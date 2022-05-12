Украинский вопрос: Почему криминальный мир раскололся на два лагеря Оглавление Беспредельщики и убийцы "Блатные ястребы" На недавней сходке в ОАЭ воры в законе запретили блатным брать в руки оружие и участвовать в противостоянии на Украине. Лайф выяснил, что среди братвы есть несогласные. 153969 153969 Кадр © "Порок на экспорт". Режиссёр Дэвид Кроненберг, сценарист Стивен Найт / Кинопоиск

— Я не думаю, что этот запрет приведёт к настоящему кровопролитию, как это было в 40-е годы прошлого века, — считает отставной подполковник милиции Михаил Игнатов. По мнению эксперта, воры таким образом решили напомнить "коллегам" о блатных понятиях: мол, нельзя сотрудничать с властью, даже если она обещает свободу.

По мнению Игнатова, если кто-нибудь из братвы ослушается "законников" и подпишет контракт на службу (неважно, с украинской или российской властью), после окончания СВО путь в блатные будет ему заказан.

По данным Лайфа, воровскую сходку в Дубае, на которой запретили брать оружие, инициировал известный криминальный генерал Бадри Когуашвили (Кутаисский). Это первая крупная сходка, где присутствовал недавно освобождённый глава крупного мафиозного клана Тариэл Ониани (Таро). Его неоднократно называли вором в законе № 1.

Тариэл Ониани. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Помимо традиционных тем из жизни криминального мира на сходке обсуждали и события на Украине. Ради защиты воровских традиций кутаисские "законники" объявили всех блатных, взявших в руки оружие, "автоматными рожами". Если они попадут за решётку, то порядочным арестантам предлагается "поступать соответственно".

Беспредельщики и убийцы

В первую очередь послание "законников" адресовано целой когорте преступников, которых на Украине освободили в обмен на их вступление в отряды теробороны или ВСУ. Из тюрем вышли даже отморозки, прославившиеся своими зверствами в Донбассе. Самыми одиозными из них считаются бойцы батальона "Торнадо", которые убивали, грабили, пытали и насиловали мирных жителей.

Даже украинские власти понимали, что в батальоне собрались откровенные маньяки. В апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева осудил двенадцать бойцов "Торнадо". Командир Руслан Онищенко — бандит из города Тореза Донецкой области — получил одиннадцать лет тюрьмы, его заместитель Николай Цукур — девять лет. Сегодня убийцы и насильники вновь на свободе и с оружием в руках. Большинство снова совершают преступления.

Руслан Онищенко. Фото © Mirtesen.ru

Обличая "автоматчиков", кутаисские, возможно, хотят избавиться и от своих врагов. К примеру, вор в законе Миндия Лавасоглы недавно вступил с Таро в конфликт в Черногории. На околокриминальных ресурсах обсуждали непорядочное поведение Лавасоглы: якобы "законник" активно призывал сидельцев украинских лагерей пользоваться шансом на свободу и брать в руки оружие.

Сегодня так называемые воры в законе и продвигаемая ими идея переживают не самые лучшие времена. Преступники всех постсоветских стран уже практически отошли от пресловутых понятий. В то же время в Европу потянулся украинский криминалитет, пытаясь там закрепиться. Многие из них — преступники с настоящим боевым опытом, которые могут причинить ворам в законе в ближайшем будущем много проблем и хлопот.

"Блатные ястребы"

Сообщения об активном участии криминалитета в отрядах территориальной обороны начали появляться с самого начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Например, знаменитый украинский вор в законе Сергей Лысенко (Лёра Сумской) — преступник старой, ещё советской формации — заявил, что члены его ОПГ могут вступать в ряды территориальной обороны: — Каждый вправе защищать свои дома, — заявил авторитет.

Лёра Сумской. Фото © Rusevik.ru

По некоторым данным, мэр Сум Александр Лысенко является братом Лёры, чья ОПГ охраняет градоначальника. Таким образом, группировка не просто усилила своё присутствие в криминальном мире Украины, но практически легализовалась. Если закон не работает, то бандиты с оружием могут относительно безопасно заниматься своими тёмными делами. При этом самому Лёре и его близким вовсе необязательно самим подписывать контракты с властью.

О похожей ситуации заявляли и в Кривом Роге, где власть практически захватили местные криминальные авторитеты Тайсон и Биндер при попустительстве главы города Александра Вилкула. Николай Колесник по кличке Тайсон является также и депутатом горсовета. Интересно, что в период так называемой революции достоинства Колесник обеспечивал отправку в Киев боевой силы Антимайдана — титушек. Но после поражения Антимайдана Колесник вышел из Партии регионов и приложил руку к созданию нацбата "Кривбасс".

Кадр © "Порок на экспорт". Режиссёр Дэвид Кроненберг, сценарист Стивен Найт / Кинопоиск Вспыхнет ли в криминальном мире внутренняя война из-за позиции по Украине? 0 Вооружённые "отщепенцы" могут скинуть власть воров в законе Война возможна, но вряд ли будет масштабной Криминальный мир разобщён, никакой войны не будет

Авторы Станислав Сенькин