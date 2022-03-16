Как неонацисты собрали в Донецке под удар "Точки-У" как можно больше людей 21 человек погиб и 43 были ранены в Донецке после удара ракетой. Как оказалось, украинские боевики через фейковые аккаунты "Союза матерей Донбасса" завлекали горожан на место планируемой атаки. 14627 14627 Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

14 марта примерно в полдень центр Донецка за секунду превратился в ад. На ничего не подозревающих горожан обрушился дождь смертоносных осколков. Страшные рваные раны получили десятки прохожих на площади Тараса Шевченко. От летящих во все стороны "ножей" не спаслись даже пассажиры автобуса, проезжавшего мимо здания областной администрации. На улице Университетской ударная волна сбила с ног посетителей банка. На крыльце чудом выжил мальчик лет восьми. Ребёнка заслонил собой мужчина, упавший замертво, забрызгав кровью асфальт.







Эти шокирующие кадры являются прямым доказательством бесчеловечных преступлений украинских боевиков. Удар по жилым кварталам Донецка нанесён с территории подконтрольного националистам города Красноармейска. Стреляли из ракетного тактического комплекса "Точка-У" кассетными боеприпасами, запрещёнными ООН. По крайней мере, часть снарядов дэнээровцам удалось сбить системами ПВО, но осколки всё равно накрыли город.

— Каждый кассетный боеприпас — это 315 осколков поражающего типа. Они очень опасны, когда их применяют по городским кварталам. Разрушения катастрофические, а жертвы среди населения очень большие. Такие боеприпасы запрещены Женевской конвенцией. Их использование — военное преступление, которое не имеет срока давности! — прокомментировал Лайфу произошедшее военный эксперт Алексей Леонков.

Момент падения обломков сбитой над Донецком украинской ракеты "Точка-У". Мальчик прооперирован, его жизни сейчас ничто не угрожает. Видео © Telegram / PRO_ Республику

По последним данным, после обстрела центра Донецка 21 человек погиб, 43 ранены, среди жертв есть дети. Речь только о мирных жителях. Никаких военных объектов поблизости не находилось. В Народной милиции ДНР заявили, что вооружённым силам республики удалось заполучить ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов "Точкой-У". Планировалось поразить Дом правительства, радиотелецентр и военкомат. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что причастные к военному преступлению уже установлены, их фамилии известны.

— Если бы ракета "Точка-У" долетела до места назначения и сработала, радиус поражения был бы 500 метров, вообще бы ничего живого не осталось, — сказал Пушилин.

Радиус поражения осколками сбитой ракеты "Точка-У".

Планировалось больше жертв

Как выяснилось, жертв могло быть намного больше. За день до обстрела "Точкой-У" горожан через соцсети и мессенджеры настойчиво созывали прийти в полдень на митинг в центр города к администрации. Якобы "чтобы задать вопрос чиновникам о количестве мобилизованных".

Сначала клич о митинге появился в "Тиктоке". Его продвигали аккаунты каких-то молодых девушек. Сейчас этих страниц уже не существует. Они сделали своё дело и самоудалились без следа.

Затем в "Телеграме" появились наспех открытые чат-группы "Союз матерей Донбасса" и "Союз солдатских матерей", приглашения в которые быстро разбросали по всем местным популярным ресурсам. Участников тоже призывали выходить в 12:00 в центр города, к администрации, чтобы поинтересоваться о количестве мобилизованных. Расчёт был на то, что поддержать матерей придут другие родственники, соседи и просто неравнодушные горожане. Однако люди, много пережившие за последние годы, стали осторожными, поэтому не поверили в эти сообщения и не пришли к администрации. Это их и спасло.





Сразу после обстрела "Точкой-У" обе группы почистили всю переписку и удалили всех своих участников.

В Минобороны РФ уверены, что целью удара по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей. Странные призывы к митингу подтверждают эту версию. Отметим, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает как минимум командование украинской группировкой войск после утверждения руководством ВС Украины в Киеве.

Какую цель имел ракетный удар кассетными боеприпасами по центру Донецка? 0 Уничтожить как можно больше мирных жителей. Вывести из строя военные объекты.

Авторы Пётр Егоров