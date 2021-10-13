Все тузы в колоде: Куда после освобождения из испанской тюрьмы направится Тариэл Ониани Лидер крупного отечественного мафиозного клана Тариэл Ониани (Таро) оказался на свободе. Теперь у него есть несколько вариантов. Какой он выберет? 12 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович, © Shutterstock

Девятого октября 69-летний Таро — криминальный король из Сванетии, Грузия, — вышел из тюрьмы Сото-дель-Реаль, где отсидел более двух лет под усиленной охраной. По некоторым данным, Таро сообщил, что собирается сразу же покинуть пределы королевства.

Ониани возглавляет так называемый кутаисский клан. Именно Таро в криминальном мире считают организатором убийств крупных криминальных лидеров: Аслана Усояна (Дед Хасан) и Вячеслава Иванькова (Япончик). Когда 12 лет назад Таро попал в СИЗО "Матросская Тишина", туда пришёл "воровской прогон" (послание) за подписью Деда Хасана, Япончика и тридцати других авторитетов, лишающих его титула. Это привело к самому масштабному расколу в воровском сообществе за последние десятилетия.

Многие подписанты того "прогона", включая Вячеслава Иванькова (Япончика) и самого деда Хасана, — убиты. Но есть и живые, включая Василия Христофорова (Вася Воскрес) и Лашу Шушанашвили (Руставский). По криминальным понятиям теперь Таро может жёстко "спросить" с них за некогда проявленное к нему неуважение.

Ранее в испанской тюрьме Сото-дель-Реаль отсидел свой срок ещё один негласный лидер отечественного криминала — Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой. Это главный оппонент Таро в борьбе за воровской престол. Теперь они должны решить между собой давний вопрос: кто из них главнее?

Слева направо: Шакро Молодой, Таро. Фото © mzk1.ru

Источник Лайфа, знакомый с ситуацией в криминальном мире, предположил, что Таро может заключить перемирие с Шакро. Воровской мир находится сейчас перед угрозой истребления, и новая кровопролитная война никому не нужна, да и силовики уже не дадут её развязать. И скорее всего, заявив о желании покинуть Испанию, Таро пытается усыпить бдительность силовиков, поскольку в этой стране у него остаётся много нерешённых дел.

Солнечная Испания

Ещё в 1991 году Таро эмигрировал во Францию, затем осел в Испании, занимаясь там строительным бизнесом. Когда-то отечественные мафиози придумали способ легализации общака, вкладывая деньги в испанскую недвижимость. Авторами задумки как раз считаются Ониани и Калашов, которые на тот момент были друзьями и ближайшими соратниками.

Идея сработала, но в 2005 году местная полиция провела масштабную спецоперацию "Оса": четыреста сотрудников, используя вертолёты, бронетранспортёры и другую технику, задержали 28 участников преступного сообщества, состоявшего из граждан России, Грузии и Украины. Таро тогда удалось сбежать, бросив свою несовершеннолетнюю дочь Гвенцу, которая какое-то время провела в центре для детей в Каталонии.

В Россию Таро вернулся богатым человеком — по некоторым данным, его состояние на тот момент оценивалось в $400 млн. Ониани считал также, что авторитету не зазорно заниматься бизнесом, и вместе со своим другом, ресторатором Гелой Церцвадзе, учредил компанию "Экспресстрейд".

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Тогдашний лидер преступного мира России Дед Хасан увидел угрозу в растущем влиянии Ониани и обвинил его в коммерции. На испанское и европейское направления Хасан поставил "смотрящим" Лашу Шушанашвили (Руставского). В этом его поддержал и Шакро, который тогда сидел в испанской тюрьме. Ониани обзывал Лашу, а Руставский в свою очередь обвинил Таро в сотрудничестве со спецслужбами и нецелевом использовании денег из общака. Постепенно Таро оттеснили от отмывочного канала в Испании, и началась затяжная воровская война.

Преступная деятельность и интриги коллег по криминальному цеху привели Ониани на десять лет за решётку. По месту пребывания авторитет характеризовался негативно, его посчитали скрытным, наглым и жестоким. Два года назад Таро вышел из исправительной колонии особого режима № 6 в Оренбургской области, известной как "Чёрный дельфин", где отбывал 10-летний срок за вымогательство и похищение человека. И сразу был арестован по запросу Испании.

Изначально Испания обвиняла Таро и в участии в преступном сообществе, и в отмывании денег. После экстрадиции Ониани дали два с половиной года тюрьмы только за участие в ОПС — непривлечение гангстера к ответственности за отмывание денег было одним из условий выдачи.

Теперь Таро чист перед законом, и у него появилась возможность осесть в Испании совершенно легально, поскольку в России получение Ониани российского паспорта на фамилию Мулухова признали незаконным. По испанским законам, если человека без гражданства судят в Испании и он отбывает там наказание, то потом имеет право на получение гражданства.

Родная Грузия

Ониани числится избирателем в одном из грузинских сёл — Квемо-Картли, что может свидетельствовать о наличии у Таро грузинского гражданства, несмотря на то что авторитет публично от него отказывался. Поэтому после освобождения Таро вполне может объявиться на родине. Говорят, что Таро был знаком с бывшим президентом Михаилом Саакашвили, который в своё время начал настоящую войну против воров в законе.

Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

По словам экс-замминистра МВД Грузии Бадри Бицадзе — супруга грузинского политика Нино Бурджанадзе, — до прихода к власти Михаил Саакашвили тесно контактировал с Таро. От него Мишико якобы получил в своё время $2 млн. У Ониани были дружеские отношения с Борисом Березовским и Бадри Патаркацишвили, которые решили поддержать Саакашвили на выборах. Правда, по данным украинских СМИ, с подачи того же Саакашвили Таро впоследствии мог расправиться с олигархами.

Гостеприимная Турция

Не исключено, что Таро также может приехать в Турцию. Два года назад перед экстрадицией Таро в Испанию появилась информация, что незадолго до освобождения Ониани из российской тюрьмы его друзья якобы пытались договориться о его экстрадиции в Грузию, где у него будто бы уже был куплен билет в Турцию. Пока Таро катался по тюрьмам, на свободе от него "решал дела" преданный ему Мераб Джангвеладзе (Сухумский).

Мераб Джангвеладзе с Таро. Фото © mzk1.ru

Мераб уехал с Таро в Европу ещё в 1991 году. Там ему тоже пришлось отсидеть четыре года за ряд мелких преступлений. Мераб уже долгое время живёт на вилле у моря в Турции, которая довольно гостеприимно приняла многих воров в законе. Пожалуй, там их живёт больше, чем где-либо. Там же проходит большинство сходок — собраний так называемых воров в законе. Таро может переехать в Турцию и руководить оттуда российским криминалом, как это в своё время пытался делать Надир Салифов (Лоту Гули).

Холодная Россия

Несмотря на то что в России признали пребывание и Джангвеладзе, и Ониани нежелательным, не исключено, что Таро может приехать и в Россию. После своего первого бегства из Испании именно в России Ониани стал известным — и его имя стало внушать страх и уважение. Всё зависит от того, станут ли правоохранительные органы препятствовать его возвращению в Россию и сможет ли отечественный криминалитет простить Ониани смерть Япончика.

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Со времени известного "прогона" многие воры либо мертвы, либо в тюрьме, либо лишились своего влияния. Шакро Молодой тоже сидит в тюрьме и не может эффективно руководить криминальным миром. Ониани оказался более приспособленным к современным условиям. Не исключено, что Таро может приехать в Россию уже в статусе чистого перед законом авторитетного бизнесмена. Впрочем, в России начала работать новая "антиворовская" статья УК, которую можно применить в том числе и к Таро. Будет ли он рисковать — вопрос.

В России живут дети Таро — Буба и Гванца Ониани. В отличие от отца, выросшего в бедном шахтёрском посёлке, его дети получили блестящее образование в Лондоне и занимаются легальным бизнесом.

Авторы Станислав Сенькин