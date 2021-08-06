Особо опасны: Какую тайну хранит гангстер Александр Мавриди, сбежавший вместе с четырьмя бандитами из ИВС На днях в ИВС Истры был доставлен фигурант громкого дела Александр Мавриди. Его перевели в камеру к членам этнической группировки. Вместе им удалось бежать. Лайф выяснил подробности. 6 августа, 13:25 Фото © Следственный комитет РФ

Накануне вечером ничего не предвещало беды. На сегодняшний день побегов из мест заключения практически не бывает. Но если и бежать, то из изолятора временного содержания (ИВС) это сделать куда легче, чем из следственного изолятора закрытого типа (СИЗО).

В истринский ИВС 50-летнего Мавриди и остальных беглецов привезли для совершения следственных действий. Поэтому, если принять версию о спланированном заранее побеге, к нему могут быть причастны адвокаты сбежавших, способствовавшие их временному переводу в ИВС.

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Вчера в десять вечера дежурный Сергей Лаврентьев переместил Мавриди в другую камеру, где сидели четверо мошенников из Молдавии и двое других заключённых. Якобы по просьбе одного из заключённых. Трое молдаван — Грозаву, Бутнару и Тетеря — проходят по одному делу о мошенничестве. Ещё одного — Ивана Цуркану — обвиняют в насилии в отношении представителя власти — ст. 318 ч.1 УК РФ. Скорее всего, это члены одной этнической группировки. Перед задержанием все они проживали на севере Московской области. В ИВС оказались для участия в судебном заседании.











Как молдаване познакомились с Мавриди, пока не понятно. Возможно, они имели совместные дела по отъёму квартир у одиноких и пожилых жителей Подмосковья.

На побег решились только Мавриди, которого следствие считает инициатором, и молдаване. Остальные двое заключённых якобы спали и ничего не слышали. По предварительной версии, в тот вечер дежурный не закрыл "кормушку" — оконце для передачи пищи. Также по странному стечению обстоятельств в камере оказался гаечный ключ, с помощью которого беглецам удалось выкрутить винты замка камеры. Затем преступники выбрались через заднюю дверь изолятора и вскрыли навесной замок на воротах.

Пропажу заключённых обнаружили только утром во время обхода. По камерам наблюдения удалось отследить беглецов вплоть до железнодорожной станции, которая находится в двадцати минутах ходу. Затем след сбежавших теряется. Полиция Подмосковья выставила дополнительные посты и заслоны и просит жителей быть осторожными и внимательными.

По факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС ОМВД России по г.о. Истра возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По делу задержан дежурный Лаврентьев, который не признаётся в пособничестве, отрицая, что оставил оконце камеры открытым.

Убийство колбасного короля

Александр Мавриди жил в Казахстане, затем (в феврале 2012-го) через женитьбу получил гражданство России, поселившись в Краснодарском крае. Гангстер быстро перебрался в Москву, где представлялся коммерческим директором фитнес-центра.

В прошлом году Мавриди арестовали по обвинению в убийстве колбасного короля Владимира Маругова — миллиардера, владевшего разнообразным бизнесом, в том числе и мясным, представленным крупными компаниями — ООО "МПК "Мясная империя" и ООО "МПК "Озерецкие колбасы".

В ночь с 1 на 2 ноября 2020 года Маругова застрелили из арбалета в собственной бане на участке, расположенном в деревне Аносино. Перед этим его пытали, требуя отдать спрятанные деньги. Всё это происходило при гражданской жене Сабине Газиевой, которой удалось бежать и вызвать полицию. Несмотря на то что в доме находились мать бизнесмена, его сын, домработница и отчим, они не слышали никаких посторонних шумов. Преступники не делали лишних движений и определённо знали, что Маругов парится в бане в сорока метрах от дома.

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Все улики указывали на Мавриди. Незадолго до убийства он вместе с подельником купил арбалет. При обыске в его съёмной квартире сыщики обнаружили престарелого адвоката Алексея Завгороднего, прикованного наручниками к кровати. Позже адвокат рассказал следователям, что Мавриди вымогал у него квартиры. Интересно, что Завгородний защищал известного киллера Александра Солоника, который также когда-то совершил громкий побег из СИЗО.

После ареста Мавриди отказался от показаний, сославшись на 51-ю статью конституции, дающую право не свидетельствовать против себя и своих близких. С того времени он молчал как рыба. Следователи изучали несколько версий преступления. По одной из них, целью бандитов было не ограбление, а именно убийство. Поэтому они и принесли на место преступления бесшумный арбалет.

Татьяна Маругова. Фото © Официальный сайт Татьяны Маруговой

Оказывается, что Мавриди лично знал бывшую супругу колбасного короля. Татьяна Маругова — загадочная личность. Воцерковленная поэтесса, она простила измену мужа, оставившего ей состояние и позволившего заниматься православной поэзией. По словам женщины, Мавриди работал в её доме по технической части, занимаясь ремонтом и наладкой сантехники.

Развод крепкой пары произошёл из-за предпринимательницы Сабины Газиевой. После её беременности бизнесмен ушёл от Татьяны. В ходе бракоразводного процесса Маругов был несказанно щедр, оставив большую часть активов бывшей супруге и сыну.

Сабина Газиева. Фото © 24СМИ

После развода дела у Маругова пошли хуже — у него осталось только ООО "Озерецкие колбасы" в стадии ликвидации. Его активы в прошлом году ушли в минус почти на 130 миллионов рублей. В отношении самого Маругова была применена процедура банкротства. Может быть, поэтому он поменял свою позицию и пытался отсудить свои активы обратно. Дело получило широкую огласку и освещалось на федеральных телеканалах.

У Татьяны Маруговой был мотив, но доказать её причастность к убийству бывшего мужа не получилось. В настоящее время она проходит по делу в статусе свидетеля.

Вопросы у следствия были и к гражданской жене Маругова — Сабине. Она утверждала, что чудом осталась жива и преступники её просто недобили. Каким-то образом она сумела развязаться, взять лежащий на полу мобильный телефон и вызвать подмогу. Мотив у неё тоже имелся — бизнесмен не спешил вести её в загс. А когда банкротился, Маругов сделал Газиеву на время фиктивным владельцем нескольких успешных компаний.

Всю правду знает только сам сбежавший Мавриди. Организация подобного рода побега — дело довольно дорогостоящее. Возможно, у него на свободе был богатый помощник, который был кровно заинтересован, чтобы правда, о которой молчал Мавриди, ни в коем случае не всплыла наружу.

Авторы Станислав Сенькин