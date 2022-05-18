Как нацисты вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым обрекают горожан на смерть После смерти Геннадия Кернеса власть в Харькове перешла к его сподвижнику Терехову. Он сделал ставку на нацистов. При нём боевики наводят ужас на горожан и жестоко пытают российских военных. 33501 33501 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, VK / "Разведка"

Проклятье города

Мэр Харькова Игорь Терехов прославился тем, что поставил под угрозу жизнь и здоровье местных жителей. С его подачи нацисты засели в жилых кварталах, откуда ведут обстрел российских позиций, прикрываясь мирным населением и навлекая на них ответный огонь.

Российские военные неоднократно предлагали властям города открыть гуманитарные коридоры в Харькове, однако те на это не реагировали.

— На наши предложения открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах украинская сторона до настоящего времени отвечает отказом. Киевские радикалы вместо содействия выводу граждан из районов боевых действий всеми силами препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места, — сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как выяснилось, нацисты с подачи мэра угрожают мирным жителям расправой, выезды из населённых пунктов заминированы. Горожане стали заложниками Терехова и его боевиков.

В марте в Сети появилось шокирующее видео, где нацисты пытают и казнят российских военнопленных. Как оказалось, они попали в руки некоему харьковскому подразделению Kraken, которое возглавляют нацисты Константин Немичев и Сергей Величко по прозвищу Чили.

Немичев и Величко. Фото © VK / "Разведка"

Эти друзья детства ранее входили в группировку ультрас харьковского клуба "Металлист". Во время Майдана 2014 года они заняли ультраправую позицию и кидали в полицейских коктейли Молотова. Но особую свободу они получили в прошлом году — при новом мэре Харькова Игоре Терехове. Харьковчане до сих пор спорят: это "нациков" дали в помощь Терехову или, наоборот, Терехова — "нацикам".

Как харьковские ультрас в политику пошли

После смерти Геннадия Кернеса в декабре 2020-го его незаметный ранее сподвижник Игорь Терехов стал сначала и.о. городского главы, а затем начал активно продвигаться скандально известным украинским министром и нацистом Арсеном Аваковым как умеренный кандидат в мэры. Коренной харьковчанин, русский по происхождению, Терехов должен был стать победившим центристом. Для этого подконтрольные Авакову нацисты устроили в Харькове разборки в стиле 90-х. Например, тот же Величко-Чили подозревается в покушении на убийство координатора Партии Шария Никиты Роженко. Благодаря силовой поддержке нацистов Терехов в ноябре 2021 года официально получил пост мэра.

После этого нацист Величко запросто заходил к Терехову "на чай" — обсуждать общие проекты. А их было предостаточно: бойцы "Нацкорпуса" и курируемого ими же объединения "Фрайкор" фактически превратились в титушек Терехова, которых тот использовал для атак на оппонентов.

Величко-Чили крайний справа, рядом мэр Харькова Игорь Терехов. Фото © Telegram / Kharkov_boi

Они нападали на офисы оппозиционных партий, на бизнес. Например, громили АЗС, которые молва приписывает пророссийскому политику Виктору Медведчуку.

Нацист Немичев и вовсе избирался на пост главы Харькова в качестве технического кандидата (спойлера) Терехова. 13 марта 2021 года на первом заседании общественного совета при харьковской обладминистрации Немичева избрали руководителем этого совещательного органа.

В конце февраля Чили выпустили из тюрьмы, куда он прошлым летом попал за рэкет вместе с семью другими членами "Нацкорпуса". Вместе с Немичевым он создал харьковскую территориальную оборону. В качестве отдельных боевых групп — отряд Kraken — нацисты вошли в подразделения ВСУ.

Нацисты блокировали город, не давая жителям эвакуироваться в Россию. А мэр Терехов активно помогал ВСУ оборудовать огневые позиции в харьковских районах, что привело к разрушению части города. Нацисты творили что хотели. Например, в конце апреля бойцы "Кракена" Немичев и Величко самовольно демонтировали памятник легендарному советскому маршалу Георгию Жукову. Хотя незадолго до этого Терехов лично обещал избирателям, что памятник останется на своём месте.

От бизнесмена до чиновника

В 1994 году тогда ещё молодой 27-летний Терехов пришёл на ЗАО "Промышленная компания "Укркондиционер". В качестве коммерческого директора он попал в уголовное дело за умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей. Дело удалось замять, после чего Терехов на правах гендиректора преобразовал предприятие в ОАО "Харьковский завод кондиционер". В 2004 году завод обанкротился. Вместо него появилась промышленная компания "Укркондиционер", где 37% принадлежало матери будущего мэра Виктории.

Терехов и Кернес. Фото © bykvu.com

В 2000-е Терехов возглавил управление по вопросам предпринимательства харьковского горсовета. Тогда же была создана фирма "Венттехсервис" по тому же адресу, что и ПК "Укркондиционер". В состав учредителей "Венттехсервиса" также вошла мать Терехова. 90% в этой фирме принадлежало зарегистрированному в Белизе офшору Lilit Inc., которым владели местные фирмы Toledo Limited и Junona investment limited, жена бизнесмена Елена Винник и его деловые партнёры братья Протасы.

Бизнесмен зарабатывал и на аренде, используя для этого целую сеть компаний: "Стройтехсервис", "Рента-менеджмент", "Интерспин", "Витек". С Тереховым аффилированы сети медицинских центров "Он клиник", "Доктор про", "Оксфорд медикал". Его обвиняли в том, что он установил по всему Харькову сеть киосков "Кисет", причём с нарушением предусмотренных законодательством норм и отсутствием необходимых разрешений.

Параллельно Терехов делал и политическую карьеру: с апреля 2010 года он занимал должность заместителя мэра. В 2015 году был депутатом Харьковского городского совета VII созыва. Несмотря на относительно скромную должность с зарплатой в 11 270 гривен (примерно 33 тысячи рублей), Терехов появлялся на заседаниях в часах Omega Speedmaster Automatic стоимостью около 20 тысяч долларов.

Отделений сети "Он клиник" в самом Харькове больше десятка, не считая региональных центров. Раньше бизнес принадлежал бывшей жене Терехова — Елене Винник. С ней он развёлся, а к 2019 году завёл близкие отношения с Анной Кузнецовой — депутатом облсовета. Она была из команды Кернеса, руководила "Харьковскими известиями" и активно выигрывала тендеры горсовета на пиар-сопровождение. Теперь часть бизнеса Терехова записана и на неё.







В апреле прошлого года Терехова поймали на камеру вместе с Кузнецовой в турецком Белеке, в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort, который позиционируется как "роскошный отель для самых требовательных туристов". Шикарный номер площадью 200 квадратов с двумя спальнями и джакузи обошёлся политику в 10 тысяч долларов. При этом сам Терехов якобы был в рабочей поездке.

Терехов способен и на нестандартные ходы. Например, в самый разгар предвыборной кампании людей мэра уличили в изготовлении фейкового номера газеты "Время Добкина". Креаторы подготовили несколько "чернушных" материалов о Терехове, чтобы потом обвинить в этом политических оппонентов.







В этих статьях Терехов был представлен как рептилоид и демон, насилующий харьковчанок, и как человек, проигравший Харьков в покер.

P.S.

Жители Харькова, особенно русскоязычные, уже давно подвергаются давлению со стороны властей города и области. В первые же дни специальной военной операции Терехов распорядился убрать с сайта харьковского горсовета упоминания обо всех российских городах – побратимах Харькова — Москве, Новосибирске, Белгороде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Кроме того, мэр пообещал, что на первой сессии городского совета после окончательной украинской победы он предложит переименовать все названия в Харькове, которые связаны с Россией.

В городе правят отморозки, а мэр их поддерживает. Помочь горожанам избавиться от нацистов может только Российская армия. Можно не сомневаться в том, что Терехова и приближённых к нему нацистов обязательно призовут к ответу.

Фото © Youtube / Харьковские известия Почему Игорь Терехов сделал ставку на нацистов? 0 Сам по убеждениям нацист. Пользуется ими как ударными отрядами против оппонентов. Боится нацистов и делает, что ему говорят.

Авторы Станислав Сенькин