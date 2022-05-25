В ЛНР сообщили о взятии Северодонецка в оперативное окружение

Перемещение из этого населённого пункта происходит только по одному мосту, который также находится под огневым контролем Народной милиции республики.

Войска ЛНР оперативно окружили Северодонецк. Об этом сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.

"На данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении", — сказал он.

По его словам, войска ЛНР с трёх сторон плотно закрыли этот населённый пункт. Марочко отметил, что перемещение из Северодонецка происходит по единственному мосту, находящемуся под огневым контролем Народной милиции республики.