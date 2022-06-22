Как военный глава Луганщины Сергей Гайдай связан с лесными пожарами и испытаниями боевой химии За главой военной администрации Луганщины 46-летним Сергеем Гайдаем уже давно тянется шлейф скандалов. При нём в регионе процветала коррупция и при странных обстоятельствах горели леса. Кто он? 17882 17882 Коллаж © LIFE. Фото © ZLATOPIL, © Pierre Crom / Getty Images

На днях Украина признала потерю стратегически важного населённого пункта — посёлка Метёлкино, который находится у юго-восточной границы Северодонецка. Таким образом, Украине сейчас принадлежит всего около 5% территорий Луганской Народной Республики (ЛНР).

О потерях рассказал так называемый председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, который является основным ньюсмейкером на этом направлении. Все поражения Украины чиновник пытается выдать либо за временные тактические отступления, либо же за незначительные. Как, например, с тем же Северодонецком, который восемь лет был столицей украинской Луганской области.

— Выбить россиян из Северодонецка возможно. Эта задача нам по силам. Но в стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения, — так несколько дней назад Гайдай оправдывал фактическую потерю своего родного города.

Фото © "Укринформ"

Также гаулейтер (высшая партийная должность национал-социалистической немецкой рабочей партии областного уровня) Луганщины должен делать непопулярные заявления, например об отказе мирных жителей Северодонецка выходить из производственных помещений химического завода "Азот". На самом же деле, по данным источника Лайфа, из заводских подземелий готовы выйти не только мирные жители, но и бойцы ВСУ, но этому препятствуют иностранные наёмники.

На сегодняшний день территорию "Азота" удалось покинуть лишь нескольким мирным жителям, которые рассказали, что выйти им не дают военные. В бомбоубежищах "Азота" может находиться около 600 человек.

Ранее Гайдай распускал слухи о том, что русские якобы заставляют женщин шпионить за солдатами ВСУ под угрозой расстрела их детей.

Крестился, не женился

Будущий губернатор Луганщины родился 6 ноября 1975 года в Северодонецке, однако в своих соцсетях указывает, что школу окончил во Львове. Украинские журналисты выяснили, что во Львове Гайдай был участником известной преступной группировки и даже проходил по ряду криминальных дел.

Учился в Хмельницком экономическом университете. С 2005 по 2015 год работал гендиректором компании "Дембуд", занимавшейся созданием программного обеспечения.

В 2008 году Гайдай ушёл в политику, устроившись помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова — бывшего адвоката и нынешнего министра обороны Украины. Того самого, который называет Донбасс опухолью и говорит, что её нужно резать. С 2014 по 2015 год проработал советником главы Обуховской РГА Киевской области.

Чиновник до сих пор официально не женился, однако имеет дочь Ксению. Интересно, что на момент рождения ребёнка Гайдаю было всего семнадцать. Также чиновник публиковал совместные фото с украинским фитнес-тренером 37-летней Анастасией Судовцевой.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / roninsg

"Политический Люцифер"

С 2015 года начался новый этап в карьере Гайдая, когда с подачи своего покровителя олигарха Игоря Палицы — руководителя партии УКРОП на Волыни — он стал депутатом Мукачевской районной рады VІІ созыва. Затем перебрался в кресло председателя Мукачевской райгосадминистрации.

Чиновника представил тогдашний председатель Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль, который до своего назначения также был губернатором Луганщины. Для Киева Закарпатье является довольно проблемным регионом с сепаратистскими тенденциями, быть может, поэтому даже здесь Гайдай действовал как настоящий гаулейтер. Например, местных закарпатских венгров он пытался заставить говорить на мове. Будучи главой администрации, Гайдай любил ходить с булавой, показывая, кто в доме хозяин.

Сергей Гайдай Фото © ZLATOPIL

При этом чиновник вёл себя довольно жёстко, за что его называли политическим Люцифером. Украинские СМИ писали, что Гайдай практически с самого начала управления считался серым кардиналом и настоящим руководителем Закарпатья. Успокаивали его только деньги. Украинские журналисты сообщали, что он торговал должностями.

Они даже приводили расценки. Например, за кресло начальника департамента Гайдай требовал от $30 до $100 тысяч. Обещание в содействии решения вопроса назначения глав районных администраций — $50–120 тысяч. В районе $45 тысяч у чиновника стоила должность начальника районного лесничества. На Закарпатье сотни нелегальных АЗС. И, словно рэкетир из 90-х, Гайдай обложил точки ежемесячной данью в полторы тысячи долларов. По данным журналистов, каждый блок сигарет, который переправлялся в ЕС, обкладывался чиновником неофициальным налогом в один доллар. Поборы носили настолько откровенный характер, что Гайдая за глаза называли "пятнадцать процентов". Также, по данным СМИ, чиновник занял у местных бизнесменов около $300 тысяч, но так и не вернул деньги.

При этом в 2018 году Гайдай задекларировал всего 175 тысяч гривен заработной платы, 40 тысяч евро сбережений, внедорожник Toyota FJ Cruiser 2016 года выпуска.

В этом же году двадцать местных депутатов признали работу председателя РГА неудовлетворительной. За всё время Гайдай не отремонтировал ни одной дороги, не заключил ни одного тендера, хотя деньги из областного бюджета на это были выделены в полном объёме. Также чиновник не организовал контроль за противопожарными мерами, в результате чего в регионе погибло 11 человек, сгорело больше 600 жилых строений, 1700 хозяйственных сооружений и 21 тысяча гектаров леса.

Несмотря на скандальный имидж, Гайдая прочили в первые замы Закарпатской ОГА. Однако местные депутаты написали коллективное обращение к Зеленскому, попросив назначить чиновника с "более высокими моральными и деловыми качествами".

Губернатор Луганщины

До сих пор непонятно, за какие заслуги президент Украины указом № 767/2019 от 25 октября назначил Гайдая главой Луганской областной военно-гражданской администрации. Также в 2019 году Гайдай с отличием окончил Национальную академию госуправления при Президенте Украины, получив диплом магистра по специальности "публичное управление и администрирование".

С Владимиром Зеленским Фото © Луганщина.ua

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник (сегодня посол ЛНР в России) ранее заявлял, что за назначением Гайдая стоял тот же Геннадий Москаль. По информации Лайфа, назначению оскандалившегося чиновника способствовал и его давний покровитель Алексей Резников, которого как раз в 2019-м уполномочили представлять интересы Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны. Уже через полгода Резников возглавил Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

P.S.

Сразу после нового назначения Гайдай начал удалять в Интернете негативные материалы о себе. Что же касается его деятельности, то после полного освобождения ЛНР она станет предметом пристального внимания российских силовиков. Например, при Гайдае в 2020 году вся информация по лесным пожарам в украинском секторе Донбасса почему-то получила гриф "Секретно".

По информации Лайфа, прикрываясь пожарами, власти украинской Луганщины вели незаконную вырубку леса, которую даже на Западе приравняли к экологическому терроризму. По мнению Минприроды, неожиданное усыхание лесов на столь больших площадях может говорить и об испытаниях отравляющих химических веществ. Гайдай точно знает, что там происходило.

Авторы Станислав Сенькин