Чем известен украинский националист Дмитрий Корчинский, обещающий сжечь Москву Основатель УНА-УНСО в её современной версии, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский — один из самых одиозных украинских националистов. Чем он прославился? 41120 41120 Обложка © Getty Images / STR / NurPhoto

— Крым будет либо украинским, либо безлюдным! — это одна из фраз Дмитрия Корчинского, которую он часто повторял в девяностых и нулевых на телевизионных эфирах, ещё до возвращения полуострова в Россию.

А российских артистов, которые приезжали на Украину, он призывал держать в зоопарках.

— Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках — и тогда ни у кого не будет проблем и будет всё нормально, — говорил Корчинский.

С тех пор его риторика не изменилась. Сейчас Корчинский убивает жителей Донбасса и российских военных, обещая не брать в плен никого, кто чином ниже подполковника. Остальных он обещает уничтожать.

Его можно назвать этаким украинским Жириновским из-за любви к эпатажным высказываниям. В 2004 году он даже был кандидатом в президенты Украины.

Несмотря на устойчивый образ шута и эксцентрика, идеи Корчинского оказали влияние на украинских нацистов. Под патронажем Корчинского в украинской политике, например, устроились скандально известные Игорь Мосийчук, Олег Ляшко и Алексей Арестович.

Свой среди чужих

Корчинский выводит свой род из села отца — станицы Григорополисская (Ставропольский край). Это определило основной вектор его геополитической идеи: Ставрополье, Кубань, Воронежская, Белгородская, Курская и Брянская область, по его мнению, населены либо этническими украинцами, либо родственными им народностями. Поэтому эти регионы надлежит присоединить к Украине.

Лидер общественного объединения "Братство"* Дмитрий Корчинский (справа) на бронетранспортёре, на котором он прибыл к зданию ЦИК Украины. 19 июля 2004 года. Киев, Украина. Фото © ТАСС / Владимир Фалин

Националистом он стал в 80-е, ещё во время службы в армии (Прикарпатский в/о, командир БМП-2), где Корчинский активно участвовал в разборках между "землячествами" на стороне славян. Демобилизовавшись, молодой Корчинский поступил на истфак Киевского университета имени Шевченко и начал пробовать себя в качестве общественника.

Стоит отметить, что старые украинские диссиденты считали Корчинского провокатором КГБ по агентурной кличке Шнур, чьим первым заданием стала надпись "Геть москалей" на стенах киевского Главпочтамта, где в конце СССР собирались национал-патриоты Киева.

Впрочем, сам Корчинский не скрывал, что является профессиональным провокатором, придавая этому революционный смысл. По его мнению, провокация ведёт к силовому ответу властей, что, в свою очередь, взрывает массы.

— Бунт имеет смысл. Жажда разрушения — творческая жажда... Бомбы против аппарата подавления мы бросаем в сознательность масс. Их вызов — убийство, наш ответ — убийство. В убийстве — их аргумент, в убийстве — наше опровержение. Провокация, репрессия, революция. Разбивайте собачьи головы! Невиновных нет! Когда на заводе плохая вентиляция, надо поджечь кабинет директора.

Военный опыт бандуриста

Именно Корчинский стал инициатором создания Украинской межпартийной ассамблеи — будущего ядра радикальной партии "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО)*, где он возглавил боевое крыло. Свою экстремистскую деятельность Корчинский начал в Приднестровье. По его мнению, этот регион также населён этническими украинцами, поэтому должен быть присоединён к Украине. Интересно, что Корчинский с единомышленниками занимали позиции рядом с добровольцами из России, среди которых был и Игорь Стрелков.

Затем Корчинский участвовал в грузино-абхазском конфликте на стороне Тбилиси и воевал против России среди сепаратистов самопровозглашённой республики Ичкерия. Параллельно слагал вирши и занимался драматургией.

Лидер одесской общественной организации "Единая Русь" Дмитрий Хаблюк так вспоминает об этом периоде:

— Дима — продукт эпохи. Встречался мне ещё со времён Приднестровья, где воевал против Молдовы с Румынией. Потом в Абхазии воевал с грузинской стороны и наводил мосты с Шамой Полторы Ноги (Шамиль Басаев). Используя его связи, в первой чеченской вывел на первые роли Александра Музычко (Сашко Билый) и его унсовский батальон, в котором получила боевой и идейный опыт большая часть украинских радикалов второй волны.

Сейчас главные враги для Корчинского — москали. По мнению политика, Москва — это дом сатаны, "раковая опухоль на теле славянства", она должна быть сожжена. Тем не менее в нулевые Корчинский тесно сотрудничал с российскими евразийцами, был соратником Александра Дугина и преподавал членам молодёжного объединения "Наши" на Селигере.

Корчинский и Арестович дают пресс-конференцию с евразийцами в Москве. Фото © VK / alecsey5126

В 2014 году Следственный комитет России возбудил против Корчинского уголовное дело по статьям о публичных призывах к развязыванию войны и террористической деятельности.

Буревестник Майдана

Корчинский никогда не стеснялся призывать к насилию против своих политических оппонентов, поэтически призывая брать на погромы "кофе, сорокасантиметровый кусочек арматуры и немного бензина". Радикализм и готовность к силовым акциям сделали Корчинского одним из главных деятелей Майдана 2014 года. Именно он был за рулём экскаватора-погрузчика, наехавшего на бойцов "Беркута".

ОМОН ("Беркут"), защищающий здание Киевсовета, и протестующие сталкиваются на улице Банковой в Киеве, Украина. 1 декабря 2013 года. Фото © Wikipedia / Mstyslav Chernov

Несмотря на то что в патриотической тусовке Украины Корчинский всегда считался бессребреником, именно он создал формат платных силовых акций. Под его началом всегда крутится около сотни "анархистов", по сути уличной шпаны и революционных фанатиков, готовых шуметь по любому поводу. За людей Корчинский не держится, волны молодёжи в "Братстве"* сменяют одна другую уже четвёртое десятилетие.

Само "Братство" построено по типу тоталитарной секты с культом личности Корчинского. При нём действуют некие спортивные лагеря, где бойцы обучаются военному делу и боевым искусствам.

Проживает Корчинский в Киеве, на Тарасовской улице, 3А, вместе с супругой Оксаной Корчинской, которую он пристроил в Радикальную партию Олега Ляшко. Интересно, что именно Ляшко обрушился на Корчинскую с критикой, обвинив её во владении домом в Италии.

У пары есть 32-летний сын Данила, который пошёл по стопам отца и в 2014 году был ранен под Иловайском. В 2015 году его задерживали в центре Киева на автомобиле, угнанном из зоны АТО. Корчинского-младшего тогда просто отпустили.

Сегодня Корчинский официально является гранатомётчиком в созданном им "христианском" батальоне "Братство". В 2014 году он также сформировал свой авторский батальон "Святая Мария", названный в честь Мариуполя, который сначала был подразделением "Азова". Тогда он говорил о создании христианского "Талибана"**, чтобы организовать крестовый поход для возвращения восточной Украины и Крыма. Участием в батальоне отметились такие политики, как Илья Кива и Олег Ляшко. В 2016 году батальон был расформирован по инициативе самого Корчинского.

P.S.

Именно такие идеологи, как Корчинский, и стали причиной специальной военной операции на Украине, которая должна зачистить страну от нацистов и радикалов. Можно не сомневаться в том, что Корчинского и его отряд ждёт справедливое возмездие.

* Деятельность организаций запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда. ** Деятельность организации "Талибан" запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда.

Дмитрий Корчинский. Фото © Wikipedia / Pig1995z Кто такой Дмитрий Корчинский на самом деле? 0 Профессиональный провокатор. Многогранная творческая личность. Жестокий убийца и националист.

Авторы Станислав Сенькин