верзиловым жёны азовцев подошли к папе римскому Франциску, чтобы попросить его вызволить супругов с заблокированной российскими войсками "Азовстали".

Папа римский на встрече с жёнами боевиков "Азова" в Ватикане, 11 мая 2022 года. Фото © ТАСС / ANSA via ZUMA Press

Папу римского поймали на площади Святого Петра в конце его общей аудиенции. Жёны нацистов называли его последней надеждой, поскольку украинские власти уже давно бросили полк "Азов" на произвол судьбы. Особую пикантность этой импровизированной встрече придавало то, что Верзилов получил первую известность именно как ярый антиклерикал. Что же касается жён азовцев, то знакомые описывали их как убеждённых нацисток. Например, в Сети есть фотография зигующей Екатерины Прокопенко.

Екатерина Прокопенко — справа. Фото © Livejournal / maysuryan

Что же касается Юлии Федосюк, то она, пожалуй, будет поизвестнее супруга. Она родилась в религиозной львовской семье, после школы переехала в Киев. Во время Майдана увлеклась правыми взглядами, организовывая лагеря для детей из зоны пресловутой "Антитеррористической операции" (АТО). Затем девушка устроилась работать библиотекарем в культовом для нацистов клубе "Пломінь", где и познакомилась со своим будущим мужем.

Федосюк называет себя философом-религиоведом, цитирует труды московского алхимика Евгения Головина и Гейдара Джемаля. Фамилией мужа женщина начала представляться недавно. Ещё месяц назад она называла себя Юлией Менадой, а ещё раньше — Хорос. Федосюк позиционировала себя убеждённой противницей феминизма и приверженкой патриархата. — Женщины мечтают быть использованными, — считает Федосюк.

Юлия Федосюк. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / julia.menada

Однако на самом деле Федосюк сейчас использует скорую гибель своего мужа, которого она якобы "покорно ждёт", заодно попрошайничая в Сети на тепловизоры и дроны для "Азова".

Порноактриса и Mr. Frostovik

Ольга Малюченко замужем за Николаем по прозвищу Mr. Frostovik. Это ещё один каратель, прячущийся сейчас в подвалах завода "Азовсталь". Он прославился публикацией садистского клипа, где под задорный украинский постпанк азовцы расстреляли раненого безоружного российского танкиста. Девушка поддержала супруга лайками и репостами.

Порноактриса Ольга Малюченко с мужем, азовцем Николаем Mr. Frostovik, он сейчас блокирован на "Азовстали". Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / olia.malyuchenko

Ольга Малюченко делает всё возможное, чтобы освободить мужа-отморозка. Но, в отличие от своих "коллег" — Екатерины Прокопенко и Юлии Федосюк, она не бегает в поисках папы по Риму, а провоцирует массовые митинги в Киеве и Полтаве. Она обращается к лидерам Запада и к президенту Украины, требуя немедленной деблокады "Азовстали" любыми способами. В соцсетях Малюченко выкладывает призывы к будущим акциям протеста и видеорепортажи с уже прошедших. На видео её легко узнать по костюму "мёртвой невесты". Она мажется красной краской и держит в руках окровавленное сердце животного.











Ольге Малюченко 23 года. Её девичья фамилия Левина. Судя по соцсетям, раньше она практиковала однополую любовь с однокурсницей по Киевскому национальному университету культуры, называла её женой. После выпуска из вуза Малюченко занялась модельным бизнесом. В Интернете полно её фотографий разной степени откровенности. Самые развратные снимки она выкладывала на OnlyFans — глобальном порноресурсе. Сейчас её профиль удалён. Но в кеше Интернета можно найти отдельные посты. Например, у Малюченко была постоянная рубрика #нюдсочетверг.







Действительно ли жёны нацистов хотят вытащить своих мужей? 0 Они только делают вид. Знают, что всех нацистов уничтожат. Мужья их уже не интересуют, они хотят сами стать известными. Да, хотят вытащить, хотя понимают, что их всё равно привлекут к ответу. Если не смогут вытащить мужей, то рассчитывают на статус беженца на Западе.