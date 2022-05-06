Похищения, грабежи, вымогательство: Как нацисты устроили на Украине охоту на Московский патриархат Оглавление Страна религиозной свободы Чёрная сила ВСУ и отморозки из теробороны активно зачищают Украину от "московской церкви". Грабежи, насилие и убийства представителей духовенства стали привычным делом. Власти Украины на террор не реагируют. 9437 9437 Обложка © Shutterstock

После начала специальной военной операции (СВО) приставка Московский патриархат Украинской православной церкви (УПЦ) стала жупелом для украинских убийц, воров и мародёров. Они занимаются криминалом с попустительства властей, якобы для уменьшения "реальных и потенциальных угроз национальным интересам, информационной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины". Особенно ярко это проявилось в зоне боевых действий. Об этом, например, рассказал Лайфу пономарь (алтарник) одного из храмов города Рубежного:

— Произошло это 27 февраля. Мы объезжали Рубежное с иконой Пресвятой Богородицы и на блокпосту нас уже ждали военные ВСУ, так как знали, что мы из Московского патриархата. Там было несколько танков, БТР и 40–50 человек из ВСУ, а также представители нацбатов. Нас выкинули из машины и отвели в сторону. Командир-нацбатовец начал задавать вопросы на религиозные темы. После чего разозлился и начал стрелять в воздух, — рассказал Лайфу пострадавший от рук нацистов пономарь. По его мнению, командир был в неадекватном состоянии, скорее всего, под воздействием наркотической химии БАС (боевое анестезирующее средство).

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После короткого эмоционального допроса, по словам алтарника, командир нашёл в машине сигнализацию, предназначенную для храма, и начал кричать, что задержанные якобы ставят растяжки и сливают данные о передвижении ВСУ войскам ЛНР. Их хотели убить на месте, но потом приехали люди из СБУ, забрали телефоны и посадили всех в изолятор. После долгих разбирательств эсбэушники никаких доказательств так и не нашли, были очень злые и приказали сидеть в храме. Пригрозили: если выйдут за пределы — сразу очередь без предупреждения. Позже из этого храма и прилегающего к нему здания интерната нацисты оборудовали огневую точку. В настоящее время сам храм и прилегающие к нему здания полностью разрушены.

Страна религиозной свободы

После распада СССР на Украине появилось множество религиозных организаций, в том числе и православных. Украинцы раньше гордились этим фактом, рассказывая о свободе вероисповедания. Например, президент Зеленский на встрече с патриархом Варфоломеем отмечал, что Украина якобы является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий.

Киево-Печерская лавра. Фото © Wikipedia

Самым крупным религиозным образованием в стране является Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата. Эта Церковь является полностью автономной, в том числе и финансово, управляется митрополитом с титулом "блаженнейший", однако священники поминают за службой московского патриарха. В УПЦ служат порядка десяти тысяч священников, её прихожанами, по разным оценкам, являются от 15 до 22 процентов жителей Украины.

Гонения на УПЦ начались задолго до начала специальной операции. Об этом говорят свидетельства очевидцев на освобождённых территориях. Например, сотрудник СБУ по Херсонской области Алексей Паламарчук — куратор православного направления — с угрозами вымогал деньги у священнослужителей Херсонской епархии УПЦ, мотивируя необходимостью материальной поддержки участников АТО.

Почаевская лавра. Фото © Wikipedia

Но сегодня эти гонения на Украине обрели беспрецедентный характер: верующих запугивают, сажают в тюрьмы по надуманным статьям, даже убивают. И поскольку закон в стране не работает, всё это сходит преступникам с рук. Вот только краткий список пострадавших от рук нацистов: в городе Смеле Черкасской области боевики из теробороны похитили православного священника. В конце февраля в Киевской области под Гостомелем задержали протоиерея Михаила Павлушенко, который якобы помогал Российской армии. 6 марта в Киеве задержали священника отца Онуфрия — якобы он сотрудничал со спецслужбами РФ. В Каменец-Подольской епархии сожгли дом, где жила семья священника УПЦ.

8 марта 2022 года неизвестные вооружённые люди похитили настоятеля Свято-Троицкого Дуконского монастыря в Карпатах (Верховинский район Ивано-Франковской области) архимандрита Тита (Драчука) и послушника Трофима. Их принудительно доставили на допрос в районный центр. Через несколько дней они в тяжёлом состоянии объявились в Черновицкой области. Иноки рассказали, что им запретили не только служить, но и проживать в Ивано-Франковской области. Монастырь же передали Верховинской территориальной общине. Незадолго до этого в Киеве украинский активист Микита Жуйко призвал всех сделать грабежи церквей Московского патриархата массовым явлением.

Микита Жуйко. Фото © Telegram / Оперативные сводки

22 марта Нацполиция сообщила, что в Киеве задержан диверсант — клирик одного из храмов УПЦ, который подозревается в разведке и диверсии. В апреле в Бородянке задержали настоятеля местного храма УПЦ МП отца Виктора. В конце апреля в Северодонецке (временно оккупированная территория ЛНР) был арестован ещё один священник за подписку на "неправильные" телеграм-каналы. Якобы тот передавал информацию о передвижении украинских войск. Это далеко не полный список пострадавших от рук мародёров и нацистов.

Террор со стороны украинских властей привёл к расколу и внутри самой УПЦ (МП). По политическим причинам глава УПЦ митрополит Онуфрий поддержал в начале войны ВСУ, а в середине апреля 240 священников направили обращение в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей — своего рода "международный церковный трибунал". В нём они требуют лишить патриарха Кирилла права занимать престол. Порой священники УПЦ сами показательно отрекаются от Московского патриархата. Иногда из-за страха за своё место, а иногда осознавая, что пастве угрожает реальная опасность.

Чёрная сила

Параллельно истерии, которая раздувается на Украине по отношению к Канонической церкви, власти не против заигрывать с нечистой силой. Например, главный пропагандист, руководитель офиса президента Зеленского Алексей Арестович призвал украинских ведьм и колдунов провести оккультные обряды. На призыв Арестовича даже откликнулось некое оккультное сообщество, владеющее магазином "Ведьмин котёл". Также какой-то ритуал на Тернопольщине провели закарпатские колдуны "мольфары".

Мольфар. Фото © Shutterstock

Чиновники и силовики Украины подчас ведут себя как ведьмы и колдуны. Например, в штабе ВСУ в селе Трёхизбенка (ЛНР) была обнаружена некая оккультная надпись, которая может свидетельствовать о занятиях военнослужащих Украины чёрной магией.

На Пасху Нацполиция Украины выступила с запретом на богослужения. Готовность обеспечить решение подтверждали в Черкасской, Запорожской, Ровенской областях. Официально — в целях обеспечения соблюдения комендантского часа, якобы чтобы не провоцировать столкновения на конфессиональной почве. Но на самом деле представители теробороны заявляют, что пасхальные богослужения являются местом ведения пророссийской пропаганды, а сами приходы — объектом аккумулирования пожертвований прихожан, которые якобы могут быть направлены в Москву.

Ещё один яркий пример: народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун, которая является одним из авторов законопроекта о качестве образовательной литературы, запрещающего преподавание русской словесности, на Пасху опубликовала в своих соцсетях богохульный пост.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / sovsun.inna

В конце марта Совсун с группой единомышленников внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины и изъятии её недвижимости и иного имущества. Пока законопроект находится на рассмотрении, 20 апреля распоряжение об изъятии собственности уже подписал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

— Мы должны восстановить свою веру и украинскую церковь. Это битва за сознание украинцев, — отметил Павлюк.

Совсун в своих соцсетях радостно сообщает, что в Новограде-Волынском задержали священника УПЦ МП, который якобы на улице рассказывал людям, что русские пришли на Украину освобождать от нацизма. При этом украинская чиновница, курирующая образование, не стесняется использовать слово "кацапы".

— Сейчас готовимся к великой битве за Донбасс, надо понимать, что абсолютное большинство священников УПЦ МП там — работают на врага, — заявила чиновница.

Запад предпочитает закрывать глаза на гонения на УПЦ на Украине. А то и помогает борьбе с "русским миром". Например, в мартовском интервью латвийскому изданию TVNet кадровый латвийский разведчик Валдис Юргеланс, который возглавляет работу по ведению разведки и контрразведки в Полтаве, разоткровенничался, что особое внимание обращает именно на храмы УПЦ.

— Православные церкви — одни из мест, где находят убежище диверсанты. Поэтому мы очень активно начинаем работать над этими вещами, изучать людей, которые работают в церквях.

Денацификация на Украине идёт полным ходом. Можно не сомневаться в том, что Российская армия доберётся до каждого преступника и отморозка, кто был причастен к убийствам мирных граждан, насилию, грабежам, в том числе и в отношении представителей духовенства и верующих.

Фото © Getty Images / Michael M. Santiago Почему власти Украины не реагируют на гонения на УПЦ Московского патриархата? 0 Они хотят выдавить Московский патриархат с Украины Властям не нравится, что духовенство занимает нейтральную позицию Хотят получить всё имущество УПЦ

Авторы Станислав Сенькин