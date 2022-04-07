Кто такой Сергей Боцман Коротких, руководивший зачисткой в Буче Оглавление Наставник Тесака Бюджет предателя Одним из участников карательной операции в украинской Буче был бывший россиянин Сергей Коротких. В России его ищут за убийства и национализм. Как он живёт в Киеве и чем зарабатывает на жизнь? 111400 111400 Коллаж © LIFE. Кадр из видео YouTube / Сергей Боцман Коротких

Печально известной зачисткой Бучи от "пророссийских диверсантов" руководил тероборонец Сергей Коротких. 2 апреля он опубликовал у себя в телеграм-канале видео, которое сейчас стало одним из свидетельств преступлений неонацистов. Действие происходит на улице Вокзальной, где позже появятся трупы мирных жителей на обочине.

Бригада Боцмана в Буче. Видео © t.me / "РОДНОЙ БОЦМАН"

— Вон пацаны без синих повязок (это опознавательный знак "свой-чужой" для украинских сил. — Прим. Лайфа), по ним можно стрелять? — спрашивает один из бригады Боцмана.

— А то! — радостно отвечает ему Сергей Коротких, давая таким образом добро на отстрел гражданских.

Если прибавить громкость, то в самом конце ролика слышны чей-то крик и два хлопка, похожие на выстрелы. Сейчас эксперты-звукотехники пытаются установить, что именно кричали. Это поможет российским следователям. Напомним, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и дать процессуальную оценку событиям в Буче.

Наставник Тесака

Сергей Коротких родился в 1974 году в российском городе Тольятти, но ещё юношей переехал с родителями в Белоруссию. Два года отслужил в разведбате, после армии пошёл в школу КГБ, но был исключён по причине связи с праворадикальными группировками. На рубеже веков Коротких стал называть себя Малютой. В 2004-м он вернулся в Россию, чтобы принять участие в создании Национал-социалистического общества (НСО)*. К этой организации затем присоединился Максим Тесак Марцинкевич. Последний неоднократно называл Малюту своим старшим товарищем и наставником.

Сергей Коротких в молодости. Фото © Wikipedia

В 2007 году Рунет взорвала видеозапись с казнью уроженцев Таджикистана и Дагестана. Кадры были приправлены политическими заявлениями некой нацистской организации, приговорившей их к смерти. Эти преступления раскроют лишь спустя 14 лет. Выяснится, что за ними стоят члены НСО*. Всего убийств было девять, как минимум три из них, по версии СК РФ, совершил лично Малюта. Впоследствии уже осуждённый Тесак подтвердит: головы таджикам и дагестанцам отрезал именно Сергей Коротких.

В январе 2014-го Сергей Коротких и Максим Марцинкевич скрывались от российских спецслужб на Кубе. По информации Лайфа, они даже жили в одном номере отеля. Но затем случилось странное. Местная полиция задержала Тесака за нарушение миграционного законодательства и депортировала в Россию. Среди правых радикалов распространена версия, что Малюта уговаривал Марцинкевича присоединиться к украинскому Майдану, но получил отказ. Тогда Сергей Коротких якобы украл у соратника паспорт, таким образом подставив его.

Сразу после кубинского вояжа Сергей Коротких улетел на Украину и занял её сторону в конфликте с Донбассом, пополнив ряды националистического батальона "Азов". Прозвище Малюта он уже не использовал, у него появился новый позывной — Боцман. В Незалежной Коротких стал важным человеком, близким к бывшему министру МВД Арсену Авакову, и даже, в отличие от многих российских перебежчиков, получил украинское гражданство лично из рук президента страны.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко дал Малюте украинское гражданство. Фото © President.gov.ua

Были на Украине у Сергея Коротких и проблемы. Его заподозрили в исполнении политических и криминальных заказных убийств. В 2015 году якобы покончил с собой боец "Азова"* Ярослав Бабич. Незадолго до смерти между ним и другими главарями националистической организации произошёл финансовый конфликт. Вдова Лариса Бабич и в прошлом видный член "Азова" Олег Однороженко считают, что речь идёт не о суициде, а о заказном убийстве, совершённом Сергеем Коротких.

В 2015–2017 годах Боцман руководил Одесским отделом охраны объектов стратегического значения Департамента госслужбы при МВД Украины. После он переквалифицировался в политика, вступив в националистическую партию "Национальный корпус".

Единожды (в 2016 году) Сергей Коротких публиковал декларацию. Согласно ей, он жил далеко не на одну зарплату, которая составляла всего-навсего $237. Сначала он купил комнату в Киеве за $16 тысяч, позже — квартиру стоимостью $50 тысяч. Коротких приобрёл себе учебно-боевой самолёт чешского производства Аеро L-39 "Альбатрос" 1982 года выпуска. На счетах Коротких хранил €135 тысяч, $223 тысячи и 500 тысяч гривен. Плюс ещё €565 тысяч евро ему было должно некое неназванное в декларации физлицо. Общая сумма указанных средств — более миллиона долларов.





Как выяснил Лайф, Сергей Боцман Коротких солгал, когда отчитывался об имуществе. В центре Киева он владеет двумя элитными квартирами, которые стоят намного дороже заявленного им в декларации. Одна — в жилом комплексе бизнес-класса Botanic Towers на улице Саксаганского, 121, квартира 72. Местные риелторы продают жильё в этом доме за $170–$750 тысяч. Также у Коротких студия в сталинке недалеко от Крещатика, на улице Костёльной, 6, — цены здесь колеблются на уровне $250–600 тысяч.

Помимо убийств Сергей Коротких занимается бизнесом. Он гендиректор киевской промоутерской компании "Файт кингс", которая специализируется на организации спортивных мероприятий, конгрессов и торговых выставок.

Россия проводит на Украине операцию по демилитаризации и денацификации, поэтому такие знаковые персонажи, как Боцман, интересуют российских военных и спецслужбы в первую очередь. Если он останется жив, то его ещё ждут уголовные дела в России и справедливый приговор за убийства.

* По решению Верховного суда организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России.



Сможет ли Следственный комитет России найти и привлечь к ответственности Сергея Коротких? 0 Да, сейчас таких персонажей на Украине ищет российский спецназ Нет, потому что Коротких ликвидируют во время "Операции Z" У Боцмана большой опыт, он успеет сбежать в другую страну

Авторы Егор Пережогин