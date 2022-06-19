Как русский луганчанин Максим Мосе Жорин стал главарём нацистов "Азова" Бывший охранник, кандидат в депутаты Рады и русофоб Максим Жорин теперь курирует "Национальный корпус" и воссозданное после уничтожения в Мариуполе подразделение "Азова". Чем он ещё прославился? 32522 32522 Коллаж LIFE. Фото © Wikipedia, Shutterstock

33-летний Жорин является настоящим серым кардиналом полка "Азов" — он принял участие как в его создании в 2014 году, так и в его ребрендинге летом 2022 года после поражения в "Азовстали". Его ещё называют "говорящей головой" "Азова" за публичность и постоянное стремление к интервью. Жорин курирует харьковское отделение полка в качестве главы штаба партии "Национальный корпус".

Жорин со своим близким другом Сергеем Величко (Чили) Фото © t.me / MaksymZhorin

Нацист из Рубежного

Жорин вырос в Рубежном. Жил в старой хрущёвке на улица Мира, 34а, напротив школы № 8, где ещё совсем недавно от обстрелов ВСУ в бомбоубежище пряталось около 300 человек.

В 2008 году Жорин окончил Рубежанский политехнический колледж имени Порай-Кошица, затем уехал в Киев, где в 2014 году, в канун "революции достоинства", окончил Киевский университет технологии и дизайна. Там он запомнился своими расистскими выходками.

Однажды в общежитии он играл в игру "на желание" с неким 20-летним афроамериканцем Уильямом Ашилле, который вместе с 21-летним молдаванином Максимом Мутафом и 24-летним украинцем Валерием Мамригою создал группу Friendship of nations. Выигравший "желание" Жорин потребовал от Ашилле спеть песню. Тот начал читать рэп на французском языке, чем взбесил Жорина, который считал это музыкой обезьян. Началась драка. Так инцидент описывал сам камерунец:

— "За что тебя уважать, если ты чёрный? Вали отсюда, черномазый", — сказал он мне. Начал меня бить — в лицо, в бока, в живот. У меня заплыл и залился кровью глаз, были рассечены бровь, губы, по телу — синяки. Меня тошнило. Долго не мог есть — очень болела челюсть.

В итоге камерунец в целях защиты порезал расиста ножом. Побои и нацистские убеждения Жорина суд не учёл, когда приговорил Ашилле к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года.

Креативный эсэсовец

Майдан застал Жорина в Киеве, и он влился в националистическое движение. Ранее он набил татуировку на ноге с некими "старославянскими рунами" — "Каждому своё". Это девиз фашистского концлагеря Бухенвальд.

Татуировка на ноге Максима Жорина. Фото © gazeta.ua

В мае 2014 года нацист подался в "Азов", где собрал отряд Borodach Division с нашивками эсэсовской "Мёртвой головы" и силуэтом с усами и окладистой бородой, как у самого Жорина.

Три года провёл в АТО в составе полка "Азов". Прошёл путь от рядового бойца до третьего командира полка, которым он командовал с августа 2016 года по сентябрь 2017-го. Принимал участие в боях за Мариуполь, Иловайск, Бердянск и Марьинку, командовал Широкинской наступательной операцией, за что получил звание старшего лейтенанта Национальной гвардии Украины.

В 2016 году на базе "Азова" создаётся политическая партия "Национальный корпус", а в сентябре 2017-го харьковское отделение возглавил Жорин.

В феврале следующего года он возглавил межобластное объединение ячеек партии — "Терен Восток". Сегодня Жорин — ещё и руководитель центрального штаба "Национального корпуса". У партии есть отделения не только в областных городах, но и почти во всех районных центрах и крупных населённых пунктах Украины.

В 2019 году Жорин попробовал себя в большой политике, пытаясь пройти в Раду, но проиграл выборы, уступив Людмиле Костенко из "Европейской солидарности" и Марьяне Безуглой из "Слуги народа". Стоит отметить, что обычные украинцы всё-таки побоялись избирать в Раду откровенных нацистов. С другой стороны, власть — это право применять насилие. А украинские власти давно потеряли монополию на насилие, разделив её с нацистами.

Деньги и похороны

У "Нацкорпуса" есть экономическое крыло, которое курирует Артём Мошенский. Его заместителем является Сергей Величко (Чили) — тот самый садист, пытавший и убивавший пленных российских военных. Деньги нацисты получают за крышевание дружественного бизнеса, уничтожение конкурентов и даже за заказные убийства.

Жорин активно ведёт соцсети, присутствует в "Телеграме", где регулярно публикует не только русофобский, но и откровенно террористический контент.

Артём Мошенский. Фото © eadaily.com

Например, на днях Жорин выложил в своих соцсетях фотографии шести убитых и изуродованных оппозиционных украинских политиков, сопроводив это издевательским комментарием:

— Так теперь выглядят "Патриоты за жизнь" из Северодонецка. 7 марта они исчезли, а теперь появились их новые фото. Выглядят так себе…

Сам Жорин намекнул, что за эти убийства никто не ответит, а силовики спишут всё на самострел.

Тем не менее на фронт этот смелый в соцсетях нацист не рвётся. Примечательно, что все основные лидеры "Азова" оказались вне "Азовстали". Жорин предпочитает заниматься бизнесом и крышеванием, чем умирать за Украину.

Жорин с Билецким имитируют собрание военного штаба после поражения "Азова" в Мариуполе. Фото © maxpark.com

Известно, что Жорин крышевал похоронный бизнес в Харькове, вокруг которого всегда крутятся большие деньги. Несколько лет назад он являлся гендиректором местной охранной компании "Азов гуард". Сегодня Жорин зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в посёлке Макаров Киевской области (основной вид деятельности — рекламные агентства).

После разгрома ядра бандформирования в Мариуполе Жорин принял участие в создании новой версии "Азова" — "Сил специальных операций "Азов". Новое подразделение нацисты хотят сделать подчёркнуто террористическим, чтобы устраивать акции на белорусском и российском направлениях. Жорин продолжает активно продвигать нацистские идеи в эфире, охотно раздавая интервью СМИ.

Перед парламентскими выборами он подавал декларацию о доходах, где указал, что владеет земельным участком (1200 кв. м) в Обуховском районе Киевской области и внедорожником Toyota Fortuner. Также он задекларировал $20 тыс.

В сети VK он прячется под ником Орислав Бронсон. Жорин женат на некой Алёне Кучугуре. У супругов есть сын. В настоящее время нацист зарегистрирован в Киеве на улице Лейпцигской, 16. На него зарегистрирован телефон +380632669541.

Фото © nationalcorps.org Почему нацисты чувствуют себя свободно на Украине? 0 Власти поддерживают нацистов Власти боятся нацистов и не могут их контролировать Нацисты сами являются властью и определяют во многом путь Украины

Авторы Станислав Сенькин