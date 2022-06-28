Как украинский полковник Качур получил звезду героя за бомбардировки Донецка В последнее время ВСУ шквальным огнём обстреливают жилые кварталы Донецкой агломерации. Такого не было с 2014 года. Приказы отдаёт 38-летний полковник Роман Качур. Что о нём известно? 21272 21272 Коллаж © LIFE. Фото © Telegram / "Запорожье Новости"

В современных войнах доминирует артиллерия. Именно "боги войны" (так называют артиллеристов) уничтожают технику и живую силу. А если обстрел задевает жилые кварталы, то и мирных жителей.

В 2014-м одной из первых начала "утюжить" Донбасс 55-я бригада тяжёлой артиллерии ВСУ. Бригада также неоднократно признавалась одним из наиболее боеспособных артиллерийских подразделений Украины. Она дислоцируется в Запорожье, возможно, именно поэтому в 2018 году получила имя "Запорожская сечь".

Тогда же её возглавил полковник ВСУ Роман Качур, который с 2014 года командовал артиллерией не менее одиозной 81-й отдельной аэромобильной бригады, активно обстреливавшей Петровский и Киевский районы Донецка.

Роман Качур в бригадном берете цвета "пламя". Фото © Telegram / "Запорожье Новости"

81-я бригада получила известность, когда в январе 2015-го в плен бойцам ДНР под руководством Михаила Толстых (Гиви) попало восемь бригадных бойцов, называющих себя "киборгами", включая командира батальона подполковника Олега Кузьминых. Также большой резонанс получил инцидент в Константиновке, случившийся весной 2015 года, когда пьяный водитель 81-й бригады на тягаче сбил женщину с двумя детьми. Девочка восьми лет погибла, что привело к бунту среди местных жителей.

Лоббист американской техники

Будущий полковник родился в 1984 году в Сумах, с детства хотел быть военным, поэтому окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище.

Интересно, что 55-я бригада не только считается самым боеспособным артиллерийским подразделением Украины, но и самым наркоманским. Сотрудники комендатуры Украины неоднократно задерживали бойцов с запрещёнными веществами.

Тяжёлые гаубицы "Гиацинты-Б" и "Мста-Б" калибром 152 мм под началом Качура разрушали Донецк и Горловку с марта 2018 года. Но 8 мая этого года в Донбасс прибыли первые британские гаубицы M777 (BAE Systems). Американцы анонсировали, что с помощью этого оружия якобы произойдёт перелом на фронте. И действительно, как только М777 появились в Авдеевке, прилёты пошли по всему Донецку.

"Это оружие приближает нас к победе", — безапелляционно заявлял тогда сам Качур. Однако пока британские гаубицы зарекомендовали себя не очень. Дело в том, что М777 оснащена сложным оборудованием, которое легко вывести из строя. Почти после каждого выстрела оптику нужно заново настраивать, а то и менять. А запчасти к гаубицам не поставили.

Тем не менее Качур продолжает поддерживать миф о "непобедимом британском оружии", разрушая им дома Донецка и убивая мирных жителей. Несмотря на жестокость, недавно полковник получил золотую звезду героя Украины.

Полковник ВСУ Роман Качур. Фото © Wikipedia

Неудавшийся семьянин

Качур из новой генерации украинских офицеров. Он никогда не служил в Советском Cоюзе. Полковник обладает фактурной внешностью безжалостного убийцы.

Из электронной декларации, размещённой на сайте НАПК в 2019 году, можно узнать, что у полковника есть жена Елена и сын Роман. Местом жительства назван Краматорск Донецкой области (там осенью 2014 года формировалась 81-я бригада).

Информация о жилье, земельных участках, ценных подарках и денежных активах отсутствует. В качестве дохода за 2019 год Качур указал 194 431 гривну зарплаты плюс вознаграждение как участнику боевых действий в размере 1200 гривен. Комбриг задекларировал автомобиль Skoda Octavia, ранее в декларации военного числилась машина Kia Ceed.

Фото © OK / Елена Мудрая

Украинские СМИ считают Качура крепким семьянином, однако Лайф нашёл на сайте Новомосковского районного суда Днепропетровской области информацию о расторжении брака полковника с 42-летней Еленой Качур (Крыловой) и уплате алиментов на несовершеннолетнего сына Романа.

Сегодня полковник, предположительно, проживает по адресу: Днепропетровская область, посёлок Гвардейское, улица Юбилейная, дом 4, квартира 8. Его можно услышать по телефонам +380681234400, +380569356477, +380634641215.

P/S

Следственный комитет России, который ведёт уголовные дела об убийствах мирных жителей Донбасса, уже давно знает командиров и ключевых персонажей 55-й бригады ВСУ, в том числе и полковника Качура. Ещё в 2016 году было возбуждено уголовное дело против бывшего командира бригады полковника Сергея Брусова за обстрел посёлка Зайцево Донецкой области. Тогда было повреждено не менее 30 жилых домов, два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Недавно российские следователи собрали доказательства вины командира самоходной артиллерийской батареи ВСУ Дениса Назарова, который с 28 февраля по 10 марта отдавал приказы прицельно бить по жилым домам и соцобъектам в Новоазовском и Кальмиусском районах ДНР. Можно не сомневаться в том, что российские спецподразделения найдут Качура и передадут его следователям, чтобы он понёс заслуженное наказание за особо тяжкие преступления.

Фото © ТАСС / U.S. Army National Guard photo by Lt. Col. Cindi King Виновен ли полковник Роман Качур в убийстве мирных людей Донбасса? 0 Да, именно за это он получил золотую звезду Героя Украины Да, но он лишь выполнял приказы командования ВСУ Нет, он не думал, что под обстрелы попадут жилые кварталы

Авторы Станислав Сенькин