Мастер чёрных услуг: Как совершивший побег в Подмосковье киллер Мавриди служил в криминальном синдикате Биография Александра Мавриди полна чёрных пятен. На сайте МВД он указан как некий Прудников — давно известный по криминальным сводкам член ОПГ Айки Бегемот. Лайф выяснил подробности. 21 августа, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Ростислав Кошелев, СК РФ

В начале августа из ИВС в подмосковной Истре сбежали пятеро заключённых. В том числе и предполагаемый убийца "колбасного короля" Владимира Маругова — Александр Мавриди. Гангстер попросил дежурного перевести его в соседнюю камеру, где сидели члены этнической преступной группировки, якобы для того, чтобы поиграть в нарды. В камере внезапно оказался гаечный ключ — через открытое оконце для приёма пищи преступники выкрутили винты замка камеры. Прокравшись вдоль стенки мимо камер по коридору, они вскрыли навесной замок на воротах изолятора и побежали в сторону железнодорожной станции.

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За две недели удалось вычислить всех беглецов, кроме Мавриди. Дениса Грозаву и Ивана Цуркану задержали спустя неделю в Подольске. Они скрывались на съёмной квартире у знакомых, пытаясь через сообщников разжиться телефонами и деньгами. На следующий день в полицию пришёл Николай Тетеря. Все трое проходят по одному делу о мошенничестве. На днях задержали и четвёртого сбежавшего — Александра Бутнару, который спрятался у знакомых в Новгородской области.

Беглецы рассказали, что расстались с Мавриди в лесу у Лобни. Молдаване пояснили, что побег был исключительно их инициативой, а Мавриди якобы оказался в их камере совершенно случайно. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, одна из рабочих версий бегства молдаван совместно с Мавриди заключается в возможном заказном убийстве последнего. Беглецы могли выманить Мавриди к себе в камеру и склонить к побегу, чтобы потом ликвидировать его и спрятать тело где-нибудь в подмосковных лесах. За побег им грозит по пять лет дополнительного заключения.

Под следствием сейчас находятся и сотрудники ИВС, откуда сбежали арестанты. Их обвиняют в должностном преступлении. По версии следствия, сотрудники изолятора выключили видеонаблюдение и ушли спать, оставив открытой "кормушку" камеры.

Привет из 90-х

Несмотря на то, что Мавриди всё время, проведённое в заключении, молчал, он слишком много знает о деятельности крупных казахстанских и российских ОПГ. Возможно, кому-то очень не хотелось, чтобы он начал говорить. 50-летний гангстер пришёл в криминалитет ещё в юном возрасте и благодаря своей хитрости и изворотливости пережил суровые 90-е. В карточке розыска Мавриди на сайте МВД России опубликована любопытная информация, что бандит может скрываться под фамилиями Авилов и Прудников.

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Ещё в нулевых правоохранители Казахстана обнародовали личные данные членов местных ОПГ. В то время пальму первенства в казахстанском криминалитете держала сестра знаменитого бандита Несипбая Насенова, известного под кличкой Рыжий Алмаз. Казахстан 90-х мало чем отличался от России — бандиты также крышевали коммерсантов, держали автосалоны, вещевые и продуктовые рынки, по мере взросления подминая под себя предприятия. Рыжий Алмаз был настолько заметной фигурой, что на него сделал ставку российский криминалитет во главе с лидером крупного мафиозного клана Дедом Хасаном — Асланом Усояном. Говорят, что именно Дед поставил Насенова "смотрящим" над Алма-Атой.

Несипбай Насенов — Рыжий Алмаз. Фото © MZK1.RU

После убийства Насенова в Испании в 1998 году, власть над частью группировки Рыжего Алмаза перешла его сестре Айгуль Ослановой. За свои внушительные размеры и жестокость, Осланова получила в криминальном мире прозвище Айка Бегемот. Бандиты Ослановой якобы поставили под контроль автосалоны Алма-Аты, а также контролировали казино и местный шоу-бизнес. У дамы были интересы и в России, где группировка Айки якобы активно сотрудничала с Измайловской ОПГ.

За всё время деятельности ОПГ личность Ослановой обросла различными мифами — в открытом доступе нет ни одной её фотографии. По некоторым данным, 59-летняя глава ОПГ вместе с группой доверенных лиц якобы проживает в ОАЭ, предпочитая вести дела на расстоянии. Она может заниматься поставкой в страны СНГ автомобилей представительского класса.

Когда правоохранители Казахстана обнародовали полный список членов ОПГ Айки, там фигурировало и имя Александра Анатольевича Прудникова 1971 года рождения. Скорее всего, это настоящее имя беглеца. Перебравшись в Россию, бандит взял себе более звучную фамилию греческого происхождения — Мавриди, произошедшую от слова mαύρος (чёрный).

Что заставило бандита покинуть Казахстан, сейчас выясняет следствие, поскольку это может помочь в его поимке. По одной из версий, гангстер мог вступить в конфликт с другими членами группировки Айки и бежать в Россию, опасаясь мести. Мавриди мог быть причастен к серии преступлений в Казахстане и представляет интерес для правоохранительных органов соседней страны как возможный свидетель против ОПГ Айки Бегемот.

Также гангстер является основным подозреваемым в громком деле об убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Его вдову Татьяну Маругову связывали с жестоким бандитом довольно странные отношения. По словам поэтессы Маруговой, бандит помогал ей по особняку, заведуя ремонтом сантехники и другими техническими вопросами. Сразу после задержания Мавриди в ходу у следователей была версия, что Маругова и "помощник" могли быть любовниками. Якобы гангстер планировал убить богатого мужа, чтобы затем жениться на богатой вдове. Красивую версию пришлось отмести за бездоказательностью — Маругова всё опровергала, а Мавриди просто молчал.

Татьяна Маругова Фото © tatiana-marugova.ru

В настоящее время поиски Мавриди продолжаются. МВД напоминает, что объявлена награда в один миллион рублей любому, кто поспособствует поимке знаменитого беглеца.

Авторы Станислав Сенькин