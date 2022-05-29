Как на Украине расцвела группировка Misanthropic Division, боевики которой убили Моторолу Украинская группировка MD известна среди расистов всего мира благодаря участию в "Азове" и убийствах жителей Донбасса. Кто её создал и как она устроена? 54645 54645 Фото © Телеграм-канал / runicstorm2022

В брошенных ВСУ точках военные России и Народной милиции Л/ДНР часто находят зловещие чёрные флаги с двумя автоматами Калашникова и нацистскими мёртвыми головами. Готическим шрифтом там написано по-английски Misanthropic Division* ("Человеконенавистническая дивизия") и девиз: "Смерть во имя Вотана". Так по-немецки звучит имя скандинавского бога Одина. WOTAN также расшифровывается как Will Of The Aryan Nation ("воля арийской нации").

Флаг Misanthropic Division. Фото © Wikipedia

Это флаг сетевой экстремистской организации Misanthropic Division (MD), идеологией которой является насилие, основанное на синтезе северного язычества, идеи превосходства белых и сатанизма, который практически отождествляется с язычеством. Поскольку MD не опирается на украинский язык и культуру, делая акцент на белую расу, в группировку входит и входило немало русских. Некоторые уже осуждены, другие находятся в розыске. Почти все российские члены Misanthropic Division покинули Россию и ушли воевать в добровольческие батальоны нацистов.

Интересно, что изначально MD была сообществом радикальных вегетарианцев и любителей животных. Людей они ненавидели именно за мясоедство и хотели убивать за это. Однако вскоре экстремисты получили другой повод для ненависти.

Рождённые Майданом

Группировка Misanthropic Division (MD) была создана прямо на Майдане 2014 года близкими к Андрею Билецкому харьковскими нацистами-скинхедами Сергеем Линником (People Hater), Александром (Sharp Knife) и Дмитрием Нестеренко (Misanthropic Fuhrer), который погиб в бою под Новоазовском ещё в 2014 году и стал мучеником "белой расы". Первоначально группировка состояла из 14 боевиков, которые проявили себя на Майдане как жестокие и непримиримые враги порядка.

С началом боевых действий вместе с Социал-национальной ассамблеей Билецкого боевики MD составили ядро батальона "Азов".

По версии СКР, лидером MD является гражданин Белоруссии Дмитрий Павлов, который может скрываться в Германии и выходить на связь под псевдонимом Базутчик. В июле 2016 года в России против него было возбуждено уголовное дело.

Боевики "Азова" с флагом MD. Фото © ЖЖ / Hueviebin1

После Майдана Misanthropic Division стала международной: ячейки группировки появились в 19 государствах, в числе которых оказались Германия, Франция, Польша, Англия и другие европейские страны. Всего насчитывалось 28 ячеек.

В отличие от других неонацистских организаций, MD никогда не имела чёткой структуры. Однако именно это и привело группировку к успеху: на сегодняшний день по всему миру насчитывается около семи тысяч адептов Misanthropic Division. Не все из них воюют и являются уличными экстремистами, но большинство с удовольствием покупает многочисленную атрибутику MD через социальные сети.

Одна из ячеек появилась в ДНР и взяла на себя убийство известного командира Арсения Павлова (Моторолы). Так, во время допроса командир диверсионно-разведывательной группы Александр Николайчук, проживающий в Донецке, сообщил следующее.

— В конце 2015 года я организовал местную ячейку Misanthropic Division, так как разделял взгляды и идеологию организации. Я связывался с организатором киевской ячейки, чтобы узнать, есть ли их представители в Донецке. Сторонников старался находить через соцсети.

Из Донецка родом (улица Валентины Терешковой, 32–100) и один из предполагаемых лидеров MD — Сергей Линник, который также воевал в батальоне "Азов".

В настоящее время главным врагом для MD является необольшевизм, под которым они подразумевают современную Россию.

Сотрудникам Следственного комитета России известны активисты Misanthropic Division. Можно не сомневаться в том, что их тщательно проверят на причастность к убийствам жителей Донбасса и каждый понесёт ответственность за преступления.

* Запрещённая в РФ экстремистская организация.

Фото © Военное обозрение Почему подобные фашистские группировки процветают на Украине? 0 Потому что на них делают ставку на государственном уровне Потому что в обществе сильны идеи национализма и русофобии Потому что с ними никто не борется

Авторы Станислав Сенькин