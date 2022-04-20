Репортаж Лайфа из Луганщины — о зверствах нацистов "Айдара" Криминал, мародёрство и беспредел — это визитная карточка печально известного батальона "Айдар". Прикрываясь патриотизмом, националисты устроили в Донбассе настоящий геноцид. 79799 79799 Коллаж © LIFE. Фото © LIFE, © Getty Images / NurPhoto / Corbis

На освобождённых землях ЛНР продолжают всплывать факты многочисленных зверств нацбатальонов. Особо отличился 24-й батальон территориальной обороны "Айдар". Названный по протекающей по Донбассу живописной реке (где прошёл первый бой националистов), "Айдар" стал, пожалуй, самым одиозным подразделением ВСУ в ходе боевых действий в Донбассе.

Река Айдар. Фото © LIFE

Борьба за Счастье

Его ядром в 2014 году стали активисты экстремистских группировок "Самооборона Майдана" и "Правый сектор", мечтавшие подчинить себе мятежный Луганск. Вначале их было всего около 150 человек — большинство приехали из Киева. Затем батальон разросся и пустил метастазы по всему региону. Сюда активно пошли местные общественники, казаки, отставные и действующие силовики и даже уголовники. Патриотизм примирял всех.







Активно шли в батальон и женщины, которые становились своего рода медийными лицами "Айдара". К примеру, небезызвестная Надежда Савченко (позывной Пуля). Или неонацистка Вита Заверуха из Винницы, которую французский журнал Elle называл "украинской Жанной д’Арк". — Я пропагандирую нацизм, террор, геноцид. При всём этом я не плохой человек. Моё оправдание: "Война ради мира", — делилась Заверуха своим кредо.

Летом 2014-го с помощью 80-й аэромобильной бригады ВСУ "Айдару" удалось отбить город – спутник Луганска — Счастье, бывший на тот момент под контролем ЛНР. Это была громкая победа, широко растиражированная в украинских СМИ.

С того времени айдаровцы стали практически неприкосновенными фигурами. И пока лицо батальона представляли в медиа персонажи типа Заверухи и Савченко, под прикрытием патриотизма и под брендом "Айдара" действовали безжалостные и циничные преступники, что вполне устраивало руководство Украины, мечтающее подчинить себе мятежный Донбасс.

Даже Запад называл их преступниками

"Айдар" — своего рода франшиза, которую запустил его первый комбат Сергей Мельничук. Он впервые использовал это название. Многие сбившиеся в банды преступники и мародёры в 2014-м просто называли себя "Айдаром" и платили Мельничуку долю.

Мельничук вёл себя здесь как хозяин, не подчиняясь ни военному, ни гражданскому руководству. На 2015 год в "Айдаре" числилось около полутора тысяч человек — из них сражалось на передовой не более четырёхсот. По зверствам айдаровцев на Украине заводились уголовные дела, но ни одно из них не дошло до суда: их просто хоронили, формально за отсутствием состава преступлений. Даже Запад в лице Amnesty International обвинял "Айдар" в "изнасилованиях, похищениях людей, неправомерных арестах, жестоком обращении, кражах, шантаже, вымогательстве и казнях".

О вымогательствах Мельничука и о том, как действовал "Айдар" — без всякой оглядки на правоохранителей, — рассказал Лайфу один из организаторов референдума за выход из состава Украины в Старобельске Николай Цыганок.

Видео © LIFE

Сын Цыганка — Юрий — оказывал активное сопротивление айдаровцам вплоть до 2020 года, пока его не нашли в машине в гараже с включённым двигателем. Это было убийство: свидетели видели, как незадолго до случившегося из гаража выходили вооружённые люди. Полицейские даже не стали принимать заявление.

"Айдар" расформировали — нацисты остались

"Айдар" довольно быстро стал проблемой для Украины. Луганский губернатор Геннадий Москаль пожаловался министру обороны, начальнику Генштаба, главе МВД и генпрокурору на поведение его представителей, после чего 2 марта 2015 года батальон был расформирован, а его бойцы вошли в состав 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, базировавшейся под Северодонецком и Лисичанском. Впрочем, они до сих пор называют себя "Айдаром" и носят видоизменённые нашивки батальона. Точное количество бойцов "Айдара" установить затруднительно — по некоторым данным, воюющих айдаровцев около двух тысяч.

В подразделение предпочитают нанимать по контракту спортивную молодёжь. Об этом рассказал Лайфу экс-боец "Айдара" Алексей Черныш. По его словам, это хорошо подготовленная военная структура — своего рода элита ВСУ. Бойцов тренировали в том числе и британские инструкторы. Широко растиражированный бренд "Айдара" активно используют другие подразделения ВСУ. Например, нашивки носят и бойцы 63-й, 95-й бригады.

Видео © LIFE

Когда скандальный батальон расформировали, большинство его участников не пошли служить в ВСУ, а остались на своих местах вплоть до 24 февраля 2022-го. Они сбились в некое подобие "Айдара", который был для них культом. Неофициальным центром "Айдара" на Луганщине стал город Старобельск — все патриотические движения здесь были так или иначе завязаны на одиозный нацбат и его победы.

Айдаровцы занимали разные должности, вплоть до депутатских. Может быть, поэтому в Старобельске — единственном городе Луганской области, находящемся под властью военной администрации Украины, — были разрешены выборы. Здесь над каждым домом, где жил айдаровец, развевалось жёлто-голубое полотнище. С началом спецоперации флаги были сорваны, а сами нацисты бежали на Украину. Так поступил и 59-летний Юрий Куличенко (позывной Мудрик) — типичный местный айдаровец.

Мудрик. Фото © oblrada.dp.gov.ua

Для обычного автослесаря Куличенко присоединение к "Айдару" стало чем-то вроде социального лифта. Мудрик отстроил себе неплохой дом, баллотировался в местные депутаты, а у местных вызывал страх. Понимая, что скоро в Старобельск войдут бойцы Народной милиции, 24 февраля Куличенко сбежал, бросив жену и сына-инвалида.

Мудрик и ему подобные за восемь лет так затравили край, что местные боятся отморозков до сих пор. Один из старобельчан рассказал Лайфу, как айдаровцы чуть не убили его только за то, что он подошёл с вопросом, где можно купить солярку.

Другого хотели убить, просто заподозрив в симпатиях к России.

— Выхожу с Новой почты и слышу сзади голос: "Стоять!" Поворачиваюсь, смотрю — на меня наставлен пистолет. Подошёл второй и ткнул в меня ствол АК. Говорит, на колени, сейчас стрелять будем. Потом упёр мне ствол в затылок и сказал: "Если рыпнешься, твои мозги останутся здесь на стекле..." Ко мне в машину подсел крупный грузный мужик с нашивкой "Айдара". Он начал спрашивать, давно ли был в Луганске, какое отношение у тебя к Путину, был ли на референдуме?.. Открылась дверь с другой стороны, и садится какой-то нервный солдат с ножом и стал водить им возле горла и уха. Говорит, что украинский вертолёт с пилотами расстреляли из ПЗРК. Мол, мы их по кусочкам собирали, затем нашли зенитчика и порезали его на куски. И тебя сейчас в мясо забуцаем.

Местные до сих пор боятся айдаровцев. Фото © LIFE

Мужчину сначала порезали ножом, затем бросили в яму и закопали живьём. Его успели спасти соседи. Но обычно из рук айдаровцев живыми не уходят. И таких историй в Донбассе много.

По мере продвижения Российской армии всё больше местных будут приходить со своими историями к представителям Следственного комитета РФ, которые работают на освобождённых территориях и собирают доказательства зверств украинских националистов. Миру только предстоит узнать настоящий масштаб военных преступлений "Айдара".

Можно ли вернуть айдаровцев к мирной жизни? 0 Да, их сбили с толку власти, они могут стать законопослушными гражданами Нет, это полные отморозки, которые только и живут преступлениями Они навсегда заражены нацизмом, их нужно только уничтожать Каждый айдаровец должен понести наказание за свои преступления

Авторы Станислав Сенькин