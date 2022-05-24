Что означают татуировки пленных с "Азовстали" Ещё недавно в тату-салонах Украины самыми популярными заказами были трезубец, свастика и демоны. Именно по ним российские военные теперь определяют идейных нацистов. О чём говорят их тату? 106031 106031 Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

На Украине до сих пор популярна мантра, что, мол, нацистов в стране нет, а коричневую угрозу придумали российские власти, чтобы напасть на страну. Несмотря на многочисленные зверства, которые творили батальоны "Азов" и "Айдар"* в Донбассе, на Западе тоже уверены в том, что неонацизма на Украине нет. Вот лишь сами нацисты не только не прячутся, а, наоборот, стараются стать заметнее.

Завод "Азовсталь" в Мариуполе, где в подвалах отсиживалось несколько тысяч украинских военных и нацистов, недавно полностью перешёл под контроль Российской армии. Более тысячи азовцев сдались в плен. Каждого тщательно обыскивали и изучали его нательную живопись. И как хорошо видно из опубликованного Минобороны ролика, тела многих азовцев представляют собой зловещие галереи. Именно татуировки сдали нацистов.

Видео © Минобороны РФ

Сертифицированный Шайтан

Например, Давид Касаткин по кличке Химик угрожал убийством чеченским командирам, лично Рамзану Кадырову и его детям, оскорбил его мать и угрожал изнасиловать его дочерей. Химик замешан по крайней мере в одном убийстве пленного, которого видели живым на ролике с Касаткиным (нациста легко можно опознать как раз по тату).









Помимо нацистских символов на теле Химика есть и сатанинские тату. На спине, например, изображён Бафомет — средневековый демон. На ногах Касаткина богохульные изображения Христа и Богородицы, под которыми написано "всех убить". Также на пальцах Химика написано Time to kill (время убивать — англ.).

Воинствующее антихристианство азовцев обычно связано с их языческими верованиями, согласно которым в конце времён произойдёт священная расовая война — рахова, которая отождествляется со скандинавским Рагнарёком. Согласно этим верованиям, христианство — религия рабов. Может быть, поэтому в зоне боевых действий нацисты предельно жестоко относятся к православным священникам и мирянам.





Неонацисты в деле

На телах многих азовцев есть цифры 14/88. Это так называемое нацистское приветствие, введённое знаменитым сторонником превосходства белой расы американцем Дэвидом Лэйном. Также у нацистов из "Азова" распространены различные этнические орнаменты, в которых проглядывается свастика.









Никого не удивило, что среди пленных "Азовстали" оказались популярны татуировки различных нацистских деятелей — от Адольфа Гитлера, Степана Бандеры и Романа Шухевича до Максима Марцинкевича (Тесак). Некоторые помимо портретов кумиров набивали на себя и их цитаты.











Помимо неонацистских приветствий, свастик и портретов кумиров у сидельцев "Азовстали" в ходу различная символика Третьего рейха, из которой можно выделить эмблему дивизии СС "Мёртвая голова" (Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией), вольфсангель (нем. Wolfsangel — волчий крюк) и тевтонский крест. У некоторых на шее вытатуирован государственный орёл Третьего рейха. Вместо каноничной свастики в когтях орла там часто встречается украинский тризуб, словно подчёркивающий преемственность нацистской Украины от фашистской Германии.









Все эти татуировки станут важными уликами во время будущего суда над нацистами из "Азова". Наколовшему себе трезубец, свастику или портрет Степана Бандеры будет трудно выдать себя за обычного повара или призывника.

Фото © ТАСС / Александр Гармаев Являются ли нацистские тату доказательствами преступной деятельности бойцов "Азова"? 0 Да, это однозначное доказательство Это условное доказательство Нет, набивший татуировку может даже не знать её истинного смысла

Авторы Станислав Сенькин