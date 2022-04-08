Как мэр Днепропетровска стал миллионером и сделал карьеру на угрозах убивать русских Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра Днепропетровска Бориса Филатова. Кто он такой? 22570 22570 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Igor Golovniov / ZUMA Wire

В своём фейсбуке (соцсеть запрещена в России) Филатов призвал с "холодной яростью" убивать русских "нелюдей". Хотя на днях в интервью одному из местных днепропетровских изданий чиновник в очередной раз заявил, что он православный русский.

Филатов считается человеком украинского олигарха Игоря Коломойского и хорошо известен своими русофобскими высказываниями ещё с 2014 года, когда произошёл переворот в Киеве. Тогда он лично призвал вешать крымчан за отказ подчиняться пришедшим к власти радикалам.

Откровения Бориса Филатова в его фейсбуке (запрещён на территории Российской Федерации)

Деньги за головы

2014 год. В Днепропетровске появилось сопротивление под руководством депутата Верховной рады Олега Царёва. По городу проходят пророссийские митинги, активисты жёстко разгоняют местный "майдан". Днепр вот-вот поднимет триколоры и объявит о создании собственной народной республики.







Днепропетровский бизнесмен Игорь Коломойский понимает, что его активы под серьёзной угрозой, поэтому нужно срочно договариваться с киевскими нацистами, получить мандат на насилие и устанавливать в регионе собственные порядки.

В город спешно завозят только что отработавших на Майдане украинских бандитов, на улицах появляются нацистские патрули, избивающие горожан за ношение георгиевских ленточек и антимайданные лозунги.

По центральному проспекту Карла Маркса идут колонны под красно-чёрными флагами "Правого сектора"*, а на одном из зданий висит огромный баннер, обещающий заплатить любому желающему "$ 10 000 за москаля". Таким образом "Приватбанк" стимулировал горожан доносить на своих соседей, поощрял различных авантюристов ехать уничтожать Донбасс.

Без слов. Фото © wikireality.ru

В команде группы "Приват" разработкой подобных акций занимался юрист, специалист по рейдерским захватам Борис Филатов. Именно он от лица штаба национальной защиты Днепропетровской области объявил о вознаграждении в размере 500 000 долларов США за выдачу украинским властям депутата Царёва.

Впоследствии выяснилось, что никаких денег группа "Приват" и так называемый штаб защиты никому платить не собирались. Спустя пару лет Филатов, хвастаясь перед журналистами, сам рассказал об этой акции и радовался собственной изобретательности.

Бандеровский аттентат

После киевского Майдана Коломойский во второй раз пригласил Филатова в свою команду. В этот период он отметился фразой про крымчан: "Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом".

Не осталось без комментария и убийство украинского историка и писателя Олеся Бузины, исследовавшего феномен возникновения политического украинства и вызывавшего лютую ненависть у правых всех мастей.

— Говорят, что ещё одну мразь пришили. Более всего я бы хотел, чтобы это были не разборки за долги, не заметание следов, а наш бандеровский классический аттентат (политическое убийство. — Прим. Лайфа), — написал у себя в аккаунте Филатов.

Позже наступила очередь украинского журналиста Анатолия Шария, критиковавшего власть бандеровцев. Филатов обещал его бить до смерти "как резинового коня".

Отметим, в тот момент у крыши Филатова — Коломойского — дела шли более чем успешно. Он нашёл общий язык с официальным Киевом, стал губернатором Днепропетровской области. Судя по его активности, начал строить собственное государство на руинах рассыпавшейся Украины.

Тогда Филатова Коломойский пригласил к себе сам, сделав своим замом по внутренней политике. После этого чиновник быстро завёл дружбу с главарём "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, выходцем из соседнего Днепродзержинска, перевёз его штаб в Днепропетровск и активно занялся созданием добровольческого батальона "Днепр-1". Похоже, националистическая риторика только добавляла Филатову политических очков.

Борис Филатов со своим другом Дмитрием Ярошем. Фото © skelet.info

Ход предателя

Люди из бывшего окружения днепропетровского мэра рассказывают, что он из семьи преподавателей. Его мать была учителем русского языка и литературы, отец преподавал гуманитарные дисциплины в местном госуниверситете. Сын отчасти пошёл по его стопам, получив в 1993 году историческое образование.

До получения в 2000 году адвокатской лицензии Борис Филатов работал юрисконсультом в частных структурах и специализировался на рейдерских захватах. Его первыми работодателями были небезызвестные Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко — оба побывали премьер-министрами Украины и впоследствии отсидели за хищения. Тимошенко — на Украине, а Лазаренко — в США.

Борис Филатов с женой Мариной. Фото © 49000.com.ua

Взлёт карьеры Филатова был связан с предательством своих боссов. Когда между Лазаренко и тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой вспыхнул конфликт и в офисы опального премьера потянулись проверяющие структуры, молодой юрист собрал чемоданы документов и с ними отправился в группу "Приват".

Коломойский оценил их и использовал для присвоения активов Лазаренко. Он приставил Филатова к своему главному специалисту по рейдерским захватам Геннадию Корбану. Дела у нового сотрудника "Привата" шли очень хорошо, к 2006 году он уже официально стал долларовым миллионером.

Филатовы на вечеринке. Фото © 49000.com.ua

Одно интересное предложение привело Филатова на днепропетровское телевидение. Там он создал свой расследовательский проект, в основу которого легло освещение уголовного дела против Павла Лазаренко в США. Благодаря этому Филатов получил известность и популярность среди днепропетровцев, которые приняли медийный проект, сопровождающий захват собственности Лазаренко, за честную журналистику.

Уже после всех майданных событий у Коломойского начались разногласия с президентом Украины Петром Порошенко, которые в итоге привели к его отставке. Перед этим многим стало понятно, что все инициативы и проекты банкира стали трещать по швам.

"Денежный шторм"

Филатов не стеснялся сорить казёнными деньгами в своё удовольствие. Например, в 2017 году из бюджета на празднование 45-летия мэра было потрачено более 2 млн гривен (5,7 млн рублей). Достоверно известно, что на городские деньги он летал сам и возил свою семью в США.

Филатовы в Перу. Фото © 49000.com.ua

Интересны и декларации о доходах мэра. Одну из них — за 2016 год — по требованию агентства по вопросам противодействия коррупции Филатов переписывал дважды. Комиссия выявила, что городской голова занижал данные о стоимости своего имущества примерно на полтора миллиона гривен (около 4,3 млн рублей).

В собственности Филатова находится два земельных участка (1600 и 600 кв. м), квартира площадью 279,6 кв. м, другое недвижимое имущество площадью 612,9 кв. м. В основном это торговые площади и парковочные места, которые мэр покупал в большом количестве совместно с семьёй Корбан.

Дом (слева), где прописана вся семья Филатова. Это элитный ЖК "Башни", известный проект днепропетровского архитектора Александра Дольника, законченный в 2005 году и расположенный практически в самом центре города. Две башни нависают над набережной Днепра, из окон квартир открывается вид на реку и живописный Монастырский (бывший Комсомольский) остров, на котором расположен парк и городской пляж. Комплекс пользовался большой популярностью среди днепропетровских бизнесменов и общественных деятелей. Среди владельцев квартир есть и семья Геннадия Корбана.

В автопарке у Филатова автомобили Jaguar, два Mercedes-Benz S-класса, два мотоцикла, два катера, гидроцикл, квадроцикл, моторная лодка и вертолёт. У мэра есть и ценные бумаги, номинальная стоимость которых составляет 1,562 млн гривен (4,4 млн рублей).

С 2004 по 2014 год у Филатова была и недвижимость в Крыму. В Ялте он владел зданием площадью 426 квадратов, а также земельным участком в две сотки. В феврале-марте 2014 года собственность Филатова, как Коломойского и Корбана, российские власти изъяли.

В собственности у его жены — Марины Филатовой — жилой дом (462,4 кв. м), две квартиры (212,5 кв. м — в Киеве и 824,5 кв. м — в Днепропетровске), пять земельных участков в городе и области общей площадью около восьми гектаров.

Есть ещё два нежилых помещения (113,7 и 376,7 кв. м) и небольшой парк моделей Porsche: спорткар Panamera, паркетник Cayenne и классическое купе Carrera 911.

Марина Филатова. Фото © dniprorada.gov.ua

Что касается маленьких женских радостей, то у Марины есть два колье стоимостью более миллиона в рублёвом эквиваленте, две пары серёжек (более 600 тыс. рублей) и бриллиантовое кольцо от фирмы Cartier (750 тыс. рублей), кольцо с изумрудом (600 тыс. рублей), а также три шубы стоимостью по 300 тыс. рублей каждая.

У пары есть 27-летняя дочь Екатерина, однако в декларации о доходах мэра она не попадала.

Дочь Бориса Филатова Екатерина. Фото © 49000.com.ua

В 2019 году политическое чутьё изменило Филатову. На президентских выборах он публично поддержал Петра Порошенко, и после его поражения новый президент Владимир Зеленский через свою администрацию стал раскачивать кресло мэра.

Несмотря на то что в 2020 году Филатов сумел переизбраться на пост городского головы, сегодня он чувствует себя не так уверенно, как во времена Майдана. Именно поэтому он снова прибег к неонацистской риторике, которая должна напомнить киевским властям о его патриотизме.

Между тем в рамках денацификации Украины, которую проводит Российская армия, Филатова обязательно призовут к ответу за его угрозы жителям Крыма и других регионов России.

* Организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

Почему мэр Днепропетровска позволяет себе угрожать русским убийством? 0 Искренне ненавидит русских и Россию Чтобы заработать политические очки Не думает, что ему за это что-то грозит на Украине Не верит, что российские силовики смогут до него добраться

Авторы Евгений Кузнецов