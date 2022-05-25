Посол ЛНР в России сообщил о прорыве обороны ВСУ на Светлодарской дуге
Дипломат также предупредил о возможных провокациях со стороны Украины и посоветовал местным жителям не покидать убежища.
Российским военнослужащим совместно с подразделениями ЛДНР удалось прорвать оборону украинской армии на Светлодарской дуге. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"После взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населённых пунктов союзными войсками некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась", — написал дипломат в телеграм-канале.
По словам посла, ВСУ уже потеряли Горск, сейчас же идёт штурм Горского и Золотого. Активный подавляющий огонь союзных войск пресекает все попытки украинских военных получить дополнительное вооружение и боеприпасы. При этом Мирошник предупредил, что в дальнейшем со стороны ВСУ возможны провокации, поэтому местным жителям следует соблюдать максимальную осторожность и по возможности оставаться в убежищах.
Накануне Лайф сообщал, что войска Донецской Народной Республики начали штурм города Красный Лиман в ДНР.
ТАСС / Александр Река