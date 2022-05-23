Расист и создатель сверхлюдей: Как основатель "Азова" Билецкий загнал нацистов в подвалы "Азовстали" Бесславная сдача бойцов "Азова" во многом произошла благодаря лидеру — харьковскому неонацисту Андрею Билецкому, который требовал от них эпического сопротивления. Чем он знаменит? 51556 51556 Андрей Билецкий. Обложка © Getty Images / STR / NurPhoto

42-летний русофоб и расист Андрей Билецкий провёл детство на улице Людвика Свободы, на северной окраине Харькова, где с родителями ютился в брежневской панельке. Быть может, простая пролетарская жизнь заставила его придумать себе благородную биографию. К примеру, своего отца — Евгения Билецкого, приехавшего в Харьков из села Краснопавловка — он называл "выходцем из старой казацкой семьи", которая якобы основала это село. Свою мать — Елену Лукашевич (родом с Житомирщины) — Билецкий и вовсе объявил потомком декабриста.

После окончания школы Билецкий поступил на исторический факультет Харьковского университета, защитив в 2001 году диплом по деятельности Украинской повстанческой армии (УПА). Во время учёбы на него оказали влияние труды историка-националиста из Львова Ярослава Дашкевича, отсидевшего в СССР семь лет за антисоветскую деятельность и поддержку УПА.

Ещё со студенческой скамьи Билецкий занялся политикой, возглавив харьковское отделение организации "Тризуб" имени Степана Бандеры*. Её основной целью заявлено создание Украинской соборной независимой державы. Уже тогда он тесно общался с будущим всесильным главой МВД Украины Арсеном Аваковым, который был в то время членом исполнительного комитета Харьковского городского совета. Для Харькова национализм выглядел на тот момент дико. Но, поскольку город всегда считался самым прорусским на Украине и к тому же находится близ границы, Киев всячески поддерживал Билецкого в националистической теме.

Аваков и Билецкий. Фото © unian.net

В 2003–2004 годах Билецкий сотрудничал с Социал-национальной партией Украины (СНПУ), на тот момент самой радикальной националистической партией страны. Эта партия ещё в 1991 году взяла себе в качестве официального символа вольфсангель (нем. Wolfsangel — волчий крюк), который все знают по эмблеме полка "Азов". После того как СНПУ отказалась от первоначальной радикальной риторики и вольфсангеля, Билецкий решил, что больше ему с этой партией не по пути.

Творчество адептов СНПУ. Фото © komitet.net.ua

Вольфсангель часто встречается в геральдике немецких городов, поэтому символ активно использовали и немецкие фашисты. Сначала это делала Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, затем переняли некоторые подразделения СС.

Рождение "белого вождя"

Для Билецкого было важным получить "волчий крюк", с тех пор почти все партии и общественные организации, которые он возглавлял, имели этот символ. А он начал называть себя "белым вождём".

После перерождения СНПУ в парламентскую легальную партию "Свобода" Билецкий вместе с историком-нацистом Олегом Однороженко создаёт организацию "Патриот Украины", на базе которой основывает политическую организацию под названием "Социал-национальная ассамблея" (СНА). К этому времени взгляды Билецкого полностью сформировались.

Их можно охарактеризовать как неонацизм и белый супрематизм. Согласно представлениям "белого вождя", мистической идеей социал-национализма является создание вместо кучи разрозненных индивидуумов, механически объединённых названием украинцы и наличием украинского паспорта, национального сверхобщества — единого биологического организма, который будет складываться из новых людей, физически, интеллектуально и духовно развитых. Из массы индивидуумов должна явиться нация, а из слабого современного человека — сверхчеловек.

По замыслу Билецкого, новая украинская нация должна выступить в авангарде против недочеловеков. Билецкий критиковал даже Адольфа Гитлера за излишнюю мягкость.

По данным украинских СМИ, организацию "Патриот Украины" спонсировал близкий к Геннадию Кернесу руководитель группы компаний "Триолан" Андрей Липчанский, которому боевики Билецкого помогли установить контроль над 48 торговыми киосками, ранее принадлежавшими ООО "Пресса-Харьков". "Белый вождь" промышлял откровенным криминалом.

По информации Лайфа, ещё в 2009 году Билецкого административно наказывали за участие в незаконных массовых мероприятиях. В 2010-м его задерживали за сопротивление сотрудникам милиции. В следующем, 2011 году Билецкий сел в тюрьму по подозрению в нападении и избиении Сергея Колесника, которого возмутила деятельность харьковских фашистов. "Белый вождь" сел после вынужденной отставки и бегства из Харькова и Украины своего давнего покровителя — уроженца Баку Арсена Авакова и прихода к власти Виктора Януковича.

Слышу зов создать "Азов"

Майдан 2014 года обнулил все преступления Билецкого. Арсен Аваков получил кресло министра МВД и решил сформировать батальоны из числа националистов для подавления протестов в Харькове, Одессе и Донбассе. Для этого он не просто освободил своего старого подопечного из тюрьмы, но и признал его политзаключённым. Билецкий был избран депутатом от партии "Патриот Украины", причём избран не в родном Харькове, где его все знали как нациста с криминальным прошлым, а в Киеве. За всё время действия депутатского мандата Билецкий практически не посещал Раду, занимаясь созданием на основе харьковского "Патриота Украины" полка "Азов", который станет главным и образцовым подразделением украинских нацистов.

Возглавляемый Билецким "Азов" 9 мая 2014 года устроил в Мариуполе показательную карательную акцию, когда боевики расстреляли поддержавших ополчение милиционеров и мирных жителей. После чего Аваков включил "Азов" в структуру МВД как батальон милиции специального назначения, куда вошло до 2000 человек. С подачи Авакова "Азову" передали тяжёлое вооружение и около 40 единиц танков и бронетехники. Билецкий же становится подполковником милиции.

В 2015 году Билецкий разжился квартирой на проспекте Лобановского в доме неподалёку от центра Киева (рядом Байково кладбище и дворец "Украина"). Исходя из площади квартиры Билецкого (79,5 кв. м), приблизительная стоимость покупки — от 2,2 до 4,1 миллиона гривен. В декларации за 2014 год нардеп указал, что его доход составил 49 тысяч гривен и состоял исключительно из зарплаты. Доход членов его семьи составил 783 тысячи гривен (и указан как доход от продажи имущества).

Неонацизм Билецкого привлёк немало соратников из России, вступивших в полк для участия в рахове — священной расовой войне. Это Роман Железнов (Зухель), Сергей Коротких (Боцман), Александр Алябьев и другие. Алябьева вскоре найдут мёртвым, как и двух других видных членов "Азова" — Ярослава Бабича и Виталия Княжеского. Официально все трое совершили самоубийство. Но родные и погибшие уверены: в их смерти виноваты Билецкий и Коротких, которые принесли в "Азов" коррупцию и сделали его средством для личного обогащения.

Несмотря на то что в последнее время Билецкий лично не руководил полком, во время короткого азовского сидения нацистов именно "белый вождь" поддерживал их боевой дух и склонял к тому, чтобы они как можно дольше находились в катакомбах мариупольского завода "Азовсталь".

После ухода бойцов в подземелье "Азовстали" Билецкий обращался к президенту Зеленскому с требованием деблокировать Мариуполь. Зеленский предложил Генштабу мобилизовать готовые части полка "Азов" и добровольцев для выдвижения на Мариуполь под командованием самого Билецкого. Однако желающих практически не нашлось. Но, чтобы хоть как-то спасти лицо, Билецкий опубликовал постановочное фото с картами, якобы он с соратниками готовится к освобождению "Азовстали" и деблокаде Мариуполя.

Немалая группа боевиков нацполка до последнего верила в нацистские байки Билецкого, который пытался выдать сопротивление азовцев за эпос рождения украинской нации — тех самых сверхлюдей, и беспрекословно выполняла его приказы. Однако эпоса не вышло, и на сегодняшний момент все оставшиеся в живых азовцы сдались.

После сдачи бойцов "Азова" Билецкий вместе с другими украинскими властями повторял версию, что якобы идёт эвакуация героев, практически сдав поверивших ему бойцов на милость победителя. Никаких попыток спасти однополчан он не предпринимал. "Белый вождь" оказался обычным трусом.

* Признана экстремистской. Запрещена на территории РФ.

Андрей Билецкий. Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket Почему Андрей Билецкий не пошёл освобождать Мариуполь и "Азовсталь"? 0 Сознательно предал азовцев Испугался военных действий с Россией Хотел пойти, но не нашёл достаточно войск

Авторы Станислав Сенькин