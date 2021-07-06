Последний срок Волчка: Старейшего российского вора в законе судят за криминальный статус Продолжается жёсткая и бескомпромиссная зачистка преступного мира России. На этот раз под жернова правосудия попал старейший вор в законе 71-летний Владимир Волков по прозвищу Волчок, которого собираются судить за криминальное звание. Учитывая длительность срока по ст. 210.1 УК РФ, можно предположить, что в случае признания Волкова виновным пожилой авторитет закончит свою жизнь на тюремных нарах. 6 июля, 14:58 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, ИА "Прайм крайм"

Ещё пару месяцев назад Владимир Волков не считался самым старшим членом воровской семьи. Однако сначала в мае на 85-м году жизни скончался известный законник Эльбрус Гогичаев — Абуз, а в конце июня в Санкт-Петербурге от коронавируса умер 83-летний Валентин Гудиевский, известный в воровском мире как Дэртэн. Старше Волчка воров сейчас нет.

В октябре этого года Волков должен был выйти на свободу "с чистой совестью", но этому помешало новое уголовное дело по новой статье — "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Преклонный возраст авторитета не вызвал сочувствия у правоохранителей. Напротив, это практически вменяется ему в вину, поскольку Волков собирал деньги в общак, оказывая влияние на криминальные процессы на Кубани на протяжении почти сорока лет.

В пресс-службе Следственного управления рассказали Лайфу, что уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии было возбуждено восемь месяцев назад. По словам представителя СК, в начале июня Волкову было предъявлено обвинение, а сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

— Расследование проводилось при оперативном сопровождении дела сотрудниками оперативных и специальных служб республиканского МВД во взаимодействии с коллегами из Управления ФСИН России по Адыгее, — заявил представитель республиканской полиции.

Страницы уголовных дел

Волчок родился в Краснодаре в 1949 году — в сложное послевоенное время. Будущий старейшина отечественного преступного мира начинал свой криминальный путь с мелких мошенничеств — он был хорошим "каталой" и входил в группу гастролирующих картёжников, которые подсаживались в поездах к отправляющимся на море пассажирам, распивали с ними спиртное и обыгрывали их в карты. Долю от выигранных денег Волков исправно отдавал в общак. В советское время этого было достаточно, чтобы прибиться к криминальной элите.

Владимир Волков (Волчок). Фото © Twitter / "Преступная Россия"

Волчок влился в воровскую семью ещё в 1982 году с подачи видного представителя кутаисского клана Автандила Чихладзе по прозвищу Квежо. В то время для вора в законе отсидка была обязательна, поэтому в этом же году Волчок отправился в тюрьму за вымогательство.

Освободившись, Волков вошёл в ближайшее окружение Аслана Усояна — деда Хасана, с которым поддерживал хорошие отношения вплоть до самой его смерти в 2013 году. Волчок был "смотрящим" от него за Краснодарским краем. В 90-е и нулевые Волков обладал на Кубани наибольшим авторитетом и решал разногласия среди генералов преступного мира в качестве арбитра.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Известно, что Волков принимал тяжёлые наркотики. В 1994 году он получил за наркотики свой второй срок, впрочем, выйдя на свободу через несколько месяцев. В апреле 1998 года Волчок поставил "смотрящим" за Кущёвским районом Николая Цапка-старшего, положив основание печально известной цапковской ОПГ.



В июне 2011 года Волкова вновь задержали в Краснодаре с дозой наркотика опиатной группы. На этот раз у Волчка внезапно отказали почки. Вор был госпитализирован и отпущен под подписку о невыезде. Воспользовавшись обстоятельствами, он бежал от следствия. Осенью 2012 года Волков был объявлен в федеральный розыск по обвинению в создании преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ). Какое-то время авторитет проживал на Кипре, временами приезжая в Россию.

В октябре 2017 года Волкова наконец задержали сотрудники ФСБ. Оказалось, что на счетах одного из банков Майкопа у него лежал миллион долларов. По сообщениям местных СМИ, эти деньги были "обращены в доход государства". Несмотря на то что Волков был объявлен в розыск именно за создание преступного сообщества, в 2019 году Волчка осудили совсем по другим статьям — за мошенничество, вымогательство и использование рабского труда. Срок по ним истекал бы для авторитета 1 октября 2021 года.

Вольготная отсидка

Волков должен был выйти на свободу уже осенью этого года. Возможно, ему дали бы умереть на свободе, если бы он не продолжал активно влиять на криминальную ситуацию на Кубани прямо с тюремных нар, пытаясь наладить в заключении "чёрный ход" (жизнь в колонии по воровским понятиям) и коррумпировать администрацию ФСИН.

Ещё в начале 2021 года Волчку в СИЗО Майкопа сиделось довольно вольготно. Дело доходило до того, что начальник изолятора временного содержания (ИВС) Майкопа отпускал Волкова встретиться с дочерью под предлогом посещения врача. Источник Лайфа в правоохранительных органах рассказывал, что, приведя авторитета в клинику, конвоиры расковали Волчка и отошли в сторону, пока вор в законе длительное время общался с дочкой.

В марте этого года в отношении начальника ИВС, устроившего встречу авторитета с дочерью, было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.