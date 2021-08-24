Месть, болезнь или "проклятие Гули": Загадка смерти вора в законе Отари Бойцова на тайной квартире Криминальный авторитет в 2011 году получил за бандитизм и серию разбоев 19 лет, вышел раньше срока по болезни и с тех пор скрывался. На днях он скончался при таинственных обстоятельствах. 23 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ИА "Прайм крайм"

По данным оперативников, скрывшийся три года назад от правосудия 41-летний вор в законе Отари Бойцов-Кублашвили никуда из Краснодара не выезжал, тихо и незаметно жил на съёмной квартире. Криминалисты после первого осмотра тела пока не обнаружили признаков насильственной смерти. Однако гибель "законника" могла наступить и от отравления. Точные причины установит медэкспертиза.

Конфликт с Дедом Хасаном

Отари Бойцов приобрёл криминальную известность ещё в 2008 году, когда со своим подельником Арменом Варданяном похищал в Краснодаре коммерсантов, вымогая у них деньги и ценности. Бандиты жестоко пытали своих жертв. В 2011 году Бойцова посадили на 19 лет. Находясь в колонии строгого режима № 18 в Мурманской области, он сумел угодить влиятельному кутаисскому клану воров и стать одним из них.

По некоторым данным, Бойцов получил свой "титул" в 2013 году от известнейших воров — главы кутаисского клана Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский) и влиятельного Тариэла Ониани (Таро). Якобы это была награда за расправу над вором в законе Георгием Акоевым (Гия Свердловский) — внучатым племянником лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан). В то время Акоев слишком активно выступал против Таро и требовал лишить его криминального статуса.



На тот момент Бойцов активно рвался в воровскую семью, отрицая лагерный режим и пропагандируя "воровские традиции" среди заключённых. И когда Таро якобы пообещал воровской подход (сходка, на которой "коронуют" нового вора в законе) тому, кто накажет Акоева, Бойцов понял, что настал его звёздный час, поскольку он сидел с Гией в одной колонии.

Георгий Акоев — Гия Свердловский. Фото © ИА "Прайм крайм"

В криминальном мире в ходу версия о том, что будто бы Отари зашёл с группой заключённых в прогулочный дворик, где находился Гия. Окружение Акоева попросили погулять под предлогом выяснения воровских дел. Затем Отари вручил Гие телефон, по которому ему позвонил Мераб Сухумский. Они о чём-то говорили. А потом Гия якобы был жестоко избит Отари и его командой.

Унижение "законника" произошло всего через два месяца после убийства в Москве Деда Хасана и осталось тогда безнаказанным. Сторонники Усояна приговорили Бойцова к смертной казни, но не смогли осуществить месть из-за ослабления мафиозного клана. Не исключено, что кто-то из "дедовских" вычислил и настиг обидчика Гии в Краснодаре.

Почему Бойцов скрылся от надзора

Согласно другой версии, Бойцова подкосила болезнь. Есть свидетельства, что ещё в колонии он серьёзно заболел — у него было тяжёлое поражение спинного мозга. По этой причине в 2018 году суд освободил "законника" раньше срока. И он вернулся в родной Краснодар по месту регистрации.

Однако Бойцов почему-то не пытался поправить здоровье, а скрылся от административного надзора, за что был объявлен в федеральный розыск. Возможно, он боялся мести со стороны сторонников Гии куда больше болезни и полицейских. В прошлом году в Краснодаре против Бойцова возбудили уголовное дело по новой "антиворовской" статье — "За занятие высшего положения в преступной иерархии".

Проклятие Гули

В последнее время в отечественном криминальном мире произошла серия загадочных смертей "законников". Следует отметить, что это началось после убийства летом прошлого года известного вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули).

Через неделю после смерти Гули на 43-м году жизни во сне умер Алексей Саломатин, известный в криминальных кругах как Лёха Солома (Тульский). Ещё через несколько дней 65-летний Владимир Зятьков (Зятёк) на своём катере врезался в баржу. В конце сентября прошлого года от инсульта умер держатель всероссийского общака — Кахабер Парпалия (Каха Гальский). И, наконец, Эмзар Джапаридзе, известный как Кватия, умер на 40-й день после смерти Гули. У всех четверых был конфликт с Гули.

Что касается Бойцова, то прямого конфликта с Гули у него не было. Тем не менее он умер ровно через год после убийства Салифова в турецком Белеке.

Известно, что униженный некогда Бойцовым Гия Свердловский был соратником Гули. Оба они принадлежали к клану Деда Хасана. Усоян всегда поддерживал братьев Салифовых. Например, когда в 2003 году Гули пытались лишить воровского статуса, именно Дед Хасан отменил это решение. Перед самой смертью в 2013 году Дед Хасан поспособствовал "коронации" брата Лоту Гули — Намика Салифова. Гия же как внучатый племянник после смерти Усояна претендовал на власть в клане и о своих друзьях никогда не забывал. Поэтому, когда в прошлом году по инициативе Шакро Молодого Намика Салифова хотели лишить статуса, Гия Свердловский не подписался против своего союзника.

Авторы Станислав Сенькин