Уничтоженные леса, реки, шахты: Как Украина хотела превратить Донбасс в Дикое поле Оглавление Секретный лес Проблема затопленных шахт Власти ЛНР бьют тревогу: после жизни под Украиной хозяйство и природа республики находятся на грани экологической катастрофы. 7016 7016 Обложка © Shutterstock

В распоряжении Лайфа оказалась справка Минприроды Луганской Народной Республики (ЛНР). Как выяснилось, в результате боевых действий, которые вели нацисты и ВСУ, а также халатности и злого умысла на занятой Украиной части ЛНР в республике бушевали масштабные по площади пожары, от которых пострадала большая часть сосновых насаждений. Особенно сильными эти пожары были в 2020 году. По странному совпадению Украина в последние годы лидировала по контрабанде леса в страны ЕС.

До 60% имеющихся лесов Донбасса созданы искусственно в XVIII–XXI веках. Минприроды ЛНР отмечает, что леса издавна выполняли очень важную роль и их уничтожение негативно отразится на экологии региона.

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Сегодня на освобождаемой территории ЛНР находится до 50 тысяч гектаров горельников, вырубок, повреждённых и ослабленных лесов. В большей степени это касается сосновых насаждений. Такой колоссальный объём уничтоженных лесов, сконцентрированных на малой площади, уже можно охарактеризовать как экологическую катастрофу. По данным Минприроды, в ближайшие годы всё это выльется в ухудшение климата, эрозию почв, опустынивание территории, потерю плодородия и площадей сельскохозяйственных земель, снижение уровня грунтовых вод и уничтожение малых рек. По приблизительным подсчётам, общая сумма ущерба может составить десятки миллиардов рублей.

Секретный лес

Когда-то на Украине была разработана и действовала электронная система учёта движения лесопродукции, позволявшая отследить фактически каждое бревно. Однако в 2020 году вся информация по лесу, движению лесопродукции, пожарам и ущербам в украинском Донбассе почему-то получила гриф секретной.

Всё это похоже на злой умысел со стороны властей Украины в отношении жителей Донбасса, чья территория на десятки и даже сотни лет может снова стать безжизненным Диким полем. Всё это вполне укладывается в неофициальную доктрину Киева: Донбасс будет украинским или безлюдным. В российском Уголовном кодексе такие действия подпадают под статью 358 (преступление против мира, безопасности и человечества).

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Скрывая и искажая информацию о масштабах пожаров, власти украинской Луганщины вели незаконную вырубку леса, которую даже на Западе приравняли к экологическому терроризму. Например, такой бизнес организовал сотрудник прокуратуры Станично-Луганского района Даниил Рабочий. Дерево добывалось на территории природоохранного объекта — заказника "Шаров Кут" — и отправлялось в Польшу. Также неоднократно в незаконной рубке леса были замечены ВСУ, чьи грузовики ночами вывозили древесину.

По мнению Минприроды, неожиданное усыхание лесов на столь больших площадях вполне может свидетельствовать об использовании земель лесного фонда для военных целей или даже об испытаниях отравляющих химических веществ.

Проблема затопленных шахт

Остаётся открытой и проблема затопленных шахт ЛНР. Массовое закрытие угольных шахт в Луганском регионе началось ещё в 1996 году при правительстве Евгения Марчука. В ликвидационный список попали 50 шахт. С экологической точки зрения проекты закрытия были некачественными в технических решениях. То есть физически разработки закрыли, а вот природоохранные работы по освобождению шахтных полей от газа, рекультивации земель, тушению и понижению терриконов либо не выполнялись, либо выполнялись лишь частично. Шахты Донбасса ликвидировали устаревшим способом — с помощью затопления, так называемой мокрой консервацией.

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Всё это теперь отражается на экологической ситуации в республике. По словам источника Лайфа, ситуация усугубляется тем, что подготовленные Минприроды ЛНР проекты нормативных правовых актов пока изучаются в профильных ведомствах РФ. Отсутствие куратора со стороны РФ не даёт возможности оперативно и эффективно решать поставленные задачи. Сложившаяся ситуация требует принятия срочных мер.

Как вы думаете, зачем Украина уничтожала леса Донбасса? 0 Обычное воровство, продавали лес за границу. Власти Украины хотели превратить Донбасс в "Дикое поле". Просто пустили ситуацию на самотёк и не занимались экологией.

Авторы Станислав Сенькин