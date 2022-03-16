Кара для неонациста: Чем известен один из основателей "Азова" Крук, ликвидированный спецназом РФ Российская армия и Народная милиция ДНР зачищают Мариуполь от украинских боевиков и неонацистов. Им удалось уничтожить печально известного персонажа — Николая Кравченко (Крука). Кто он? 16 марта, 13:34 Обложка © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky, VK / Микола Кравченко

Николай Кравченко с позывным "Крук" (по-украински Ворон. — Прим. Лайфа) считался одним из главных идеологов украинского нацизма и был одним из основателей карательного батальона "Азов". Вместе с ним уничтожена и его банда — так называемый Нацкорпус. Следует отметить, что в отношении многих членов этих неонацистских образований в России заведены уголовные дела.

Предположительно, на фотографии уничтоженный Крук. Фото © rusvesna.su

Смерть карателя подтвердили его ближайшие друзья, в том числе экс-главарь "Азова" Андрей Билецкий и бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Кстати, Мосийчука российские следователи в 2019-м заочно обвинили в нападении на Посольство России в Киеве в 2016 году.

На Украине Кравченко стал известен с 2014 года, когда в Харьковской области он создал отряд "Чёрный корпус", участвовавший в расстрелах жителей Харькова, не поддержавших Майдан. Там же, в Харькове, Кравченко стал одним из основателей областной ультраправой организации "Патриот Украины".

Николай Кравченко клянётся убивать врагов Украины. Фото © VK / Сергій Кравченко

Кроме этого, Крук известен большой идеологической работой, которую он вёл среди украинской молодёжи, объясняя, что "москали им не братья". Планы у него были грандиозные. В своих многочисленных выступлениях Кравченко обещал уничтожить Россию, отобрать у неё Кубань и присоединить к новой "Великой Украине".

Соратники утверждают, что Крук имел степень кандидата исторических наук и именно поэтому мог рассуждать на тему взаимоотношений двух государств. Он также являлся соучредителем ветеранского издательства "Ориентир" и директором Института национального развития.

За три дня до своей смерти боевик "Азова" хвалился, что уничтожит врага.

Лайф выяснил, что Кравченко родился в 1982 году в Харьковской области и проживал в крупнейшем на Украине посёлке городского типа Песочине. По факту это ближайший пригород Харькова, с которым его разделяет лишь окружная дорога.

Кравченко был хорошо знаком украинским правоохранителям ещё задолго до кровавых событий 2014 года. В 2006 году его привлекали к административной ответственности за погром уличной мебели на одной из улиц Харькова. В 2009 году задерживали за участие в несанкционированных митингах. В 2013-м вменяли хулиганство и объявляли в розыск как лицо, скрывающееся от органов.

Судя по милицейским сводкам, жизнь Крука была насыщенной.

Интересно, что все милицейские сводки содержат информацию о том, что Крук всё это время нигде не учился и не работал, при этом будучи трудоспособным.

Свои взгляды нацист активно транслировал и в семью. Лайф нашёл его аккаунты в соцсетях, из которых становится понятно, что бациллой "украинской исключительности" болели его родители и супруга Ольга.

Супруга Николая Кравченко в нацистском образе. Фрир © VK / Ольга Кравченко

В мирное время отец Николая Сергей Кравченко работал в Харьковской облгосадминистрации в управлении городского строительства и архитектуры, занимался научной деятельностью и даже должен был получить докторскую степень.

Однако уже тогда Сергей Кравченко симпатизировал нацистам, открыто публиковал фотографии сына, "зиговавшего" в обмундировании с шевронами "Азова", и постил сообщения из нацистских групп в ВК. Неудивительно, что в феврале этого года, взяв автомат, он отправился в ряды харьковской самообороны, где и был уничтожен 1 марта.

Отец Крука — уничтоженный 1 марта во время боевых действий в Харькове Сергей Кравченко. Фото © VK / Сергій Кравченко

На своём канале Крук обещал жестоко отомстить и уничтожить Россию. "Отец, мы уничтожим росфедерацию и построим Большую Украину, где будут счастливо жить твои внучки. Ты этого хотел и ради этого погиб", — написал Кравченко (орфография и пунктуация авторские. — Прим. Лайфа). А уже 14 марта в его телеграмм-канале появился пост, сообщающий, что Крук убит. Неонациста настигло справедливое и необратимое наказание.

Станет ли ликвидация Николая Кравченко сигналом для других нацистов сложить оружие? Нет, их уже не изменить Да, инстинкт самосохранения окажется сильней

Авторы Евгений Кузнецов