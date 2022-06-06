Как белорусский садист Даниил Моджахед Ляшук воюет на Украине в рядах радикалов Оглавление Футбольный ультрас Моджахед из "Торнадо" Моджахед из "Торнадо" P.S. За последние 10 лет Даниил Ляшук прошёл путь от фаната-неонациста до религиозного радикала, который пытает и убивает жителей Донбасса и российских военных. Чем он знаменит? 112893 112893 Моджахед с тесаком готов убивать. Коллаж © LIFE. Фото © kp.ua

Футбольный ультрас

Всего десять лет назад 16-летний Ляшук влился в ряды фирмы No comments — одной из фанатских группировок брестского "Динамо". Дело его увлекло, и он регулярно участвовал в стычках между фанатами разных футбольных клубов Белоруссии, России, Украины и даже Польши. Тогда же он решил прокачать идейную основу и стал убеждённым неонацистом, наколов себе на теле так называемый валькнут — треугольник Одина. На тот период он исповедовал северное язычество — обычная история для будущего защитника Украины.

Даниил Ляшук (Моджахед). Фото © ccl.org.ua

Как объяснял потом сам Ляшук, на него повлиял жизненный путь дедушки, который якобы служил в вермахте: — Будучи весьма юным, я постоянно мечтал путешествовать и посмотреть на этот мир с разных сторон. А потом однажды я нашёл старый мобилизационный плакат моего деда: "Увидь мир в рядах вермахта".

Одноклассники Ляшука говорили другое: парня регулярно физически наказывал жёсткий отец-военный, а мать, напротив, позволяла сыну всё. Отсюда все его странные психопатологические выходки. Ляшук часто бывал в Санкт-Петербурге, где подружился с известным питерским нацистом-живодёром Алексеем Мильчаковым, который сейчас воюет в Донбассе.

В 2012–2013 годах Ляшук также читал фанатский рэп под творческим псевдонимом MC Deni Mad. В своих текстах он был за товарищество фанатов, бесстрашие и спортивный образ жизни. Также Ляшук боролся против наркотиков и засилья мигрантов "с насваем за щеками".

В своих идейных поисках Ляшук позволял себе несовместимое: например, будучи уже матёрым нацистом, он вставил себе в уши металлические шайбы, что не приветствуется в правой среде. Также он писал фиты с антифа-рэп-коллективами. В 2013-м же Ляшук переехал в Севастополь, где подсел на лёгкие наркотики.

Моджахед из "Торнадо"

"Русская весна" 2014 года необычно повлияла на Ляшука: он внезапно принял ислам. Вскоре нацист подался в ряды украинского карательного батальона "Торнадо".

— Я хочу, чтобы кафиров (неверных. — Прим. ред.) вовсе не было на земле, и в самом деле воцарятся любовь, мир и спокойствие, — отражал в соцсетях свою позицию Ляшук.

Моджахед на фоне флага ИГИЛ*. Фото © fishki.net

В тот период он превозносил ИГИЛ* и мечтал после Донбасса уехать воевать в Сирию. Также Ляшук поменял славянскую фамилию на новую — аль-Такбир и заявил, что теперь для него и антифашисты, и бритоголовые являются кафирами. Тем не менее Даниял аль-Такбир навестил родную Белоруссию, где проповедовал идейную близость неонацизма и радикального ислама, показывая, что, несмотря на все изменения, он всё тот же белый расист, каким был. Ляшук взял себе позывной Моджахед и стал утверждать, что его мать является украинкой, а отец якобы чеченцем. Скорее всего, это такая же выдумка, как и дедушка из вермахта.

Моджахед из "Торнадо"

Украинская власть всегда была благосклонна к карательным добробатам. Некоторые отряды превращались в настоящие ОПГ и зверствовали похлеще гестапо. Поэтому уже в 2015 году наиболее одиозные добробаты были разоружены и расформированы. Самый известный случай — как раз "Торнадо", где, по показаниям пострадавших, Моджахед играл не последнюю роль.

Ляшук познакомился с командиром "Торнадо" Онищенко на интернет-форуме поклонников татуировок. Онищенко хвастался свастикой, а Ляшук фразой "Моя честь зовётся верностью" (перевод с Meine Ehre heißt Treueт — надпись на кортиках офицеров СС).

После встречи в реальности интернет-друзья устроили в Луганской области самый настоящий криминальный террор мирного населения. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обвинял их в нанесении побоев, истязаниях, причинении телесных повреждений людям. На суде говорилось, например, как в пыточных казематах члены "Торнадо" насиловали местных, снимая ролики для шантажа.

Матиос называл Ляшука самым опасным и жестоким из всех членов добробата. В этом его убедили аудио, где Ляшук говорил Онищенко:

— Без пыток была бы не жизнь. Ничто так не поднимает тонус, когда у тебя в руках чья-то жизнь.

В тюрьме "Торнадо" постоянно находилось около десяти пленных, которых могли задержать на улице просто за внешний вид. Пленных использовали как рабов и бесплатную хозобслугу. У них отнимали автомобили и имущество. Поэтому Онищенко позволял пытать пленных, да и сам неоднократно принимал участие в этих пытках. У него была заготовлена для этого даже некая философия:

— Если ты готов умереть — ты имеешь право убивать. Если ты готов терпеть пытки — имеешь право пытать. Это справедливо.

На судебные заседания Ляшук приходил с Кораном, угрожая судьям и прокурорам. В апреле 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил Моджахеда к десяти годам лишения свободы. Однако уже через пять лет Ляшук вернулся боевиком на фронт и в Интернет.

Фото © Telegram / DENI VENDETTI × VENDETTA SQUAD

На своих ресурсах Ляшук позирует в военной форме и бронежилете с разгрузкой. Большинство фото сделаны в лесной местности, иногда рядом с сожжённой военной техникой, которую Моджахед выдаёт за свои победы. Однако уточнять, где именно воюет, не торопится в связи с некими подписанными им с МВД Украины документами о досрочном освобождении.

Возможно, он воюет в батальоне исламских радикалов "Ичкерия". Не забывает Моджахед и о собственном благополучии, выпрашивая у подписчиков деньги на бронежилет или на квадрокоптер. Также его соратники создали собственный мерч под брендом Vendetti.

P.S.

Сотрудники Военного управления Следственного комитета России собирают полную информацию обо всех, кто причастен к пыткам и убийствам в Донбассе. Можно не сомневаться в том, что Ляшука найдут и призовут к ответу за жестокие преступления.

* Организация запрещена на территории России.

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Авторы Станислав Сенькин