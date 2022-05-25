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Опубликовано 25 мая 2022, 16:16

Депутат Красов: Отмена возрастной планки для контрактников обеспечит новые рабочие места

Парламентарий отметил, что на заключивших контракт граждан РФ и иностранцев также будут распространяться соцгарантии со стороны государства, среди которых жилищное и медицинское обеспечение.

Законопроект об отмене верхней возрастной планки для заключения контракта на военную службу позволит создать дополнительные рабочие места и обеспечить людей социальной поддержкой. Об этом рассказал соавтор данного документа — первый зампред Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов. Отметим, что ранее сегодня депутаты приняли соответствующую инициативу сразу в трёх чтениях.

В Госдуме предложили отменить возрастную планку для службы по контракту
В Госдуме предложили отменить возрастную планку для службы по контракту

"Сейчас в военкоматах РФ нет отбоя от граждан, настоящих патриотов своего Отечества. Но в действующем законодательстве был этот ограничительный возраст — до 40 лет для граждан России и до 30 лет для иностранных граждан", — цитирует "Газета.ru" парламентария.

Он отметил, что на заключивших контракт будут распространяться соцгарантии со стороны государства, среди которых жилищное и медицинское обеспечение. Вместе с тем Красов напомнил, что сейчас предельный возраст пребывания на службе составляет 50 лет, но, "если военно-медицинская комиссия позволит", военные смогут продлевать контракты и до достижения 65 лет.

Совфед одобрил законопроект об отмене возрастной планки для службы по контракту
Совфед одобрил законопроект об отмене возрастной планки для службы по контракту

Ранее Госдума единогласно во всех трёх чтениях приняла закон, который предоставит участникам специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР статус ветерана боевых действий. Документ даст право военнослужащим, представителям силовых и федеральных структур, в том числе сотрудникам Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, на получение мер социальной поддержки. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание.


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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Наталья Исакова
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