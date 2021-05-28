Последние гастроли славянского вора в законе: Почему Польша выдала знаменитого Циркача

Экстрадировали Циркача по требованию Генеральной прокуратуры РФ. По данным следствия, в качестве вора в законе до 2019 года Пирогов принимал участие в переделе сфер влияния в Подмосковье. Также в составе ОПГ он якобы занимался вымогательством и похищением людей. В ноябре 2019 года Бабушкинский суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Через месяц вор в законе был объявлен в международный розыск. В 2020 году Циркача задержали в Польше. Помимо обвинений в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве и похищении людей Пирогова обвиняют ещё и в организации убийства криминального авторитета Юрия Лохматова, которого застрелили в 2006 году в больнице подмосковной Электростали.

Олег Пирогов — Циркач. Фото © Primecrime.ru

Ученик Япончика

Олег Пирогов родился в 1977 году в Литве, в раннем возрасте он переехал с родителями в Ногинский район Подмосковья, где и начал свою криминальную карьеру. В 2001 году Пирогова осудили на пять лет. К тому времени он уже был стремящимся (придерживался воровских понятий), поэтому, как и полагается, отсидел свой срок от звонка до звонка.

Своё прозвище Пирогов получил ещё в юности, когда купил поддельную справку об обучении в цирковом училище и поддельный студенческий, чтобы избежать армейского призыва. Возможно, он подражал известному вору в законе Вячеславу Иванькову (Япончик), которого боготворил. В молодости Япончик учился в цирковом училище и даже подрабатывал каскадёром на съёмочной площадке.

Циркач на похоронах Япончика в 2009 году. Фото © Primecrime.ru

После убийства Япончика в 2009 году преступный мир России разделился на мафиозный клан Аслана Усояна (Дед Хасан) и последователей Тариэла Ониани (Таро). Враждующие группировки договорились о моратории на новые коронации. Однако после покушения на Деда Хасана люди из его клана в мае 2011 года в Одинцовском районе Подмосковья провели воровскую сходку, где приняли в семью несколько новых членов, включая Циркача. Это обострило конфликт между мафиозными группировками. Люди Таро какое-то время не признавали за Циркачом его статус, однако тому вскоре удалось доказать свою пользу.

Багдадские воры

По информации агентства "Прайм крайм", получить доверие кутаисских Циркачу позволила деликатная миссия — ликвидация вора в законе Вадика Краснодарского. Следует отметить, что 26 мая 2021 года, когда Польша заявила об экстрадиции Пирогова, в России по новой 210-й антиворовской статье Уголовного кодекса был осуждён на десять лет ближайший друг и сподвижник Циркача — Виктор Жаринов (Цезарь). В судьбе коллег есть история в стиле настоящего голливудского блокбастера, начавшаяся как раз с убийства Вадика.

В 2015 году Циркач заманил Вадика Краснодарского в турецкую Анталью. Братва давно подозревала его в краже из общака. Формально они собирались выпить и погулять в компании других авторитетов. В разгар застолья Вадик был застрелен. Один из участников встречи — Алмас Консбаев (Монгол) — даже не пытался скрыться с места преступления. Он и взял убийство на себя. Турки знали, что он входит в окружение Циркача, поэтому задержали обоих. А третьим взяли Витю Цезаря. Экспертиза обнаружила следы пороховых газов и на руках Циркача. Пирогов пояснил турецким полицейским, что, мол, выбивал оружие из рук стрелявшего. Ему поверили и вместе с Цезарем отпустили под подписку о невыезде.

Циркач и Цезарь сразу же сбежали в соседний Ирак. Сопровождавший их проводник-курд посоветовал пройти тайной тропой через Северный Курдистан. Но там авторитеты попали к иракским спецслужбам, которые приняли их за террористов. Циркачу с Цезарем пришлось всё рассказать. Впрочем, это не помогло — в местной тюрьме авторитетов пытали и морили голодом.

Турецкие власти запросили выдачу беглецов, но правительство Ирака им отказало. Авторитеты смогли нанять сильных адвокатов, которые их и спасли. В конце концов Цезаря и Циркача выслали в Россию.

Уголовное дело и бегство в Европу

Своё прозвище Циркач оправдывал — ему долго удавалось избегать проблем с законом и другими ворами. При этом он никогда не скрывал высокого криминального титула и гордился им. Не исключено, что после освобождения из Ирака братва могла доверить ему общак. Именно Циркачу якобы поручили развозить помощь престарелым ворам в законе, что свидетельствует о высоком уровне доверия.

По версии следствия, Пирогов вёл криминальные дела и в родном Ногинске, вымогая крупные суммы у местных коммерсантов. Одного из них — бизнесмена по фамилии Галастян — после отказа платить вывезли в загородный дом и посадили в железную клетку, периодически избивая. Через неделю он перевёл вымогателям деньги и переписал на них имущество на 1,7 миллиона рублей.

Летом 2019-го Циркач в очередной раз подтвердил своё прозвище, когда его пытались задержать во время встречи в подмосковном грузинском ресторане: авторитет умудрился выпрыгнуть через окно кухни и скрыться.