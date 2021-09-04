Блатной престол: Пока Шакро Молодой сидит, его клан пополняется бывшими врагами Вновь обострилась борьба влиятельных мафиозных кланов Захария Калашова (Шакро Молодой) и Мераба Джангвеладзе (Мераб). Сразу несколько "законников" перешли на сторону Шакро. 3 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Противостояние 68-летнего Шакро Молодого и 59-летнего Мераба длится больше десятилетия. Когда-то близкие к Мерабу "законники" покалечили племянника Калашова — Дато Краснодарского. С тех пор конфликт между их кланами и спор за лидерство в криминальном мире то затихает, то вспыхивает вновь.

Судьбы этих авторитетов разнятся — Мераб уже долгое время живёт на вилле у моря в Турции, а Шакро отбывает почти десятилетний срок в колонии строгого режима № 2 в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Через два года теоретически он уже может освободиться.

Шакро крупно повезло, потому что его осудили за вымогательство за год до того, как в России появилась новая "антиворовская" статья — 210.1 УК ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). В последнее время её активно применяют к "законникам", что осложняет их жизнь и "работу" в России. Одни от греха подальше подались за границу, другие залегли на дно.

Авторитет Шакро позволяет не только сохранять своё влияние на воле, но и решать вопросы с партнёрами и конкурентами в других странах. По оперативным данным, недавно находящиеся в Польше армянские криминальные авторитеты связались с Шакро и попросили его выступить арбитром в одном споре. Это якобы вызвало негодование Мераба Джангвеладзе, который долгое время претендовал на лидерство в воровской эмиграции Европы.

Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский) и Захария Калашов (Шакро Молодой) Фото ©

Это закончилось тем, что близкие сторонники Мераба из Кутаиси — Мераб Чеишвили (Жоржикич), Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский) и Амиран Сопромадзе (Сопотия) — якобы перешли на сторону Шакро. Также появились слухи о возможном переходе в конкурирующий лагерь восходящей звезды криминального мира Миндии Горадзе (Лавасоглы), который годами ранее занял руководящее положение среди белорусских воров в законе.

На свободе от имени Шакро делами пока ведает Бадри Когуашвили. По некоторым данным, он живёт в Турции, хотя есть свидетели, которые видели его передвигающимся в бронированном автомобиле по улицам Москвы. В 2015 году именно Шакро помог Когуашвили вернуть статус вора в законе, после чего они стали близкими друзьями. Тогда Бадри отбывал срок в режимной колонии Красноярска, где, по слухам, вёл себя достойно, ни разу "не дрогнул и не моргнул". Освободившись в 2018 году, Когуашвили сразу же приехал в Турцию с деликатной миссией от Шакро — заручиться поддержкой влиятельных коллег, чтобы отодвинуть от столичных рынков могущественного Надира Салифова (Лоту Гули).

Миндия Горадзе (Лавасоглы). Фото © ИА "Прайм Крайм"

Сам Гули пользовался тогда большим уважением и авторитетом, поэтому для объявления войны против него требовался веский повод. Им стал скандал на дне рождении друга Салифова — Армана Дикого. Летом 2019-го Шакро отправил своего молодого протеже Гурама Чихладзе (Квежоевич) на праздник, чтобы сгладить противоречия. Но в итоге Квежоевич якобы стал открыто провоцировать и задирать людей Гули. Говорят, что возмущённый Дикий отвесил тогда Квежоевичу оплеуху. По воровским понятиям он не имел права этого делать, так как сам не являлся вором в законе.

Шакро Молодой и Бадри Когуашвили опекали Квежоевича с девятилетнего возраста и попытались воспользоваться нанесённой тому обидой. Бадри якобы даже встречался с главой преступного мира Турции Седатом Пекером и самим Мерабом Джангвеладзе, пытаясь переманить их на свою сторону против Гули, но не преуспел. Пекер дипломатично отказался.

Седат Пекер и Бадри Когуашвили. Фото © primecrime.ru

Джангвеладзе был тогда на пике своего влияния. И когда Бадри предложил решить все имеющиеся к нему вопросы со стороны Шакро, если он выступит с ними против Гули, то Джангвеладзе в свойственной ему эмоциональной манере якобы отказал. Мол, он дружбой не торгует и что времена, когда он верил словам Шакро, давно прошли. Это только усилило взаимную ненависть Шакро и Мераба.

Несмотря на провал переговоров, Лоту Гули год назад всё-таки был убит в одном из отелей Белека, что изменило баланс в криминальном мире. Брат Гули Намик Салифов так и не смог набрать авторитет. А влияние некогда всесильного Мераба ослабевает.

В 2016-м Джангвеладзе лишили российского гражданства, о чём сообщили ему лично на вилле в Италии. В последнее время воров в законе выдавили из России, Украины, Казахстана и Грузии. В Евросоюзе им тоже не рады. Доходы клана Мераба за последние годы уменьшилась в разы, что сказалось на его финансовом положении.

Авторы Станислав Сенькин