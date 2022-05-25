Депутат Красов: Отмена возрастной планки для контрактников обеспечит новые рабочие места

Парламентарий отметил, что на заключивших контракт граждан РФ и иностранцев также будут распространяться соцгарантии со стороны государства, среди которых жилищное и медицинское обеспечение.

Законопроект об отмене верхней возрастной планки для заключения контракта на военную службу позволит создать дополнительные рабочие места и обеспечить людей социальной поддержкой. Об этом рассказал соавтор данного документа — первый зампред Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов. Отметим, что ранее сегодня депутаты приняли соответствующую инициативу сразу в трёх чтениях.

"Сейчас в военкоматах РФ нет отбоя от граждан, настоящих патриотов своего Отечества. Но в действующем законодательстве был этот ограничительный возраст — до 40 лет для граждан России и до 30 лет для иностранных граждан", — цитирует "Газета.ru" парламентария.

Он отметил, что на заключивших контракт будут распространяться соцгарантии со стороны государства, среди которых жилищное и медицинское обеспечение. Вместе с тем Красов напомнил, что сейчас предельный возраст пребывания на службе составляет 50 лет, но, "если военно-медицинская комиссия позволит", военные смогут продлевать контракты и до достижения 65 лет.